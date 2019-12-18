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 Политика Украины
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Все про:неприкосновенность (974) Монастырский (14)

 Если Генпрокурор не регистрирует производство в отношении народного депутата - это можно обжаловать в суде, - Монастырский

Председатель комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский заявил, что решение Генерального прокурора о невнесении в реестр производства в отношении народного депутата можно будет обжаловать в суде.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, комментируя законопроект №2237 об отмене депутатской неприкосновенности, в котором решение об открытии производства относительно народного депутата должен принимать исключительно Генеральный прокурор, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"О Генеральном прокуроре - речь идет о регистрации в ЕРДР сведений о совершении правонарушений. Так, среди предохранителей, которые согласовал зал, является то, что такие сведения вносит Генеральный прокурор. Но, подчеркиваю, что в случае если Генеральный прокурор каким-то образом или по какой-то причине не вносит такие сведения - лицо, обращающееся с таким обращением, заявлением, может обжаловать этот вопрос в суде, и в суде 100% практика таких производств", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нардепы "забетонировали" свою неприкосновенность, - Устинова. ФОТО

Монастырский отметил, что Генеральный прокурор будет предохранителем.

"Почему? Потому что Генпрокурор назначается, собственно, с участием Верховной Рады, ему можно лично выразить недоверие, и для того, чтобы он не перекладывал ответственность на своих заместителей, на других участников уголовного судопроизводства, Верховная Рада приняла решение сосредоточить это полномочия именно в этом лице. Он приходит в зал, отчитывается за дела, которые он расследует и отчитывается за те действия, или бездействие, которые он совершил", - отметил нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/n3166035
 
 
 Топ комментарии
 
хочеш засудити депутата - спочатку виграй суд щоб на нього відкрили впровадження
справедливість є!
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А жалобы эти будет рассматривать судья Вовк?))
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ты всьо проспал. Плохие петины реформы зеленька уже отменил.
Теперь у нас за реформаторов суддя Вовк с женой портнова.
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хочеш засудити депутата - спочатку виграй суд щоб на нього відкрили впровадження
справедливість є!
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вам же вже ваша бубочка пояснювала, що президент відповідає за силовий сектор та зовнішню політику
але ж тому ви клована і вибрали, що мізків немає
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За силовой отвечает Аваков, который ещё на вашего барыгу плевал и делал что хотел)))
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барига - це той, хто заробляє замовленнями від расєйських держструктур?
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ты всьо проспал. Плохие петины реформы зеленька уже отменил.
Теперь у нас за реформаторов суддя Вовк с женой портнова.
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А жалобы эти будет рассматривать судья Вовк?))
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а что за сомнения в голосе? естественно вовк! а кто ж еще там "в теме" ? )))))
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Ну можно там можно, а смысл если все "забетонировано"?
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Мона й Богу пожалітися... Кому потрібні лайнові закони
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Тобто СН не в перший раз усіх зробили.
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они с каждым разом все филиграннее оттачивают свое мастерство! )))
ибо вроде бы и закон приняли, который обещали и который ждали...но на деле так вывернуто дышло....что еще хуже стало!
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І так це робиться у всіх їхніх рішеннях.
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Стаття 106.
Президент України:
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;
4) приймає рішення про визнання іноземних держав;
5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;
6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією;
8) припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися;
9) призначає за згодою Верховної Ради України Прем'єр-міністра України; припиняє повноваження Прем'єр-міністра України та приймає рішення про його відставку;
10) призначає за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах;
11) призначає за згодою Верховної Ради України на посаду Генерального прокурора України та звільняє його з посади;
12) призначає половину складу Ради Національного банку України;
13) призначає половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
14) призначає на посади та звільняє з посад за згодою Верховної Ради України Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України;
15) утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;
16) скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;
18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;
19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання Збройних Сил України у разі збройної агресії проти України;
20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;
21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації ѕ з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;
22) призначає третину складу Конституційного Суду України;
23) утворює суди у визначеному законом порядку;
24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;
25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними;
26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;
27) здійснює помилування;
28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;
29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;
30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;
31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України.
Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.
Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.
Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 цієї статті, скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання.
Стаття 107.
Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.
Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.
Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України.
Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує Президент України.
До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України.
У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може брати участь Голова Верховної Ради України.
Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію указами Президента України.
Компетенція та функції Ради національної безпеки і оборони України визначаються законом.
Стаття 108.
Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
1) відставки;
2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерті.
Стаття 109.
Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України.
Стаття 110.
Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підстав і письмового подання Верховного Суду України за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку.
Стаття 112.
У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр України в період виконання ним обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 25, 27 статті 106 Конституції України.
Хто у нас бреше на Форумі?
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порохоботи, ви більше наївні, чи більше дурні? враження, що ви тупо вірите ,як в радянський час , газеті правда.
всі обіцянки, лозунги любої влади втрачають с сенс з прийняттям присяги в верховній зраді.
невже вам граблів все життя не вистачає?
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У це вірять лише зебіли, а всі інші знали ціну обіцянок СН.
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У вас лише враження, а не переконання? На основі чого таке враження?
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до речі, як тобі із минулого: жити по новому? ви разом зажили? чи і досі розлучені? Если Генпрокурор не регистрирует производство в отношении народного депутата - это можно обжаловать в суде, - Монастырский - Цензор.НЕТ 7750
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ми настільки наївні та дурні, що не обирали собі президентом клована
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я взагалі в ваших іграх не приймав участі, якщо пам'ятаєте, я не раз казав, що в той час тихо і мирно грів яйця на мертвому морі. я просто спостерігаю за дурнями
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по-перше, на мертвому морі яйця можна тільки жарити, а не гріти
по-друге, іди собі накуй чогось, коли ти не тутешній
ми вашого хлопчика незабаром відправимо до вас, ви того варті
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тебе в школі не вчили, придур? кінець березня початок квітня навіть біля мертвого моря не жарко.
а накуй твоя срака хороша
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так і знав шо ти до моєї сраки небайдужий
мужчина!
ги
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не видавай желаемое за действительное , я только констатировал факт, а не восторг от главной части тела ублюдка
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спроси в свого папи, хоч він зветься понаучному--голубой
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така ухильна відповідь...
який сорм'язливий...
вас на єврейщині теж не *******?
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Все к чему прикасается зеленое стадо.. все поевращается в гавно...
Закон оь импичменте они точно так же испоганили..
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А шо, у нас є суди??? Ну хіба, що тоі : "а щуку кинути у річку".
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Єдиний плюс цього законопроєкту - відміна норм Регламенту ВРУ щодо розгляду питань про дозволи на притягнення депутата. А ось все інше - "стиль собачки". Вже і так діючі норми КПК продублювали, обмеживши СБУ, НП і податкову розслідувати депутатів (тепер тільки ДБР і НАБУ). А за реєстрацію проваджження про вчинення КП депутатом тільки генпрокурором навіть не згадуйте. Всі далі будуть і реєструвати і розслідувати "невстановлену особу", поки доказів на депутата не назбирають.
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