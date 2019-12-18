 Украина вернула возможность импорта газа по трансбалканскому газопроводу. КАРТА

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что переговоры при посредничестве Еврокомиссии продолжались более трех лет, к ним также были привлечены операторы Болгарии, Греции и Молдовы.

Соглашение означает, что у всех поставщиков появилась возможность свободно транспортировать газ по новому маршруту поставки - из Южной Европы и Турции - через Болгарию и Румынию - в Украину и дальше в Молдову.

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То есть с 1 января в межгосударственной точке "Исакча1-Орловка1" будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 млн куб. метров в сутки, а также в обратном направлении - 15,8 млн куб. метров в сутки.

"Это решение является историческим и чрезвычайно важным, поскольку позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину, в первую очередь, для обеспечения газом потребителей Молдовы и пограничных потребителей Украины в Одесской области. Это позволит бесперебойно пройти зиму, даже при условии возможного прекращения транзита газа из РФ", - отметил генеральный директор новосозданного "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

В ОГТСУ отмечают, что подписанное ранее соглашение между операторами ГТС Украины и Румынии не позволяло транспортировать природный газ в реверсном направлении, а также не обеспечивала европейские правила взаимодействия, поскольку такая возможность была заблокирована действующим транзитным контрактом между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" .

По окончании этого контракта с 1 января 2020 такое условие будет нивелировано и оператор ГТС Украины сможет сотрудничать с оператором ГТС Румынии по европейским правилам.