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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (9231) Румыния (595) Оператор ГТС (7)

 Украина вернула возможность импорта газа по трансбалканскому газопроводу. КАРТА

"Оператор ГТС Украины" и румынский оператор TRANSGAZ подписали межоператорское техническое соглашение, в соответствии с которым Украина сможет импортировать газ по трансбалканскому газопроводу уже с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что переговоры при посредничестве Еврокомиссии продолжались более трех лет, к ним также были привлечены операторы Болгарии, Греции и Молдовы.

Соглашение означает, что у всех поставщиков появилась возможность свободно транспортировать газ по новому маршруту поставки - из Южной Европы и Турции - через Болгарию и Румынию - в Украину и дальше в Молдову.

Украина вернула возможность импорта газа по трансбалканскому газопроводу 01

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То есть с 1 января в межгосударственной точке "Исакча1-Орловка1" будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 млн куб. метров в сутки, а также в обратном направлении - 15,8 млн куб. метров в сутки.

"Это решение является историческим и чрезвычайно важным, поскольку позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину, в первую очередь, для обеспечения газом потребителей Молдовы и пограничных потребителей Украины в Одесской области. Это позволит бесперебойно пройти зиму, даже при условии возможного прекращения транзита газа из РФ", - отметил генеральный директор новосозданного "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

В ОГТСУ отмечают, что подписанное ранее соглашение между операторами ГТС Украины и Румынии не позволяло транспортировать природный газ в реверсном направлении, а также не обеспечивала европейские правила взаимодействия, поскольку такая возможность была заблокирована действующим транзитным контрактом между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" .

По окончании этого контракта с 1 января 2020 такое условие будет нивелировано и оператор ГТС Украины сможет сотрудничать с оператором ГТС Румынии по европейским правилам.

Источник: https://censor.net.ua/n3166034
 
   
 Топ комментарии
 
теперь Тирасполь теряет соску "путингаза" интересно как долго он продержится без этой кормушки???
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Ще один креатівний варіант виводу "надлишкових грошей" просто в Європу шляхом імпортування російського газу за завищеними цінами в обхід української ГТС.
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Ты как всегда бредишь, кацапа))
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Совет форумчанПравила форума
 
17,8 млн куб. м на добу - то добре, але мало , бо це лише половина нинішньої потреби України в імпорті газу... А звідки іншу половину ЗМОЖУТЬ імпортувати?
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Дорогу осилит идущий.Если управление ведется в интересах Украины то мы будем процветать .А если кучкой продажных гнид,продающих интересы Украины то всегда будем где есть сейчас.Меня возмущает что очевидные решения в ущерб украинцам не"вознаграждаются" до сих пор пожизненно.,что бы сребреники гнидам уже были не нужны.Давно пора воздавать иначе гниды не переведутся
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Ще один креатівний варіант виводу "надлишкових грошей" просто в Європу шляхом імпортування російського газу за завищеними цінами в обхід української ГТС.
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Хор утонул Украина вернула возможность импорта газа по трансбалканскому газопроводу - Цензор.НЕТ 8562 , помет соловьева пока нет,как же теперь песню про "отключим Украине газ " петь кацапским мышебратиям ? Украина вернула возможность импорта газа по трансбалканскому газопроводу - Цензор.НЕТ 4013
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конечно хорошо за реверс, но не пойму зачем Молдове гнать газ через Украину, а не получать напрямую из Румынии ? Украина вернула возможность импорта газа по трансбалканскому газопроводу - Цензор.НЕТ 7594
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да потому как оттуда помимо Украины НЭМА трубы.
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теперь Тирасполь теряет соску "путингаза" интересно как долго он продержится без этой кормушки???
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Теперь Тирасполь будет получать газ из России через Турцию-Болгарию-Румынию-Молдову.
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Скоро украинская ГТС заработает в реверсном направлении
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Порошенко и его свора и тут попытаются найти зраду.
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расейское дерьмо по имени газ называется расейским до границы с Украиной и колхозом бацьки Лукаша,с пересечения границы гас уже не рассейский,потому как ЕС за него бабло положил.Быдло кремлевское были идиотами ими и подохнут
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Деньги то за газ все равно в Россию идут. Україна повернула можливість імпорту газу з Трансбалканського газопроводу - Цензор.НЕТ 592
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А как ты отсортируешь молекулы азербайджанского от молекул кацапского?
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В Болгарии завершили первый этап «Балканского потока». Ввели в эксплуатацию метрическую станцию «Странджа» и 11-километровый газопровод, который соединяет турецко-болгарскую границу и газотранспортную систему Болгарии. Таким образом, в Болгарии готовы принять газ из «Турецкого потока» вместо украинского маршрута. Осталось достроить только участок газопровода в Турции.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/10/21/bolgariya-gotova-podklyuchitsya-k-tureckomu-potoku
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Ещё раз, для дебилов: ****** вам платить за газ купленный в Азербайджане идущий по турецкому потоку? От вы козломордые, *******, нихуя с первого раза не понимаете.
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Для порохоботских недоумков: "Мощность трубы TANAP, проходящей по территории Турции, - всего 16 млрд кубов. Турции из этого объема нужно всего 6 млрд. То есть в Европу таким образом может попасть всего 10 млрд кубов., которых не хватает даже Греции и Италии." Чей газ вы собрались покупать???
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Пидарок, мы ************* газ уже с 14-го года не покупаем. Так что хоть перди в трубу, а бабки пойдут Азербайджану, Норвегии и Америке.
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Из недалёкого прошлого:
Одесса, Январь 13 - Губернатор Одесской области Николай Сердюк в ходе сессии облсовета заявил о том, что направил телеграмму президенту Украины Виктору Ющенко с просьбой пустить по газопроводной ветке «Каушаны - Орловка» газ из подземных хранилищ в Иваново-Франковской области, чтобы обеспечить им оказавшиеся на грани «холодомора» 4 района области - Измаильский, Ренийский, Болградский и Тарутинский.
«Я понимаю, что часть его будет оседать в Приднестровье, однако другого выхода у нас нет», - отметил губернатор.
Сегодня он также озвучил одну из причин, по которой 4 района Одесской области фактически исчерпали запасы газа, которых хватит в лучшем случае на 5 дней. По мнению губернатора, именно Приднестровье выкачало весь газ на участке газопровода «Гребеники-Каушаны», поэтому на газоизмерительной станции в Гребениках в срочном порядке пришлось «закрывать задвижку».
«В настоящее время на станции в Гребенниках усилена охрана, так как жители Приднестровья уже предпринимали попытку самостоятельно открыть задвижку», - отметил губернатор.
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По сути Украине и раньше хватало труб на импорт газа из Европы. Сейчас просто станет чуть больше вариантов. Может где-то будет чуть дешевле.
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То есть газ теперь будет всё тот же кацапский, только теперь из Турецкого потока ? С надбавкой туркам, болгарам, румынам и молдаванам за транзит ?
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"Нормальные герои всегда идут в обход.."(с) Україна повернула можливість імпорту газу з Трансбалканського газопроводу - Цензор.НЕТ 5190
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Молодцы наши, укрепляют свои позиции перед генеральным сражением за контракт. Минимум на 5 лет и объемом на 60 метров кубических не меньше. А лучше 10 лет. Это уже дело принципа, не цены. И по искам все содрать с гадов до костей. Это уже дело принципа. Так сказать - прощальный аккорд, а потом прекратить всякие отношение с страной ублюдков. Вплоть до демонтажа трубы у границы. Все настроить так что бы только от Европы заходило. НИ копейки что бы этим падалям мародерам убийцам из Украины в Недодержаву не шло. Свинораха привыкла вести себя как гопота в студенческой общаге - пора ей зубы вогнать в глотку. Вот по газу - это принципиально!! НО сначала выжать до костей.
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