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 Партнер Джулиани Парнас получил 1 млн долларов от украинского олигарха Фирташа, - прокуроры США

Деловой партнер личного адвоката президента США Лев Парнас получил один миллион долларов от адвоката украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщили 17 декабря в суде американские прокуроры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Делового партнера Руди Джулиани, которому инкриминируют финансовые злоупотребления, отпустили под залог после ареста в октябре. Сейчас он находится под домашним арестом во Флориде.

На прошлой неделе офис федерального прокурора США попросил судью вернуть Парнаса обратно в тюрьму, пока он ждет суда, мотивируя это тем, что тот занижает свои доходы и активы.

Как говорят прокуроры, он не сообщил, что получил 1 млн долларов со счета в России в сентябре, за месяц до того, как его обвинили в нарушениях финансирования кампании, сговоре, даче ложных показаний и фальсификации записей. Парнас это отрицает.

Упомянутый счет был открыт на имя его жены, Светланы Парнас.

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Выплата вызывает новые вопросы о характере и о заказчиках работы, которую выполняли Парнас и его помощник Игорь Фруман. Некоторые нюансы их деятельности остаются невыясненными до сих пор.

Их обвиняют, в частности, в том, что, работая по заказу одного или нескольких украинских государственных чиновников, они стремились добиться отставки посла США в Украине Мари Йованович. По данным источников NBC, одним из таких чиновников является бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Ранее он обвинил в коррупции бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Парнас и Фруман отказались признавать вину по всем пунктам обвинения.

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Bloomberg и другие медиа писали, что Лев Парнас был связан с группой юристов украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который является партнером осужденного американского лоббиста Пола Манафорта и может быть экстрадирован в США из Австрии.

Источник: https://censor.net.ua/n3166033
 
 
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Какие мерзкие жидовские рожи... сколько можно?!
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Каму на Руси жить харашо... ? Відповідь - Фурманам
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і чого ж ті гніди мононаціональні... перевжно Партнер Джуліані Парнас отримав 1 млн доларів від українського олігарха Фірташа, - прокурори США - Цензор.НЕТ 7377
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Какие мерзкие жидовские рожи... сколько можно?!
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Каму на Руси жить харашо... ? Відповідь - Фурманам
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Он не Фурман, а ФРуман. Белорусский юде, кстате. А вот Парнас наш, с Адєссы.
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Та я знаю , це я узагальнюю... Всі все зрозуміли .
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Фірташа вже віддали американському правосуддю?
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Цікаво, років 15 тому, чи думав-гадав Джуліані, що далека невідома республіка Україна здійснить в єво судьбє такой паварот?
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