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 Политика Украины, Общество
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Все про:прожиточный минимум (149) Министерство социальной политики (664) Юлия Соколовская (18)

 Законопроект Минсоцполитики позволит увеличить прожиточный минимум почти в два раза, - Соколовская

Сегодня в Верховной Раде Украины состоятся парламентские слушания по подготовленному Минсоцполитики законопроекту об отвязке ряда выплат от прожиточного минимума.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики, об этом заявила глава министерства Юлия Соколовская.

По ее словам, эта инициатива позволит аккумулировать средства и поэтапно повысить социальные выплаты наиболее уязвимым группам населения. В перспективе - увеличение их размера почти в два раза.

"Прожиточный минимум потерял свой смысл, его повышение не помогает социально незащищенным группам населения, выплаты которым составляют от двух прожиточных минимумов, зато он обогащает отдельные группы должностных лиц, зарплаты которых состоят из 30 или 50 прожиточных минимумов. У моей бабушки пенсия 2100 гривен, ей не хватает этих денег, как и большинству пенсионеров. Мы исправим эту несправедливость, "отвязав" прожиточный минимум от нецелевых выплат, это позволит аккумулировать средства для его повышения и повлиять на качество жизни социально незащищенных групп", - рассказала Соколовская.

Если законопроект одобрит Рада, то с 1 января 2021 года вводится термин "минимальный должностной оклад", что планово составляет 50% минимальной заработной платы для расчета зарплат работников бюджетной сферы. А штрафы/пени за различные нарушения будут рассчитывать по новым терминам "расчетная единица" и "штрафная ставка". Эти величины будут утверждаться Государственным бюджетом накануне нового бюджетного года.

Напомним, Кабинет Министров Украины 11 декабря одобрил законопроект, позволяющий повысить прожиточный минимум до 4200 грн в месяц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прожиточный минимум будут увеличивать постепенно, - Минсоцполитики

Источник: https://censor.net.ua/n3166026
 
 
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НЕХАЙ бубочка ЗБАГАТИТЬ «73%», ЯК ЗБАГАТИВ ВЧИТЕЛІВ
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НЕХАЙ бубочка ЗБАГАТИТЬ «73%», ЯК ЗБАГАТИВ ВЧИТЕЛІВ
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Одобряю! Пускай мудрый нарид в обморок падает при виде взлетающих цен. Законопроект Минсоцполитики позволит увеличить прожиточный минимум почти в два раза, - Соколовская - Цензор.НЕТ 7441 П.С. Порошенко, держы удар!
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Ви піднімайте не прожитковий мінімум, а мінімальну пенсію.
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Увеличить прожиточный минимум. Законопроект Минсоцполитики позволит увеличить прожиточный минимум почти в два раза, - Соколовская - Цензор.НЕТ 4262
Т.е. минимальная сумма, за которую можно выжить увеличится?
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Якщо у вас статки нижчі за прожитковий мінімум а ви ще живі, то факт вашого існування має корупційну складову. Законопроект Минсоцполитики позволит увеличить прожиточный минимум почти в два раза, - Соколовская - Цензор.НЕТ 858
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никакой. Лохторат должен читать новости что что-то там увеличили, и радостно хлопать ушами.
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Надо, чтобы минимальная пенсия и минимальная зарплата были не ниже прожиточного минимума. Но об этом чиновница не сказала ни слова, всё вокруг да около...
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якщо я вірно зрозумів останній абзац, тепер будуть планувати суму надходжень від штрафів до бюджету і затверджувати її. а все остальне --то зміна вивісок за допомогою синонімів і муток з халявними грошима
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поддерживаю! решение правильное! гавкающим порохоботам - при вашем "гетьмане" только только забирали!
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Правильно! Нужно срочно поднять прожиточный минимум сначала в два, а потом в 10 раз! Чтобы прожить зебилам было в два раза дороже! Сначала! А потом в 10 раз! Чтоб вспоминали, как оно было при Порошенко!
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Дуречек....поднятие прожиточного инимума означает, что жить стало в два раза сложнее
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Если все время говорить халва, то во рту от этого слаще не станет.
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(+ !) - это отвяжут максимальные выплаты (одним 74 ,другим 740 !??).( -!) сей показатель утратит какую-либо значимость и станет декларативным. Так можно и в 10 раз увеличить .....а толку ?
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Ну как же. Отчитываться им станет значительно проще.
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