 Законопроект Минсоцполитики позволит увеличить прожиточный минимум почти в два раза, - Соколовская

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики, об этом заявила глава министерства Юлия Соколовская.

По ее словам, эта инициатива позволит аккумулировать средства и поэтапно повысить социальные выплаты наиболее уязвимым группам населения. В перспективе - увеличение их размера почти в два раза.

"Прожиточный минимум потерял свой смысл, его повышение не помогает социально незащищенным группам населения, выплаты которым составляют от двух прожиточных минимумов, зато он обогащает отдельные группы должностных лиц, зарплаты которых состоят из 30 или 50 прожиточных минимумов. У моей бабушки пенсия 2100 гривен, ей не хватает этих денег, как и большинству пенсионеров. Мы исправим эту несправедливость, "отвязав" прожиточный минимум от нецелевых выплат, это позволит аккумулировать средства для его повышения и повлиять на качество жизни социально незащищенных групп", - рассказала Соколовская.

Если законопроект одобрит Рада, то с 1 января 2021 года вводится термин "минимальный должностной оклад", что планово составляет 50% минимальной заработной платы для расчета зарплат работников бюджетной сферы. А штрафы/пени за различные нарушения будут рассчитывать по новым терминам "расчетная единица" и "штрафная ставка". Эти величины будут утверждаться Государственным бюджетом накануне нового бюджетного года.

Напомним, Кабинет Министров Украины 11 декабря одобрил законопроект, позволяющий повысить прожиточный минимум до 4200 грн в месяц.

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