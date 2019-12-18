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Все про:Кабмин (11433) нацбезопасность (191) СНБО (3327) кибербезопасность (371) Гончарук_Алексей (388)

 Правительство создаст единый центр данных в сфере нацбезопаности: выделили 12,3 млн грн

Кабинет министров Украины выделил 12,3 млн грн на создание центра хранения и обработки данных в сфере национальной безопасности и обороны.

Такое решение было принято на заседании правительства 18 декабря. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Создаем единый центр данных в сфере нацбезопасности. ... Правительство направило 12,3 млн грн на создание центра хранения и обработки данных в сфере национальной безопасности и обороны", - написал Гончарук.

По словам премьер-министра, большой массив информации будет оперативно анализироваться и поступать в аппарат СНБО под надежной киберзащитой, что значительно снизит риски утечек информации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166025
 
 
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И 20 лет не прошло, Потрошенко только врал, что проводит реформы в сфере безопасности.
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Ну ФСЕ ! Тепер буде єдина база всіх неблагонадійних,ще залишилось в СБУ відродити 1 відділ -політичний!І замовити наРоссії чорні воронки...
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Якщо створювати з нуля, то цих грошей замало, якщо легалізувати те, що є - забагато...
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