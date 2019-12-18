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 Политика Украины
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Все про:Новак Наталья (22) НАПК (791)

 Скандалы в НАПК привели к тому, что от Агентства отвернулись международные организации-доноры, - Новак

В НАПК будет созданный отдел внутреннего контроля, поскольку приходит много жалоб на действия работников Агентства.

Об этом в своем интервью ZN.UA рассказала врио главы Национального агенства по вопросам предотвращения коррупции Наталия Новак, передает Цензор.НЕТ.

"Скандалы, связанные с деятельностью НАПК, привели к тому, что от Агентства отвернулись международные организации-доноры, — рассказывает в.и.о. главы НАПК. — С 2017 года они вообще не общались с НАПК. Первые две недели после своего назначения я встречалась с представителями разных международных организаций, пытаясь вернуть доверие".

"Сейчас НАПК находится на стадии реформирования, мы готовим новую структуру, ежегодную оценку работников НАПК, — продолжает Наталия Новак. — Каждый должен показать свою работу: что он делал, как проверял, сколько протоколов было составлено, как он исполнял свои должностные обязанности. И все это в комплексе должно в определенной степени привести к очищению НАПК. Хотя я не буду говорить, что там работают одни коррупционеры".

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"Теперь руководитель НАПК избирается на конкурсе. Решения на заседаниях агентства уже не будут приниматься путем голосования. По закону председатель может назначить себе трех заместителей, — продолжает И.о.главы НАПК. — Кроме того, будет создан отдел внутреннего контроля, поскольку поступает много жалоб на действия работников НАПК. Отдел внутреннего контроля сможет проверить любую жалобу, любого уполномоченного: как он провел контроль, проверку, действительно ли она была объективной, или он где-то с кем-то договорился?"

"Думаю, туда придут люди, не работавшие в НАПК, — говорит Новак. — Потому что, знаете, очень трудно бороться со своими друзьями, даже когда ты очень честный человек. Это поможет органу стать более активным и объективным. В действительности я должна подготовить Национальное агентство для работы в новых условиях, создать новую структуру и передать будущему руководителю".

"Задача была поставлена Кабинетом министров, — уточняет глава НАПК. — Кабинет министров тесно сотрудничает с международными институтами в плоскости евроинтеграционной политики, они контролируют нас. В ближайшее время мы подпишем порядок взаимодействия с НАБУ, и у них также будет доступ к нашим реестрам.

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Но для того чтобы перейти на автоматическое распределение обязанностей, надо сначала создать программу, под которую — закупить оборудование. Мы работаем сейчас с Министерством финансов, с комитетом по вопросам бюджета Верховной Рады, с комитетом по предотвращению коррупции. И я должна сказать, что на следующий бюджетный год мы заложили ту основу, которая даст возможность НАПК двигаться в верном направлении", — заключила В.и.о. главы НАПК Наталия Новак.

Источник: https://censor.net.ua/n3166023
 
   
 Топ комментарии
 
В НАПК уже 6 лет набирают только воров. Так какую вы ожидаете реакцию народа, и какую от международных доноров?
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С кролячьей корчачки, выписывавшей себе заоблачные премия "за нихуя", может спросите для начала? Проведя "внутренне расследование" Не ?
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Платить деньги за борьбу с коррупцией, все равно что тушить пожар керосином.
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В НАПК уже 6 лет набирают только воров. Так какую вы ожидаете реакцию народа, и какую от международных доноров?
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Набирають "антікарупцианєри", всі ці Бігуси, Гнапи, Сєрлєщі, Пуштуни...
"Корупціонери майбутнього називатимуть себе антикорупціонерами!"
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"Ми строілі, строілі і наконєц построілі!"
"Абдула, паджигай!" Скандалы в НАПК привели к тому, что от Агентства отвернулись международные организации-доноры, - Новак - Цензор.НЕТ 8349
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Скандалы, связанные с деятельностью НАПК, привели к тому, что от Агентства отвернулись международные организации-доноры, - рассказывает в.и.о. главы НАПК. - С 2017 года они вообще не общались с НАПК. Источник: https://censor.net.ua/n3166023

Авжеж, такого набудували, що краще підірвати до біса!
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И в результате вы решили создать еще одну структурную кормушку для друзей и одноклассников...
Толково...)))
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С кролячьей корчачки, выписывавшей себе заоблачные премия "за нихуя", может спросите для начала? Проведя "внутренне расследование" Не ?
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С чего она кролячья ? вроде ж соевого , хряк же у нас был главный по ворью
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Корчак - бывшая Сенина преподша в универе, Кроль ее туда втулил, справедливо не желая отдавать все три "антикоррупционнх органа НАБУ/САП/НАПК" в одни загребущщие руки Поросяты.
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это новость только для шоколадно-барыжного биоматериала.
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не-А. Эта новость для зебильной биомассы!
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Вообще-то отделы внутреннего контроля давно доказали свою неэффективность, так как они просто "не выносят сор" за пределы организации. Но в НАПК решили изобретать велосипед...)
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Платить деньги за борьбу с коррупцией, все равно что тушить пожар керосином.
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ХА ХА ХА!!
Очередной бешенный успех в борьбе с топ курупционерами!! скоро нас просто захлестнет количество подобных успехов, при таком количестве органов борящихся с корупцией успех просто гарантирован! ВЕСЬ МИР ПРОСТО ОФИГЕЕТ ОТ НАШИХ УСПЕХОВ В БОРЬБЕ....
ХА ХА ХА!!
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С 2017 года ваша конторка нерукопожатна, но вы все эти годы тихонько сидите и бабло себе выписываете... Ловкачи, ёпта...)
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Да, Корчачка прославила контору не только внутри страны )
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Дивно! Скарги на бездіяльність... Невже вони вже щось робили?!
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а кто будет контролировать и оценивать работу отдела внутреннего контроля?...
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і знову гроші на шарпака, пофігу за шо, і звідки. роботи з гулькин ніс, а вони про гроші.
сміх за ради сміху.
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А кому потрібні антикорупціонери-інваліди, які й дня не протягнуть без донорських вливань?
Боротьба з корупцією повинна не лише сама себе окупати, а й суттєво наповнювати державну скарбницю. Та ні наші невгамовні реформатори, ні натхненний ними лохторат поняття не мають, що таке корупція і наполегливо ототожнюють її з хабарництвом.
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Ще не створили, а вже рехвормують, щоби більше тиряти?
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