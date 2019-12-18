 Скандалы в НАПК привели к тому, что от Агентства отвернулись международные организации-доноры, - Новак

Об этом в своем интервью ZN.UA рассказала врио главы Национального агенства по вопросам предотвращения коррупции Наталия Новак, передает Цензор.НЕТ.

"Скандалы, связанные с деятельностью НАПК, привели к тому, что от Агентства отвернулись международные организации-доноры, — рассказывает в.и.о. главы НАПК. — С 2017 года они вообще не общались с НАПК. Первые две недели после своего назначения я встречалась с представителями разных международных организаций, пытаясь вернуть доверие".

"Сейчас НАПК находится на стадии реформирования, мы готовим новую структуру, ежегодную оценку работников НАПК, — продолжает Наталия Новак. — Каждый должен показать свою работу: что он делал, как проверял, сколько протоколов было составлено, как он исполнял свои должностные обязанности. И все это в комплексе должно в определенной степени привести к очищению НАПК. Хотя я не буду говорить, что там работают одни коррупционеры".

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"Теперь руководитель НАПК избирается на конкурсе. Решения на заседаниях агентства уже не будут приниматься путем голосования. По закону председатель может назначить себе трех заместителей, — продолжает И.о.главы НАПК. — Кроме того, будет создан отдел внутреннего контроля, поскольку поступает много жалоб на действия работников НАПК. Отдел внутреннего контроля сможет проверить любую жалобу, любого уполномоченного: как он провел контроль, проверку, действительно ли она была объективной, или он где-то с кем-то договорился?"

"Думаю, туда придут люди, не работавшие в НАПК, — говорит Новак. — Потому что, знаете, очень трудно бороться со своими друзьями, даже когда ты очень честный человек. Это поможет органу стать более активным и объективным. В действительности я должна подготовить Национальное агентство для работы в новых условиях, создать новую структуру и передать будущему руководителю".

"Задача была поставлена Кабинетом министров, — уточняет глава НАПК. — Кабинет министров тесно сотрудничает с международными институтами в плоскости евроинтеграционной политики, они контролируют нас. В ближайшее время мы подпишем порядок взаимодействия с НАБУ, и у них также будет доступ к нашим реестрам.

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Но для того чтобы перейти на автоматическое распределение обязанностей, надо сначала создать программу, под которую — закупить оборудование. Мы работаем сейчас с Министерством финансов, с комитетом по вопросам бюджета Верховной Рады, с комитетом по предотвращению коррупции. И я должна сказать, что на следующий бюджетный год мы заложили ту основу, которая даст возможность НАПК двигаться в верном направлении", — заключила В.и.о. главы НАПК Наталия Новак.