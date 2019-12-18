 Работу губернаторов будут оценивать по-новому, - советник премьера Голик

О создании такой системы рассказал в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

"Дух соревновательности между главами областей был всегда. Теперь он выражен в виде понятных KPI", - сообщил он.

По словам Голика, планируется публичная презентация первых итогов оценки деятельности глав ОГА. А саму систему KPI (англ. – ключевых показателей эффективности) уже представили главам областных госадминистраций.

Месяц назад в Кабинете министров уже обсудили эту идею с главами ОГА. Как отметил советник главы правительства, "было интересно наблюдать за столкновением двух концепций - нашей с Дубилетом, в которой мы уверены, что возможно всё и во всем должен быть Здравый Смысл, и концепцией некоторых многолетних чиновников, свято верящих в исторические догмы. При этом, как мне показалось, многие из них в результате точку зрения на более современную поменяли".

Голик уточнил, что нельзя требовать от губернаторов выполнения задач, находящихся вне сферы их компетенции. В частности, роста иностранных инвестиций или погашения задолженностей по зарплатам на госпредприятиях. В то же время, есть масса процессов, на которые губернаторы влияют непосредственно.

"Какой процент собственных доходов областного бюджета идет в бюджет развития. На что они тратятся? На замазывание дырок и всевозможные текущие и ямочные ремонты, или на капитальные расходы - новые школы, больницы, дороги и т.д. Какой процент потребления газа был замещен альтернативными источниками? Сколько километров дорог капитально отремонтировано. Количество детей в очереди в детские садики. Количество детей-сирот и детей, лишившихся родителей, живущих в приемных семьях, Малых Групповых Домах и Детских Домах Семейного Типа. Количество школ, 100%-но доступных для детей с особыми потребностями" - перечислил советник премьер-министра.

Он подчеркнул, что для корректной оценки работы глав ОГА нужен базовый набор из нескольких показателей, и отдельные для некоторых областей, имеющих свою специфику.

Ранее Юрий Голик рассказал, что правительство заканчивает процесс создания карты оптимальной сети инфраструктуры, на которой впервые за годы независимости будут указаны все объекты, находящиеся на балансе государства.