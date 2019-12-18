 История не должна доминировать в украинско-польских отношениях, - Дещица

Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица во время презентации книги "Польша-Украина: груз прошлого" и исторической дискуссии в Варшаве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сложная история двух народов - это период до и во время Первой мировой войны, межвоенный период, а также Второй мировой войны, - является временем, когда Польше удалось создать свое государство, а Украине - нет. Эта борьба длилась, а в случае Украины еще продолжается, чтобы полностью построить свое государство, которое будет сохранять хорошие отношения со своими соседями, в частности с Польшей", - подчеркнул Дещица.

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По его мнению, лучшим способом для этого является взаимное прощение и постоянный диалог.

"Мы все время ищем выход из ситуации, в которой мы оказались на протяжении последних нескольких лет, когда история и исторические вопросы доминировали в диалоге. Мы должны вести диалог и слушать каждую из сторон, поскольку только тогда мы сможем воспринимать друг друга", - подчеркнул украинский дипломат.

Дещица отметил, что напряжение в двусторонних отношениях возникало только тогда, когда украинцы и поляки были по разные стороны.

В контексте интеграции Украины в ЕС и НАТО посол подчеркнул: очень важно, чтобы Украина и Польша были членами тех же западных блоков.

В свою очередь директор Восточного департамента МИД Польши Ян Хофмокл подчеркнул необходимость углубления польско-украинских отношений, а также ведение исторического диалога.

"Эти споры являются сложными, но важными. Мы должны искать взаимопонимание", - констатировал польский дипломат.

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Оба дипломата одобрительно высказались по поводу инициативы создания центра украинской культуры "Восточный дом", который планируется организовать на базе большого имения довоенного периода семьи Пшевлоцких в городке Морды Мазовецкого воеводства, который находится более чем в 100 км к востоку от Варшавы.