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 Памятник Горькому разрушили в Харькове. ФОТО

Полиция выясняет обстоятельства разрушения расположенного на окраине города памятника советскому писателю Максиму Горькому.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Свергнутый памятник Максиму Горькому на проспекте Новобаварском, 87 обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Она выясняет все обстоятельства события и устанавливает причастных к нему лиц.

Также на Цензор.НЕТ: Один из последних памятников Ленину демонтировали на Одесчине. ФОТО

Памятник Горькому разрушили в Харькове 01
Памятник Горькому разрушили в Харькове 02

Источник: https://censor.net.ua/n3166019
 
   
 Топ комментарии
 
шо там вияснять? нажрався, впав, покалічився. типа самострел
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помнится, в квартире Горького террористы делали бомбы для борьбы с царским правительством.. выходит, и Горький тоже террорист..
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Горький вважався пролетарським письменником. Хоча й любив жити як пан, ще й не де небудь, а в Італії на Капрі.
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Помним, помним

Глупый пИнгвин робко прячет
Умный смело достает.
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Яка Донецька народна республіка, якщо з 1924 до 1961 року місто носило назву Сталіне?
Вимагайте наліва полного бакала піва!
Де повернення "історичної" назви місту? Коли нарешті буде "Сталінська народна республіка". Як бонус для влади «там», яка не хоче повернення назад - з такою назвою точно в Україну не реінтегрують.
А в ЛНР теж не розслабляйтесь. Доколє ви будете ходити з українізованою назвою "столиці" - Луганськ? Дайош Ворошиловградську народну республіку!
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"Писатель голодранцев, а мы ж все-таки буржуи", - подумали новые голоштанцы, сваливая памятник.
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Вандалы, а завтра будут верещать про то, что что-то сделали"памятным" знаком УПА в Молодежном парке и это в Первой столице Советской Украины.
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забудь за совкові столиці
це мертва ідеологія.
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Когда у народа отнимут и землю, он вспомнит все, любая идеология, которая пообещает возврат будет принята толпой.
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комуняки і відібрали землю, чи не так ?
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Так,відібрали, а до цього взяли і пообіцяли, тому і захопили владу.
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Горький тоже вандал - про****** школьникам все мозги своей писаниной.
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Вот вам "правдивоe советскоe искусствo": в дворянской России Пешков выискивал что на дне,
а в сталинской диктатуре восхвалял ГУЛАГ и Беломорканал.
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гепа про*****л сначала ленина, потом жукова, теперь пешкова..... куда рамзанка дыров только смотрит???
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Партизанська декомунізація. Молодці, хлопці! Ще знесіть людожера жукова, а замість нього поставте гепу на візочку.
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Горький - абсолютно чуждый для Украины имперский деятель. Всё правильно сделали активисты !
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Поліція сама мала б знести той пам'ятник, якщо вона Національна !
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