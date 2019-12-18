 Памятник Горькому разрушили в Харькове. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Свергнутый памятник Максиму Горькому на проспекте Новобаварском, 87 обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории", - сказано в сообщении.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Она выясняет все обстоятельства события и устанавливает причастных к нему лиц.
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Глупый пИнгвин робко прячет
Умный смело достает.
Вимагайте наліва полного бакала піва!
Де повернення "історичної" назви місту? Коли нарешті буде "Сталінська народна республіка". Як бонус для влади «там», яка не хоче повернення назад - з такою назвою точно в Україну не реінтегрують.
А в ЛНР теж не розслабляйтесь. Доколє ви будете ходити з українізованою назвою "столиці" - Луганськ? Дайош Ворошиловградську народну республіку!
це мертва ідеологія.
а в сталинской диктатуре восхвалял ГУЛАГ и Беломорканал.