 Памятник Горькому разрушили в Харькове. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Свергнутый памятник Максиму Горькому на проспекте Новобаварском, 87 обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Она выясняет все обстоятельства события и устанавливает причастных к нему лиц.

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