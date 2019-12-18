EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Происшествия
  378  2
Все про:авария (1113) Волынец (106) шахта (848) Донецкая область (4389)

 На одной из шахт Донетчины ночью произошел обвал, одного горняка ищут, - Волынец

В Донецкой области в г. Угледар произошел обвал на шахте "Южнодонбасская №1".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил  народный депутат, председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня в 1:35 на шахте "Южнодонбасская №1" произошел обвал. Об этом по телефону сообщил председатель ППО НПГУ шахтоуправления Евгений Марусенко", - говорится в сообщении.

По словам Марусенко, обвал произошел в восточном полевом магистральном конвейерном штреке горизонта 355 м.

В зоне обвала находился один человек - продолжаются поиски. По состоянию на 11:45 шахта не работает. Продолжаются спасательные работы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Горняки на Луганщине отказываются спускаться в шахту из-за долгов по зарплате

На одной из шахт Донетчины ночью произошел обвал, одного горняка ищут, - Волынец 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166017
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
произошол обвал- кинуть в обвал депутата,и больше обвалов не будет, некому будет крышевать воровство и несоблюдение техники безопасности
 показать весь комментарий
 
Мені шкода людину. Дай Бог, щоб неушкодженним знайшли
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх