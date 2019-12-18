 На одной из шахт Донетчины ночью произошел обвал, одного горняка ищут, - Волынец

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил народный депутат, председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня в 1:35 на шахте "Южнодонбасская №1" произошел обвал. Об этом по телефону сообщил председатель ППО НПГУ шахтоуправления Евгений Марусенко", - говорится в сообщении.

По словам Марусенко, обвал произошел в восточном полевом магистральном конвейерном штреке горизонта 355 м.

В зоне обвала находился один человек - продолжаются поиски. По состоянию на 11:45 шахта не работает. Продолжаются спасательные работы.

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