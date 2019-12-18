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 Общество
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Все про:зарплата (1947) СБУ (14156) Баканов Иван (96)

 У сотрудников СБУ самая низкая зарплата среди всего силового блока, - Баканов

На сегодняшний день сотрудники СБУ получают самую низкую зарплату среди всех представителей силового блока Украины.

Об этом глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Так, говоря о предстоящей реформе внутри Службы, Баканов выделил ее важные шаги, которые можно сделать уже сейчас "в рамках своих внутренних возможностей".

"Есть проблема, которой много лет, и касается она того, что наши сотрудники не мотивированы. У них самая низкая зарплата среди всего силового блока, деятельность внутри Службы зарегулирована до невозможности, электронного документооборота нет, работа многих оперативных подразделений направлена не на оперативную работу, а на оформление бумаг и их согласование внутри Службы. Поэтому уже сейчас мы будем все это менять, разрабатывать систему мотивации сотрудников, упрощать систему продвижения по службе. Надеемся, что таким образом изменим стандарты работы СБУ", - подчеркнул глава СБУ.

Читайте также: СБУ после реформы сосредоточится на контрразведке, но будет также заниматься предупреждением экономических преступлений, - Баканов

Источник: https://censor.net.ua/n3166015
 
 
 Топ комментарии
 
Практически не видел бедных СБУшников и на работу они далеко не на ланосах ездят.
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это компенсируется самыми неограниченными полномочиями У сотрудников СБУ самая низкая зарплата среди всего силового блока, - Баканов - Цензор.НЕТ 1151
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Недавно Малюська христарадничал, теперь Баканов. Зубожиння настигло слуг народа У сотрудников СБУ самая низкая зарплата среди всего силового блока, - Баканов - Цензор.НЕТ 591 У сотрудников СБУ самая низкая зарплата среди всего силового блока, - Баканов - Цензор.НЕТ 3731
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это компенсируется самыми неограниченными полномочиями
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Попроси нехай Сабаков поділиться))) У МВС все ОК...
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В мвс людей нет и желающих тоже, а в СБУ желающих отганят, потому что толпами идут.
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Они от должности кормятся. Как вроде они с большой зарплатой воровать перестанут.. У сотрудников СБУ самая низкая зарплата среди всего силового блока, - Баканов - Цензор.НЕТ 7984
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Недавно Малюська христарадничал, теперь Баканов. Зубожиння настигло слуг народа У сотрудников СБУ самая низкая зарплата среди всего силового блока, - Баканов - Цензор.НЕТ 591 У сотрудников СБУ самая низкая зарплата среди всего силового блока, - Баканов - Цензор.НЕТ 3731
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Да задрали вы уже со своими зарплатами! Само ворьё сидит, особенно в департаменте "К", и все им мало.
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не вписался наверное в эту про-московскую тусовку...




UKRAINE FOREVER

@umancherkassy

·1 ч

З інсайдерських джерел стало відомо, що Президенту рекомендували відсторонити Івана Баканова з посади голови СБУ.
Цю пораду ініціювали Андрій Богдан, Арсен Аваков, Андрій Єрмак і Олександр Корнієнко

НОВИНА
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но самый большой доход,так как крышуют наиболее прибыльное- наркоту, проституцию, оружие, янтарь
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О. очередной "Зе!божинец" рассказывает, как ему тяжко жить "на одну зряплату". И хочет больше. "А мы, что - рыжие, другим - вона скока всего !"
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Поправочка- це серед ЧЕСНИХ працівників, а не серед працівників - біснесменів,рейдерів,та іншої нечисті.
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Практически не видел бедных СБУшников и на работу они далеко не на ланосах ездят.
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У них очень успешные родственники, которые им помогают из сострадания.
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німця з пльоткою не хватає для мотівації канторських
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С пльоткою то для чесних, а для нормальних тре шоб німець на вишці сидів за МГ-34 і грав на губній гармоніці "августін"
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чесних канторських даже в кіно не существуйє
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знову стогнуть, знову плакають, та на завод слюсарем іди і все буде добре.
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зарплата ніяк не впливає на доходи работніков силового блоку
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А там ещё и зарплату платят? У сотрудников СБУ самая низкая зарплата среди всего силового блока, - Баканов - Цензор.НЕТ 6281
П.С. Зато тачки самые лучшие! У сотрудников СБУ самая низкая зарплата среди всего силового блока, - Баканов - Цензор.НЕТ 7716
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Народ не забыл как ваши доблестные рыцари плаща и кинжала первыми ( с ментами продажными и прокурорами.) перебежали на сторону врага в Крыму и Долбасе....Вы только пакуете и садите патриотов , а врагов отпускаете, среди вас нет и не было державников которые бы защищали Неньку-Украину..........вам и эта зарплата и так большая.
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Поэтому и перебежали, так как сначала ДЕНЬГИ, а потом служба... - и это логично, семью кормить нужно!
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То Крым с Бамбасом.
А по справедливости - то в Киеве - если б не нормальные избушники (которых были единицы, но они всё ж таки были) - расстреляла бы мусорня Майдан в одну сторону.
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Скільки зрадників соціально незахищено У сотрудников СБУ самая низкая зарплата среди всего силового блока, - Баканов - Цензор.НЕТ 1874 У сотрудников СБУ самая низкая зарплата среди всего силового блока, - Баканов - Цензор.НЕТ 4583
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Парадокс. Зарплати малі, а особняки і машини - дай боже кожному.
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Тю! А мы думали дали пистолет и крутись как можешь. А тут еще и зп у нас есть!
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А потом граждане-предприниматели жалуются, что силовики их кошмарят...
Правоохранительные органы должны быть обеспечены по максимуму (и тогда можно с них спрашивать)... Правопорядок, оборона, дипломатия и суд - это приоритет государства, это его основные функции, а не субсидии, дотации, льготы, популистские соцпрограммы...
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В том то вся проблемма, что государственная вредительская политика постоянным хроническим недофинансированием силовых структур - создала прецедент, когда элита государства вынуждена подрабатывать незаконными путями.. Такая политика извратила саму суть спецслужб и привела к службе гнилых коррупционеров, коньюнктурщиков, предателей, оборотней, преступников...
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Еліта проплачена кремлівською падаллю У сотрудников СБУ самая низкая зарплата среди всего силового блока, - Баканов - Цензор.НЕТ 5325
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Ну вы ж решили не платить своей элите, решили что соцпрограммы и другие популистские подачки важнее правосудия, армии, правопорядка, дипломатии... Вот и получили...
Если деньги и экономика работает извращенно, на популизм, то и результат всегда плачевный...
Воин не будет десятилетиями ждать оплаты своих услуг, он либо пойдет искать другую работу, либо станет служить другому, тому кто готов платить... Так устроен этот мир!
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З якого дива ви,вважаєте себе воїнами, ви найманці й відброси...
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Ты быдло и раб! Будешь жить в тотальном беспределе...на нормальную жизнь ни ты, ни твои дети не заслуживают!
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Свинячий послід, на кого смердючу пащу відкриваєш...
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Когда вечерком домой возвращаться будешь - под ноги смотри и по сторонам оглядывайся... Жертва неудачного аборта...
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Вообще-то вы описали наёмников, которых в военное время можно расстреливать без суда и следствия, чисто по факту таких действий...
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Только рабы - бесплатно и в страхе служат своему хозяину!
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Бакланов, пока ты их не "огражданил" у них нет заработной платы, ... но откуда тебе это знать, к слову, да, лжелейтенант без выслуги лет будет получать меньше, чем его зам. в звании генерал с выслугой в 20 и более лет ... так как их посадови оклади отличаются незначительно, это такой побочный эффект от незаконно присвоенного офицерского звания.

военнослужащие получают денежное довольствие, если считаешь, что мало должностного оклада, мало за звание, мало за выслугу лет, то добавляй надбавками заохочувального характеру, начфин тебе в помощь.
(бесплатный совет, пользуйся)
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Ехал вчера мило областного управления СБУ.
Судя по припаркованным автомобилям - не самая низкая.
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А конторцев вообще то не под дулом пистолета в контору забривают... Не нравится зарплата - вйо в частный сектор предпринимателями...)
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Желающих туда вагоны. А границу с РФ срочники охраняют - значит врёт ФСБУшник.
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Открытый (прозрачный) конкурс вакансий ,на з\п которой недовольны служащие.Мотивация должна быть на базаре или супермаркете.
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Не хотите кормить свою армию будете кормить чужую!
Не хотите обеспечивать свои спецслужбы, будете потерпать от иностранных спецслужб...
Не хотите позаботиться о полицейском, будете обворованы, ограблены, и убиты бандитами...
Не хотите платить судье, получите тотальную коррупцию, несправедливые судебные решения, деградацию и уничтожение всей страны!!!
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Все деньги потрачены на подарок цуркису.
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