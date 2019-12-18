 У сотрудников СБУ самая низкая зарплата среди всего силового блока, - Баканов

Об этом глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Так, говоря о предстоящей реформе внутри Службы, Баканов выделил ее важные шаги, которые можно сделать уже сейчас "в рамках своих внутренних возможностей".
"Есть проблема, которой много лет, и касается она того, что наши сотрудники не мотивированы. У них самая низкая зарплата среди всего силового блока, деятельность внутри Службы зарегулирована до невозможности, электронного документооборота нет, работа многих оперативных подразделений направлена не на оперативную работу, а на оформление бумаг и их согласование внутри Службы. Поэтому уже сейчас мы будем все это менять, разрабатывать систему мотивации сотрудников, упрощать систему продвижения по службе. Надеемся, что таким образом изменим стандарты работы СБУ", - подчеркнул глава СБУ.
UKRAINE FOREVER
@umancherkassy
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З інсайдерських джерел стало відомо, що Президенту рекомендували відсторонити Івана Баканова з посади голови СБУ.
Цю пораду ініціювали Андрій Богдан, Арсен Аваков, Андрій Єрмак і Олександр Корнієнко
НОВИНА
П.С. Зато тачки самые лучшие!
А по справедливости - то в Киеве - если б не нормальные избушники (которых были единицы, но они всё ж таки были) - расстреляла бы мусорня Майдан в одну сторону.
Правоохранительные органы должны быть обеспечены по максимуму (и тогда можно с них спрашивать)... Правопорядок, оборона, дипломатия и суд - это приоритет государства, это его основные функции, а не субсидии, дотации, льготы, популистские соцпрограммы...
Если деньги и экономика работает извращенно, на популизм, то и результат всегда плачевный...
Воин не будет десятилетиями ждать оплаты своих услуг, он либо пойдет искать другую работу, либо станет служить другому, тому кто готов платить... Так устроен этот мир!
военнослужащие получают денежное довольствие, если считаешь, что мало должностного оклада, мало за звание, мало за выслугу лет, то добавляй надбавками заохочувального характеру, начфин тебе в помощь.
(бесплатный совет, пользуйся)
Судя по припаркованным автомобилям - не самая низкая.
Не хотите обеспечивать свои спецслужбы, будете потерпать от иностранных спецслужб...
Не хотите позаботиться о полицейском, будете обворованы, ограблены, и убиты бандитами...
Не хотите платить судье, получите тотальную коррупцию, несправедливые судебные решения, деградацию и уничтожение всей страны!!!