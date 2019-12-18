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 Фракция "ЕС" предлагает перечислить в больницу "Охматдет" и фонд "Таблеточки" деньги, вычтенные из зарплат депутатов за неучастие в голосовании, - Ирина Геращенко

Фракция "Европейская Солидарность" предлагает перечислить в больницу "Охматдет" и фонд "Таблеточки" средства, которые вычли из зарплаты народных депутатов за неучастие в голосованиях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко с трибуны парламента.

Она отметила, что в начале заседания в среду депутатам предложили перечислить по 1 тыс. грн. в фонд "Таблеточки" ко Дню Святого Николая.

"Я хочу вам сказать, что с 2005 года я перечисляю часть зарплаты на "Охматдет". Поэтому тысяча гривен не обеспечит те потребности, которые нужны для больницы и для "таблеточек", - отметила она.

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Депутат сообщила, что "Европейская Солидарность" вносит такое предложение, чтобы заработную плату 80 народных депутатов, которым не выплатят заработную плату за неучастие в голосованиях, перечислить Благотворительному фонду "Таблеточки" и больнице "Охматдет".

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил народным депутатам накануне дня Святого Николая перечислить часть зарплаты в помощь онкобольным детям.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166013
 
   
 Топ комментарии
 
зелені хоч зі своїх пропонують скинутись , а пси і тут вигоду хочуть поімєть. ну, не барижне кодло.
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Цирк и показуха. Лучше бы вы направили на больницы деньги которые вы направляете тамженашимлюдям на восстановление дамбаса
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А еще перечислить деньги украденные БПП и НФ за 5 предыдущих лет.
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а ше кнопкодавів оштрахувати на повний оклад
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"Не вір, мій сину, цьому підорасу. Канхвету ту тобі він в жопу встромить."
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Ирка, и с этого ХВонда отдать и с депутатской зарплаты тоже и не по тысячи, а по две было предложение Фракция "ЕС" предлагает перечислить в больницу "Охматдет" и фонд "Таблеточки" деньги, вычтенные из зарплат депутатов за неучастие в голосовании, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4619
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зелені хоч зі своїх пропонують скинутись , а пси і тут вигоду хочуть поімєть. ну, не барижне кодло.
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Цирк и показуха. Лучше бы вы направили на больницы деньги которые вы направляете тамженашимлюдям на восстановление дамбаса
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Депутат ПОМНИ- Каждый твой выход на работу - это смерть онкобольного ребенка.
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А еще перечислить деньги украденные БПП и НФ за 5 предыдущих лет.
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Часть зарплаты она перечисляет, посмотрите на неё....Да чтоб ты жила только на одну зарплату!Вот тогда бы я на тебя посмотрел бы, политшльондру!
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Ириша и своего бывшего босса Ющенка не забудь с которым вы деньги народные собранные на детскую больницу сперли.. Фракция "ЕС" предлагает перечислить в больницу "Охматдет" и фонд "Таблеточки" деньги, вычтенные из зарплат депутатов за неучастие в голосовании, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2497
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С геращенко надо не только зарплату вычитать ,но и всё что она украла за последние 5 лет!
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