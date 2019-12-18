 Фракция "ЕС" предлагает перечислить в больницу "Охматдет" и фонд "Таблеточки" деньги, вычтенные из зарплат депутатов за неучастие в голосовании, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко с трибуны парламента.

Она отметила, что в начале заседания в среду депутатам предложили перечислить по 1 тыс. грн. в фонд "Таблеточки" ко Дню Святого Николая.

"Я хочу вам сказать, что с 2005 года я перечисляю часть зарплаты на "Охматдет". Поэтому тысяча гривен не обеспечит те потребности, которые нужны для больницы и для "таблеточек", - отметила она.

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Депутат сообщила, что "Европейская Солидарность" вносит такое предложение, чтобы заработную плату 80 народных депутатов, которым не выплатят заработную плату за неучастие в голосованиях, перечислить Благотворительному фонду "Таблеточки" и больнице "Охматдет".

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил народным депутатам накануне дня Святого Николая перечислить часть зарплаты в помощь онкобольным детям.

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