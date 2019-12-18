 Кабмин усовершенствовал процедуру предоставления гражданства для защитников Украины

Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Новый порядок позволяет определить граждан, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины и одновременно не допустить предоставления гражданства лицам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления по другим, кроме политических оснований", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым упростил обретение гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые защищали Украину, а также гражданами России, подвергшимися политическим преследованиям.

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