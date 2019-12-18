 Доходы населения за 2 года выросли на 60%, - замглавы НБУ Чурий

Об этом заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил в интервью изданию "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ.
"Номинальные доходы украинцев в гривне растут в последнее время приблизительно на 20% в год. А если перевести в доллары, то, с учетом укрепившейся гривни, за два года увеличение доходов населения составило порядка 60%", - рассказал он.
По словам Чурия, стремительный рост доходов украинцев привел к замедлению темпов трудовой миграции.
"Если еще несколько лет назад разница в зарплатах в Украине и в Польше в валюте была где-то 1 к 4, то сейчас это приблизительно 1 к 2,5. То есть, разница значительно уменьшилась. Поэтому стимулов для выезда за границу становится меньше", - отметил Чурий.
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Еще один признак постепенного улучшения экономической ситуации в Украине замглавы НБУ видит в замедлении роста денежных переводов от трудовых мигрантов.
Напомним, по данным Госстата, в октябре 2019 года размер средней номинальной заработной платы в Украине вырос на 40 гривен сравнению с предыдущим месяцем - до 10727 гривен в месяц.
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Мнения 18-дек, 05:149 1 863 0
Есть такой бородатый анекдот:
Приходит мужик к терапевту:
- Доктор, я ночью писаюсь.
- Милый, вам не ко мне, а к психотерапевту!
Через месяц терапевт встречает этого же пациента:
- Ну-с, милейший, я вижу у вас все замечательно! Больше не писаетесь?
- Нет, писаюсь, но теперь я этим горжусь!
Этот анекдот я вспомнил, когда вчера встречался с другом детства - он сейчас крупный специалист по НЛП и психологии масс. На мой вопрос: "Как же так?" ответил: "Элементарно, Ватсон…" и бросил на стол брошюрку некоего Avram Noam Chomskу (тот ещё фрукт, между прочим, профессора Массачусетского технологического института. Говорит, тем, кто подходит СИСТЕМНО к борьбе за власть, достаточно заполнить пустые клеточки трафарета своими вводными.
Старо как сандалии Гераклита, но давайте пробежимся ещё раз:
1. Отвлечение внимания.
Основным элементом управления обществом является отвлечение внимания людей от важных проблем и решений, принимаемых властью, посредством постоянного насыщения информпространства второстепенными сообщениями.
Скандалы в парламенте, визит российских журналистов, выходки Богдана, популистские видеоролики, внезапно всплывшее дело Шеремета - примеры отвлечения внимания на негодный объект. При этом основная цель - изменения в Конституцию - остаётся в тени.
2. Проблема - реакция - решение.
Создаётся проблема, некая «ситуация», рассчитанная на то, чтобы вызвать определённую реакцию среди населения с тем, чтобы оно само потребовало принятия мер, которые необходимы власти.
Наглядно показать, что основным источником насилия в стране являются участники и ветераны АТО для того, чтобы граждане потребовали принятия законов об усилении мер безопасности и проведения политики, направленной против "асоциальных элементов" в лице ветеранов и волонтёров - патриотического ядра Украины.
3. Постепенность.
Чтобы добиться принятия какой-либо непопулярной меры, достаточно внедрять её постепенно.
Сначала робкое упоминание формулы Штайнмайера, потом невинный дискурс на эту тему, потом обязательства по имплементации в украинское законодательство, потом заявления полковника об интеграции ВСУ и террористических банд etc. Народ привыкает постепенно.
4. Отсрочка исполнения.
Ещё один способ продавить непопулярное решение заключается в том, чтобы представить его в качестве «болезненного и необходимого» и добиться в данный момент согласия граждан на его осуществление в будущем. Проще согласиться на какие-либо жертвы в будущем, чем в настоящем.
Разворот на 180 градусов в политике Украины состоится не сразу и не скоро - вам будет не больно, вы этого почти не почувствуете.
5. Дебилизация населения.
Віра, мова, армія? Полноте! Не занимайтесь ерундой, а включайте Г+Г и смотрите "Сватов", "Папиков" и 95-й квартал. Скармливание пиплу инфантильного теледерьма - основа основ дебилизации масс!
6. Упор на эмоции.
Классический приём нейролингвистического программирования, направленный на то, чтобы заблокировать способность людей к рациональному анализу, а в итоге - вообще к способности критического осмысления происходящего.
Заклинания о том, как жестока война, как необходим мир на ЛЮБЫХ условиях, как страдают голодные и униженные в ОРДЛО, оставляют за кадром истинные причины происходящего. Эмоции - враг логики.
7. Продвижение моды на посредственность.
Власти стремятся внедрять мысль о том, что модно быть тупым и пошлым. Что президентами, членами СНБО, депутатами и министрами могут стать бывшие кухарки, клоуны, свадебные фотографы и педофилы.
8. Культивация "вины предшественников".
Ещё одна задача - заставить человека уверовать в то, что только предшественники этой власти виновны во всех бедах страны. Всё, что делали они, - ужасно, всё, что делают нынешние, - прекрасно.
Не стану утомлять дальнейшим перечислением способов, которыми успешно пользуются те, кто привёл нынешнюю команду к власти, - вышеназванных вполне достаточно. Как видите, кукловоды готовились более, чем тщательно.
Противоядие? Его нет. Вернее, оно сугубо индивидуально. Тем, кто меня читает, противоядие не требуется - мои друзья и так всё понимают. Ну, а перед потребителями "Сватов" мы бессильны, и в этом проблема.
Что делать? Спокойно делать своё - без паники, всепропальства и отчаяния. Долбить эту стену. Правильно воспитывать детей. Любить Украину. А когда придёт время - действовать.
Helgi Sharp
Это был популярный миф лет 15 назад, теперь о нем вспоминают только маргиналы.
Винегрет не дает возможности сравнивать их достижения.
Я думал на 160%)))))
Если народ ест капусту...а чиновники мясо...
То в среднем по Украине все едят ГОЛУБЦЫ!)))
"Все - во имя человека, все - для блага человека, и я даже видел его - этого самого Человека"
костюмплавки с отливом и в Ялтуна Мальдивы!
Работать не пробовали?
Не специалисты!
ахаххахахаха. ааззазазхаххаха, плюю этому джентельмену в лицо
Чаще всего хорошие специалисты уезжают не ради денег.
Якщо "правильно" поміряти, то середня заплата українців за роки війни зросла утричі.
Жоден наш "найдемократичнійший олігарх" не спромігся за цей час потроїти свої статки.
....
или так: мусора и судьи подлатались, быдло перебьётся
Здесь хорошо там, где нас нет. Здесь, где нас нет, творятся героические дела и живут удивительные люди. Здесь, где нас нет, растут невиданные урожаи и один за другого идет на смерть. Здесь, где нас нет, женщины любят один раз и летчики неимоверны. Как удался фестиваль, где нас не было. Как хороши рецепты блюд, которых мы не видели. Как точны станки, на которых мы не работаем. Как много делают для нас разные учреждения. А мы все не там. А мы в это время где-то не там находимся. Или они где-то не там нас ищут?
И выступают люди и рассказывают, как они обновляют, перестраивают, переносят, расширяют для удобства населения. Для удобства населению, население, населением - где ж это население… ниям… нием?.. И дико обидно, что все это где-то здесь. Вот же оно где-то совсем здесь. Ну вот же прямо в одном городе с нами такое творится - ночи не спишь, все выскакиваешь - где? Да вот же тут. Да вот тут, буквально.
Довольны хамы,сыты в них ипала!
Молодцы жгите еще!