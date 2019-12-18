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Все про:доходы (504) зарплата (1947) НБУ (4532) Чурий (14)

 Доходы населения за 2 года выросли на 60%, - замглавы НБУ Чурий

В Национальном банке Украины подсчитали, что за последние два года реальные доходы украинцев в валютном эквиваленте выросли на 60%.

Об этом заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил в интервью изданию "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ.

"Номинальные доходы украинцев в гривне растут в последнее время приблизительно на 20% в год. А если перевести в доллары, то, с учетом укрепившейся гривни, за два года увеличение доходов населения составило порядка 60%", - рассказал он.

По словам Чурия, стремительный рост доходов украинцев привел к замедлению темпов трудовой миграции.

"Если еще несколько лет назад разница в зарплатах в Украине и в Польше в валюте была где-то 1 к 4, то сейчас это приблизительно 1 к 2,5. То есть, разница значительно уменьшилась. Поэтому стимулов для выезда за границу становится меньше", - отметил Чурий.

Читайте на Цензор.НЕТ: С 2010 года 4 млн украинцев эмигрировали за границу, - Дубилет. ИНФОГРАФИКА

Еще один признак постепенного улучшения экономической ситуации в Украине замглавы НБУ видит в замедлении роста денежных переводов от трудовых мигрантов.

Напомним, по данным Госстата, в октябре 2019 года размер средней номинальной заработной платы в Украине вырос на 40 гривен сравнению с предыдущим месяцем - до 10727 гривен в месяц.

Также на Цензор.НЕТ: "По две тысячи, и кто может - тот больше", - Разумков призвал депутатов перечислить часть зарплаты онкобольным детям

Источник: https://censor.net.ua/n3166009
 
   
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Кукловоды готовились более, чем тщательно
Мнения 18-дек, 05:149 1 863 0

Есть такой бородатый анекдот:

Приходит мужик к терапевту:
- Доктор, я ночью писаюсь.
- Милый, вам не ко мне, а к психотерапевту!
Через месяц терапевт встречает этого же пациента:
- Ну-с, милейший, я вижу у вас все замечательно! Больше не писаетесь?
- Нет, писаюсь, но теперь я этим горжусь!

Этот анекдот я вспомнил, когда вчера встречался с другом детства - он сейчас крупный специалист по НЛП и психологии масс. На мой вопрос: "Как же так?" ответил: "Элементарно, Ватсон…" и бросил на стол брошюрку некоего Avram Noam Chomskу (тот ещё фрукт, между прочим, профессора Массачусетского технологического института. Говорит, тем, кто подходит СИСТЕМНО к борьбе за власть, достаточно заполнить пустые клеточки трафарета своими вводными.

Старо как сандалии Гераклита, но давайте пробежимся ещё раз:

1. Отвлечение внимания.

Основным элементом управления обществом является отвлечение внимания людей от важных проблем и решений, принимаемых властью, посредством постоянного насыщения информпространства второстепенными сообщениями.

Скандалы в парламенте, визит российских журналистов, выходки Богдана, популистские видеоролики, внезапно всплывшее дело Шеремета - примеры отвлечения внимания на негодный объект. При этом основная цель - изменения в Конституцию - остаётся в тени.

2. Проблема - реакция - решение.

Создаётся проблема, некая «ситуация», рассчитанная на то, чтобы вызвать определённую реакцию среди населения с тем, чтобы оно само потребовало принятия мер, которые необходимы власти.

Наглядно показать, что основным источником насилия в стране являются участники и ветераны АТО для того, чтобы граждане потребовали принятия законов об усилении мер безопасности и проведения политики, направленной против "асоциальных элементов" в лице ветеранов и волонтёров - патриотического ядра Украины.

3. Постепенность.

Чтобы добиться принятия какой-либо непопулярной меры, достаточно внедрять её постепенно.

Сначала робкое упоминание формулы Штайнмайера, потом невинный дискурс на эту тему, потом обязательства по имплементации в украинское законодательство, потом заявления полковника об интеграции ВСУ и террористических банд etc. Народ привыкает постепенно.

4. Отсрочка исполнения.

Ещё один способ продавить непопулярное решение заключается в том, чтобы представить его в качестве «болезненного и необходимого» и добиться в данный момент согласия граждан на его осуществление в будущем. Проще согласиться на какие-либо жертвы в будущем, чем в настоящем.

Разворот на 180 градусов в политике Украины состоится не сразу и не скоро - вам будет не больно, вы этого почти не почувствуете.

5. Дебилизация населения.

Віра, мова, армія? Полноте! Не занимайтесь ерундой, а включайте Г+Г и смотрите "Сватов", "Папиков" и 95-й квартал. Скармливание пиплу инфантильного теледерьма - основа основ дебилизации масс!

6. Упор на эмоции.

Классический приём нейролингвистического программирования, направленный на то, чтобы заблокировать способность людей к рациональному анализу, а в итоге - вообще к способности критического осмысления происходящего.

Заклинания о том, как жестока война, как необходим мир на ЛЮБЫХ условиях, как страдают голодные и униженные в ОРДЛО, оставляют за кадром истинные причины происходящего. Эмоции - враг логики.

7. Продвижение моды на посредственность.

Власти стремятся внедрять мысль о том, что модно быть тупым и пошлым. Что президентами, членами СНБО, депутатами и министрами могут стать бывшие кухарки, клоуны, свадебные фотографы и педофилы.

8. Культивация "вины предшественников".

Ещё одна задача - заставить человека уверовать в то, что только предшественники этой власти виновны во всех бедах страны. Всё, что делали они, - ужасно, всё, что делают нынешние, - прекрасно.

Не стану утомлять дальнейшим перечислением способов, которыми успешно пользуются те, кто привёл нынешнюю команду к власти, - вышеназванных вполне достаточно. Как видите, кукловоды готовились более, чем тщательно.

Противоядие? Его нет. Вернее, оно сугубо индивидуально. Тем, кто меня читает, противоядие не требуется - мои друзья и так всё понимают. Ну, а перед потребителями "Сватов" мы бессильны, и в этом проблема.

Что делать? Спокойно делать своё - без паники, всепропальства и отчаяния. Долбить эту стену. Правильно воспитывать детей. Любить Украину. А когда придёт время - действовать.

Helgi Sharp
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І відповідно виросли ціни. В результаті краще не стало, а навіть гірше.
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У Аваковских космолотов выросли на 60%
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Совет форумчанПравила форума
 
воно то так, та тільки рівень життя продовжує ставити тапочки до виходу.
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І відповідно виросли ціни. В результаті краще не стало, а навіть гірше.
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Як так? Зєльоная команда доллар, уже який місяць, нижче плінтуса тримає. Миловаров сказав що така динаміка йде на користь фінансовому благополуччю громадян. А зеби опять починають нить про ніщету. Забули мабуть, що епоха зліднів вже в минулому.
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У меня тёща сухарики птичкам сушит. Тибе выслать? Давай адрес!
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ти ій краще вдуй, або лизни--ефекту більше буде
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Ты думаешь тогда она больше сухарей на тибя выделит?
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та,, нє, може перестане в тобі дешевого скотоложца бачити.
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Это тибе, нищеброду сухарей не прибавит. Будешь дальше пыжиться хамить - урежу пайку!
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а со скотоложцем ти таки признайош! чесне бидло! Доходы населения за 2 года выросли на 60%, - замглавы НБУ Чурий - Цензор.НЕТ 6849 так тобі в зраді серед псових місце
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Не больше трёх сухарей, засранец! Доигрался.
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У Аваковских космолотов выросли на 60%
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Кукловоды готовились более, чем тщательно
Мнения 18-дек, 05:149 1 863 0

Есть такой бородатый анекдот:

Приходит мужик к терапевту:
- Доктор, я ночью писаюсь.
- Милый, вам не ко мне, а к психотерапевту!
Через месяц терапевт встречает этого же пациента:
- Ну-с, милейший, я вижу у вас все замечательно! Больше не писаетесь?
- Нет, писаюсь, но теперь я этим горжусь!

Этот анекдот я вспомнил, когда вчера встречался с другом детства - он сейчас крупный специалист по НЛП и психологии масс. На мой вопрос: "Как же так?" ответил: "Элементарно, Ватсон…" и бросил на стол брошюрку некоего Avram Noam Chomskу (тот ещё фрукт, между прочим, профессора Массачусетского технологического института. Говорит, тем, кто подходит СИСТЕМНО к борьбе за власть, достаточно заполнить пустые клеточки трафарета своими вводными.

Старо как сандалии Гераклита, но давайте пробежимся ещё раз:

1. Отвлечение внимания.

Основным элементом управления обществом является отвлечение внимания людей от важных проблем и решений, принимаемых властью, посредством постоянного насыщения информпространства второстепенными сообщениями.

Скандалы в парламенте, визит российских журналистов, выходки Богдана, популистские видеоролики, внезапно всплывшее дело Шеремета - примеры отвлечения внимания на негодный объект. При этом основная цель - изменения в Конституцию - остаётся в тени.

2. Проблема - реакция - решение.

Создаётся проблема, некая «ситуация», рассчитанная на то, чтобы вызвать определённую реакцию среди населения с тем, чтобы оно само потребовало принятия мер, которые необходимы власти.

Наглядно показать, что основным источником насилия в стране являются участники и ветераны АТО для того, чтобы граждане потребовали принятия законов об усилении мер безопасности и проведения политики, направленной против "асоциальных элементов" в лице ветеранов и волонтёров - патриотического ядра Украины.

3. Постепенность.

Чтобы добиться принятия какой-либо непопулярной меры, достаточно внедрять её постепенно.

Сначала робкое упоминание формулы Штайнмайера, потом невинный дискурс на эту тему, потом обязательства по имплементации в украинское законодательство, потом заявления полковника об интеграции ВСУ и террористических банд etc. Народ привыкает постепенно.

4. Отсрочка исполнения.

Ещё один способ продавить непопулярное решение заключается в том, чтобы представить его в качестве «болезненного и необходимого» и добиться в данный момент согласия граждан на его осуществление в будущем. Проще согласиться на какие-либо жертвы в будущем, чем в настоящем.

Разворот на 180 градусов в политике Украины состоится не сразу и не скоро - вам будет не больно, вы этого почти не почувствуете.

5. Дебилизация населения.

Віра, мова, армія? Полноте! Не занимайтесь ерундой, а включайте Г+Г и смотрите "Сватов", "Папиков" и 95-й квартал. Скармливание пиплу инфантильного теледерьма - основа основ дебилизации масс!

6. Упор на эмоции.

Классический приём нейролингвистического программирования, направленный на то, чтобы заблокировать способность людей к рациональному анализу, а в итоге - вообще к способности критического осмысления происходящего.

Заклинания о том, как жестока война, как необходим мир на ЛЮБЫХ условиях, как страдают голодные и униженные в ОРДЛО, оставляют за кадром истинные причины происходящего. Эмоции - враг логики.

7. Продвижение моды на посредственность.

Власти стремятся внедрять мысль о том, что модно быть тупым и пошлым. Что президентами, членами СНБО, депутатами и министрами могут стать бывшие кухарки, клоуны, свадебные фотографы и педофилы.

8. Культивация "вины предшественников".

Ещё одна задача - заставить человека уверовать в то, что только предшественники этой власти виновны во всех бедах страны. Всё, что делали они, - ужасно, всё, что делают нынешние, - прекрасно.

Не стану утомлять дальнейшим перечислением способов, которыми успешно пользуются те, кто привёл нынешнюю команду к власти, - вышеназванных вполне достаточно. Как видите, кукловоды готовились более, чем тщательно.

Противоядие? Его нет. Вернее, оно сугубо индивидуально. Тем, кто меня читает, противоядие не требуется - мои друзья и так всё понимают. Ну, а перед потребителями "Сватов" мы бессильны, и в этом проблема.

Что делать? Спокойно делать своё - без паники, всепропальства и отчаяния. Долбить эту стену. Правильно воспитывать детей. Любить Украину. А когда придёт время - действовать.

Helgi Sharp
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Аврам Ноам (Наум) Хомский (часто транскрибируется как Хомски или Чомски, англ. Avram Noam Chomsky [ˈnoʊm ˈtʃɒmski]; 7 декабря 1928, Филадельфия, штат Пенсильвания, США) - американский лингвист, политический публицист, философ и теоретик. Профессор лингвистики Массачусетского технологического института, автор классификации формальных языков, называемой иерархией Хомского. Его работы о порождающих грамматиках внесли значительный вклад в упадок бихевиоризма и содействовали развитию когнитивных наук. Помимо лингвистических работ, Хомский широко известен своими радикально-левыми политическими взглядами, а также критикой внешней политики правительства США. Сам Хомский называет себя либертарным социалистом и сторонником анархо-синдикализма.
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В приличном обществе за слова "НЛП" дают в морду.
Это был популярный миф лет 15 назад, теперь о нем вспоминают только маргиналы.
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Нинішній президент активно використовує НЛП в своїх відеоблогах.
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и не говорите, пойду икорочки на колбасу намажу Доходы населения за 2 года выросли на 60%, - замглавы НБУ Чурий - Цензор.НЕТ 687
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Сударь, немедленно прекратите, как можно! Только на хамон. И только черную. В крайнем случае, на чоризос или сервелат! Но только черную!
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Всех? Или "средняя термпература по больнице"?
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И где таких банкиров и экономистов берут？Или в Украине зарплаты в долларах выплачивают ？Один тупее другого!
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А может лучше у Украинцев прямо спросить выросли ли их доходы! а то разные чиновничьи морды которые тыряют бабло из корыта решают у кого что улучшилось! то что у чинуш улучшилось я даже не сомневаюсь так сказать по мордам видно!! а простые Украинцы могут и сами за себя рассказать без мордатых посредников!!
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Теперь нужно показывать аналитику раздельно по прошлой власти и при нынешней.
Винегрет не дает возможности сравнивать их достижения.
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Солдат срочник на россии расстрелял 8 сослуживцев.кто он настоящий герой?
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Покпзатель наверное вырос за счет миллионных зп судий и прокуроров?))))
Если народ ест капусту...а чиновники мясо...
То в среднем по Украине все едят ГОЛУБЦЫ!)))
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ну откуда такая фуйня? народ спросите в стране, а не только доход в киеве
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не неси пургу, я живу в селе и зарабатываю больше чем некоторые в Киеве.. главное работать, а не смотреть 1+1 и сопли на диване жевать..
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Это дерьмо даже нет смысла комментировать...
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Подскажите куда баксы складывать. А то уже вся квартира мешками с валютой заставлена.
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Премьер министр же тебе сказал, достаем деньги из под падушки и несем в банк, не боимся))), все будет хорошо)))
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Главное - не забыть посолить, и прошептать "крекс-пекс-фекс", но, только, чтобы никто (!!!) не подслушал.
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Самая лучшая рыба, это - колбаса, а самая лучшая колбаса - чулок с деньгами. (нар)
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а зачем вам машина,если дорог нет?Фюрер кремля ответил на вопрос якута
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Хитро. За 2 года. Пристегнуть баригино "зубожиння" до свершений народного сонечка.
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Особенно у 73 % пенсионеров бывших работяг доходы выросли от 1497 гривен в месяц аж до 1621 гривны. Правда стоимость хлеба повысилась с 8 гривен до 13, но то усьо фуйня. Живи и радуйся.
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Как тут не вспомнить савецкий анекдот, про делегата в Мацкву, и его пересказ увиденного односельчанам :
"Все - во имя человека, все - для блага человека, и я даже видел его - этого самого Человека"
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Ну теперь точно ! Куплю костюм плавки с отливом и в Ялту на Мальдивы!
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Какой-то бред! Хлопцы,а вы давно на рынке были?
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Как противно вас видеть, вашу нищую орду, исступлённо потрясающую своими грязными культями и трясущую своим вонючим тряпьём....
Работать не пробовали?
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Ага... бл..дь, только когда гривна падает - цены растут пропорционально, а когда укрепляется - остаются на том же уровне... Если 30 грн. за 1л топлива три месяца назад было 1,22 баксов, то сейчас 1,38)))) доходы растут... зебланы
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Интересно, а во сколько раз расходы выросли, че не пишут????
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не парься, это в параллельной реальности, измерение A-91-QTE, пару парсеков отсюда по прямой.
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Добре хоч не три парсека, два все-таки краще...
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Это хорошо, что доходы населения выросли. А расходы, пан чурий? Маржа какая? Правильно. Нулевая. Или минусовая. Если сказал А, то и о Б не следует забывать.Здесь все написали о росте цен на самое необходимое. Только пан чурий отморозился...Доходы выросли. Ага.
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А чё ж народ, при таких успехах, за границу прёт? Доходы населения за 2 года выросли на 60%, - замглавы НБУ Чурий - Цензор.НЕТ 7685
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с жиру бесятся. нипанимают своего щастья, не ценят тяжкий труд карманычей-небожыделей "на благо". Вася Обломов - Поганенький у нас народ
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"Если еще несколько лет назад разница в зарплатах в Украине и в Польше в валюте была где-то 1 к 4, то сейчас это приблизительно 1 к 2,5. То есть, разница значительно уменьшилась.Источник: https://censor.net.ua/n3166009

ахаххахахаха. ааззазазхаххаха, плюю этому джентельмену в лицо
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Главное - безопасность и защищенность!
Чаще всего хорошие специалисты уезжают не ради денег.
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Та, дійсно, кому ті гроші потрібні. Ті, хто гарно заробляє з бюджету в Україні звичайно вивозять сім'ї туди де беспечніше, захищеніше і кращі спеціалісти. А протсий люд їде на заробітки.
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5 лет назад они в долларах упали в 4 раза.
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Якщо "правильно" поміряти, то середня заплата українців за роки війни зросла утричі. Доходы населения за 2 года выросли на 60%, - замглавы НБУ Чурий - Цензор.НЕТ 822
Жоден наш "найдемократичнійший олігарх" не спромігся за цей час потроїти свої статки. Доходы населения за 2 года выросли на 60%, - замглавы НБУ Чурий - Цензор.НЕТ 8873
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Уже нынешнее поколение будет жидь при Зеленизме- Идиотизме.Уя товарищи.
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в ДЕСЯТЬ ПЯТЬДЕСЯТ ТРИСТА раз
....
или так: мусора и судьи подлатались, быдло перебьётся
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і як обично,народ про то і не підозрює.
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Михаил Жванецкий, "Паровоз для машиниста" 1986
Здесь хорошо там, где нас нет. Здесь, где нас нет, творятся героические дела и живут удивительные люди. Здесь, где нас нет, растут невиданные урожаи и один за другого идет на смерть. Здесь, где нас нет, женщины любят один раз и летчики неимоверны. Как удался фестиваль, где нас не было. Как хороши рецепты блюд, которых мы не видели. Как точны станки, на которых мы не работаем. Как много делают для нас разные учреждения. А мы все не там. А мы в это время где-то не там находимся. Или они где-то не там нас ищут?

И выступают люди и рассказывают, как они обновляют, перестраивают, переносят, расширяют для удобства населения. Для удобства населению, население, населением - где ж это население… ниям… нием?.. И дико обидно, что все это где-то здесь. Вот же оно где-то совсем здесь. Ну вот же прямо в одном городе с нами такое творится - ночи не спишь, все выскакиваешь - где? Да вот же тут. Да вот тут, буквально.
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Год от года возростает,колличество жиров у масле!
Довольны хамы,сыты в них ипала!
Молодцы жгите еще! Доходы населения за 2 года выросли на 60%, - замглавы НБУ Чурий - Цензор.НЕТ 9094
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только зарплаты на периферии не выросли вообще. как было 3800 гривен на руки так и есть...
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а через 2 года будет меньше на 60%.. ибо зробылы це разом..
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