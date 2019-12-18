 Рада решила работать в январе одну пленарную неделю вместо двух

За соответствующее постановление №2609 проголосовали 325 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ.

Постановление предусматривает, что 20-24 января народные депутаты будут работать с избирателями, а о времени закрытия второй сессии объявят 17 января в конце пленарного заседания.

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Ранее календарный план проведения сессии предусматривал, что в январе должны были состояться две пленарные недели 13-17 января и 20-24 января.