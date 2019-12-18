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 Рада решила работать в январе одну пленарную неделю вместо двух

Верховная Рада внесла изменения в календарный план своей работы и теперь в январе будет лишь одна пленарная неделя вместо запланированных ранее двух.

За соответствующее постановление №2609 проголосовали 325 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ.

Постановление предусматривает, что 20-24 января народные депутаты будут работать с избирателями, а о времени закрытия второй сессии объявят 17 января в конце пленарного заседания.

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Ранее календарный план проведения сессии предусматривал, что в январе должны были состояться две пленарные недели 13-17 января и 20-24 января.

Источник: https://censor.net.ua/n3166006
 
   
 Топ комментарии
 
Шо, ...ляді, перепрацювалися ?
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Гроші вже заробили, поїдуть по эвропах тринькати
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чартер в штаты на тренинг уже забронировали?
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Нет, они едут на похороны Ленина, и заодно до марта месяца, можно без загранпаспорта лапти плести. Рада решила работать в январе одну пленарную неделю вместо двух - Цензор.НЕТ 1515
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Та хай собі їдуть - може хоч двійко "ласти склеїть" .
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Гроші вже заробили, поїдуть по эвропах тринькати
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"эвропеська солідарность", - "Есть такая партия!", сказал, то-ли Ленин, то-ли Порошенко Рада вирішила працювати в січні один пленарний тиждень замість двох - Цензор.НЕТ 3078
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чартер в штаты на тренинг уже забронировали?
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Вони будуть проводити засідання на морях.......
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Плохо турбину подмазали, вот она и накрылась пи медным тазом. А ведь водители в курсе, что турбина любит хорошую смазку.
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нада на работе шефу тоже сказать о таком решении коллектива, думаю пойдет на встречу с огромным удовольствием Рада решила работать в январе одну пленарную неделю вместо двух - Цензор.НЕТ 2832
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И половину своей (незаработанной) зарплаты добровольно перечислят детям?
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- Товарищи! - продолжал Остап. - Нужна немедленная помощь! Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда! Поможем детям! Будем помнить, что дети - цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям, и никому другому. Вы меня понимаете?
- Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия.(с)
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Работа с избирателями. Поскольку на новогодние праздники большая часть избирателей двинется на южные моря, то слуги народа последуют за ними. Рада решила работать в январе одну пленарную неделю вместо двух - Цензор.НЕТ 9857
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Вы избиратель? Я хочу с вами на море. Мальдивы не предлагать.
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нічого нового, такі ж фізично кволі люди ім все більше і більше потрібно часу для лікування похмільного синдрому
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ліхо началі - в турборєжимє! Я ж казав - поработаєм до нового года, а там...(С)
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Кто там требовал от врачей работать по выходным?
Депутат дуболёт?
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А хто буде вести контроль,як депутати на місцях будуть "працювати" з виборцями??? Це звичайнісіньке бла-бла-бла.
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Будет работа на округах на Багамах и Мальдивах
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Краще б вони взагалі саморозпустилися. Користі від них ніякої. Всі прийняті ними закони - антинародні.
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