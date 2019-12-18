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 Политика Украины
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 Зеленский инициирует уменьшение концентрации сельхозземли в одних руках до 10 тыс. га

В рамках открытия рынка земли в Украине необходимо установить возможность владеть землей площадью не более 10 тыс. га.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, с соответствующей инициативой выступил Глава государства Владимир Зеленский во время общения с фермерами в с. Красная Слободка Обуховского района Киевской области.

"Был вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более 200 тыс. га. Согласен, это очень много. В комитет пришла цифра 20 тыс. Давайте от 1 до 10 тыс. га - и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию", - сказал Глава государства.

Кроме того, Президент заявил, что после принятия закона о земельной реформе будет определенный подготовительный этап к полноценному запуску рынка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ні - розпродажу землі!" - под Радой второй день подряд митингуют против земельной реформы. ФОТОрепортаж

"Мораторий можно будет снять только после принятия и подписания закона. А потом нужно еще работать с реестрами, чтобы все было чисто. И рынок может заработать только через год, осенью. Потому что должна быть долгая подготовка к продаже земли", - отметил Зеленский.

Также Глава государства заверил фермеров, что опасения относительно рейдерства после введения рынка земли безосновательны, поскольку государство будет защищать владельцев.

"Пусть люди не боятся, что будут забирать земли, будем защищать людей. Вопрос с продажей иностранцам решили - правки внесли", - подчеркнул Президент.

Зеленский такж уточнил, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум уже после открытия рынка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги "старых элит", - Зеленский

Напомним, 17 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

В результате, по данным полиции, в стычках под Радой пострадали 17 правоохранителей.

Источник: https://censor.net.ua/n3166005
 
   
 Топ комментарии
 
В Польше 400 Га, в Румынии 250.. Нигде на больше 500-та Га нет... и только у Зеленкина 10 000 Га
Слуга уродов
Зеленский инициирует уменьшение концентрации сельхозземли в одних руках до 10 тыс. га - Цензор.НЕТ 2845
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недолуга шмаркля, хАхол-малорос, не може аж ніяк бути батьком Українського народу.
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це дуже спірне питання, якщо серед чистопородних українців не знайшлося...так що ж.
Може і буде!
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Страшно даже представить, что ждет тех, кто замахнулся на продажу того, что создал Бог а не человек.
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надо ж придурок какой?
хоть бы людей послушал, раз у самого в башке кисель
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Земля це безпека держави а маючи такого сусіда , то до цієї теми взагалі потрібно підходити вкрай обережно. Хоча якщо хочеш дестабілізувати обстановку в країні , то це саме те що потрібно. А якщо "ринок землі " і є домовленістю з окупантом? . Хто може виключити такий варіант ? . Тим більше , що вже досягнуте одне - зіштовхнули лобами.
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значит, Купят те, у кого больше денег и возможности благодарности за содеянное.
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не 100 на 100, а 10 на 10...
те що ви написали - це 1. 000. 000 гектарів
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10 на 10, або 100 на 1, але це також дуже багато.
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Народ виступає взагалі проти продажу землі. Які 10000 га.? Це латифундії, а не фермерські господарства. Зеленський своєю "реформою" хоче знищити фермерство та українське село.
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дядько, латифундії вже створені...безкоштовно!!!якщо ви не вкурсі ....
для того і ринок потрібен, щоб не було такого...
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Якщо створені, то незаконно. Все повернути державі, а тих хто незаконно присвоїв за грати. А не узаконювати вкрадене.
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Продавати землю можна тільки державі Україна, всі інші фермери нехай орендують на 10-20 років, ніяких 10 000 га, зенелох отримає 10 000 см. кв.
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Клоун кончена істота..зебілоіди ваш кумір барига всім баригам!
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Карлик выкручивается и мошенничает как может. Никаких компромиссов не будет. Никаких разговоров о продаже земли пока идет война и пока не восстановится территориальная целостность страны вообще не должно быть. А когда все будет восстановлено, то только тогда спросить у народа через референдум.
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10 тыс. Га в одни руки 40 милл.Га делим на 10 тыс., получаем: 4 тыс новых Мерседесов,Бентли и Порше на улицах Киева, 4 тыс котеджев в Конче-Заспе и в Италии , а так же 4 тыс. семей латифундистов в Украине,которые утраивают свое состояние покупая Землю по 2,2 тыс долл за Га у Государства и населения,скупив всю Землю можно ее ни чего не делая заложить на Варшавской бирже под облигации, естественно не продавая землю , а продавая облигации обеспеченные Землей за 6,4 тыс евро,( к примеру грустно известный агрохолдинг Мрия заложил 250 тыс Га арендованной Земли на Франкфутской бирже под облигации за 1 миллрд.евро под 8% годовых- это 4 тыс евро за 1 Га и это всем известный факт публикуемыый в прессе в том.же Цензоре, а если Земля будет выкуплена в частную собственность то можно взять кредит под 5% годовых, значит стоимость 1 Га при уменьшенной кредитной ставке и постоянной прибыли с 1 Га , которая не меняется , как и при 8% то молучаем задачу 4 класса= 4 ты.севро х100%:5% : 100%:8%=6,4 тыс.евро)итого можно заработать с 1 Га 6,4 евро -2 евро =4,4 тыс.евро, умножаем на 10 тыс.Га в одни руки = 64 милл.евро, неплохой подарок под Ялинку. т., А остальная страна 40 миилл курят бамбук в виде безработицы сельского населения и продуктов ГМО, и монопольных цен для городского населения.
Вот это развитие экономики для страны,вот это полет мыслей,Гениально,просто или дебилы или вредители, по моему одно и другое.
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https://www.youtube.com/watch?v=*********** Цю шпану чекає трибунал, - Степан Хмара про ЗЕвладу та її майбутнє / Палка промова у Верховній Раді
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"***** в армію йти, якщо можна ***** на роялі" - аааааааааааааа, ржу в голосину ***))))))
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