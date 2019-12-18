EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины
  8999  107
Все про:загранпаспорт (153) Россия (74582) Гончарук_Алексей (388)

 С марта для выезда из Украины в РФ нужен будет загранпаспорт, - Гончарук

С 1 марта 2020 пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина - для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами", - отметил премьер.

По его словам, при въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НБУ разрешил банкам обслуживать клиентов по загранпаспортам

С марта для выезда из Украины в РФ нужен будет загранпаспорт, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166001
 
   
 Топ комментарии
 
не будем, можешь спокойно уезжать
 показать весь комментарий
 
Порохоботы только ЗА.Пусть валят на парашу все кто хочет.
 показать весь комментарий
 
И билет в одну сторону. А украинский паспорт будут отбирать на границе.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
І в'їзд в Крим треба зробити за внутрішніми паспортами але тільки на 72 години, щоб малороси на море не шастали туди під час війни.
 показать весь комментарий
 
 
Ну якщо спершу плавний перехід на "закордонний паспорт" а потім різко на візовий режим, то я згоден... В цілому сприймаю нейтрально і навіть дещо оптимістично як крок в вірному напрямку. Блокада та ізоляція ********** - мета України.
 показать весь комментарий
 
 
а московити можуть вільно перетинати кордон України
 показать весь комментарий
 
Можуть . Але тільки до лінії розмежування . Далі - теж можуть , але там все заміновано , тому вони утримуються .
 показать весь комментарий
 
 
Одна из самых больших ошибок и особая претензия к Пороху---что не ввёл визовый режим с РФ после Иловайска в 2014г. Теперь плавно переходит к вам---моложаво-шустро-жопые артисы! Да много бы не произошло в Том же Киеве за эти годы! Только консульства---для оформления этих самых виз. Мировая практика кстати. Даже допускаю что и ПДЧ нам ЕС дал через года 3 после введения визовой системы. Дрочить вам не передрочить!
 показать весь комментарий
 
 
Візовий режим з мордором - він необхідний!
Але хто його буде робити, ці українофоби, які без раські федераські жити не можуть?
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх