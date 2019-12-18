 С марта для выезда из Украины в РФ нужен будет загранпаспорт, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина - для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами", - отметил премьер.
По его словам, при въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
Але хто його буде робити, ці українофоби, які без раські федераські жити не можуть?