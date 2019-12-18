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 Политика Украины
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Все про:ВР (24191) неприкосновенность (974)

 Рада приняла законопроект о реализации отмены неприкосновенности нардепов

Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект №2237 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовал 291 народный депутат.

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Законопроектом вносятся изменения в три закона: "О регламенте", "О статусе народного депутата", а также в Уголовно-процессуальный кодекс.

Документом предусмотрено, что только Генеральный прокурор регистрирует уголовное производство в отношении народного депутата. Также он подписывает подозрение и должен согласовывать ходатайство о задержании, аресте, обыск и негласных следственных действиях. Эти ходатайства рассматривает следственный судья в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования (ГБР или НАБУ).

Расследование производства в отношении народного депутата проводят следственные НАБУ или центрального аппарата ГБР.

Источник: https://censor.net.ua/n3166000
 
   
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Документом предусмотрено, что только Генеральный прокурор регистрирует уголовное производство в отношении народного депутата. Источник: https://censor.net.ua/n3166000

а кто у нас ручной ген.прокурор и кому он по факту подчиняется?
(портнов, богдан, беня, зе)

если это не узурпация власти, то что это?
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Документом предусмотрено, что только Генеральный прокурор регистрирует уголовное производство в отношении народного депутата. Источник: https://censor.net.ua/n3166000

а кто у нас ручной ген.прокурор и кому он по факту подчиняется?
(портнов, богдан, беня, зе)

если это не узурпация власти, то что это?
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з одного боку, це так.
Але є ще один бік. Якщо будь-який прокурор зможе зареєструвати справу, то що буде? Чи не вакханалія з сотнями справ зі всієї україни? Тисячі заяв на депутатів?
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МистерАлексиус - открывать уголовное дело на депутата должно ведомство абсолютно независимое от исполнительных органов власти...

Это же вам очевидно, да?
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цікаво, де ви бачили у світовій практиці, що на депутатів відкривають справи незалежні органи?
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Вот придурок, вдруг вспомнил об узурпации власти и факте подчинения!!!
Вспомни кума Порошенко генпрокурора Луценка без диплома!
Это тебе не узурпация власти? Что, кум Луценко был не ручным ген.прокурором у Пети?
Такое впечатление, что у тебя нет своих мозгов.
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Чучело, кандидатуру генпрокурора назначает Президент. Это его право. Рада утверждает.
Неужели ты думаешь, что любой действующий Президент назначит генпрокурором своего политического оппонента?
Такое впечатление, что ты до сих пор под столом ходишь
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Ахаха))) можно подумать раньше не генпрок подписывал бамажки а сторож Вася Шо ж вы порохнявые такие пришибленые, как будто вчера из комы вышли!
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Порохоботы, а вы будете скидываться на освобождение Пороха и его подельников?
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У зе- біомаси, без сумнів. Це ж єдина підтримка, на яку вони здатні
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А вот вазелин пусть себе оставят,а то на сухую на кол им больно будет.
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Що, знову!?
Коли вже можна буде можна депутата в пику мочити? Так, для отримання статусу.
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А если Ген прокурор не регистрирует уголовное дело, то тогда что? Ждать пока переизберут президента, поменяется генпрокурор и только тогда его можно бдет наказать, и то, только через коррупционный суд?
НЕЕЕЕЕЕт, нихуя....Это больше похоже на переход зашкварившихся коррупцией депутатов под милость президента....
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"Расследование производства в отношении народного депутата проводят следственные НАБУ или центрального аппарата ГБР."

Как пирог делить будем?
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Я понял так, пороховоняйки против отмены. Так ваш лидер шел на выборы в 14 с таким гаслом, шо случилось? А Сокол взял и отменил, так просто и Путин нэ нападэ. ЗВИЗДОБОЛЫ ВЫ, ПАНЭ ПОРОХОВОНЯЙКИ.
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Шо прийняли: ст. 27 ЗУ "Про статус..." : "Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді України та її органах, а також при здійсненні депутатських повноважень, за винятком відповідальності за образу чи наклеп".
Шо написано в ст.ст. 1, 2 ЗУ "Про статус...": Народний депутат здійснює свої повноваження на постійній основі. Повноваження народного депутата припиняються з моменту відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання".
Зебіли, вам розтлумачить про що йдеться? Рада ухвалила законопроєкт про реалізацію скасування недоторканності нардепів - Цензор.НЕТ 2168
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Це означає, що нардеп не притягуватиметься до карної відповідальності за свою професійну діяльність будучі нардепом. Це означає, що людина, яка є нардепом буде притягуватися до карної відповідальності за скоєні карні злочини в період перебування нардепом і в період, коли він ще не був нардепом. Генпрокурор підписав підозру нардепу у скоєнні карного злочину і збирай мішки з сухарями. Ще щось потрібно розтлумачувати деяким порохоботам, які виховувалися і навчалися в залізобетоні? Думаю, що сьогодні у Порхатого не найкращий вечір. Скоріше б...
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Нарешті!Щож,Вітаю,Україно з цим Законом!Тепер Рябошапка має козирь в руках!Звичайно,в Україні Закон,як дишло...,але в Міжнародній Юристпруденції слова правки,вирвані з контексту,не працюють-незначна засвідчeна образа чи наклеп легко нівелюють ширму депутатських повноважень.Любителі "Зради" сіли в глибоку калюжу-їх навіть мамка вже не спасе.З наступаючим Новим Роком мародери!
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Дуже сподіваюсь, що Пороху не довго залишилось ходити в Верховну Раду. Дуже сподіваюсь, що його шлях буде однозначним: прокуратура - суд - в"язниця з довічним ув"язненням - зубуття. Не заздрю його дітям.
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