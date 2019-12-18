 Рада приняла законопроект о реализации отмены неприкосновенности нардепов

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосовал 291 народный депутат.
Законопроектом вносятся изменения в три закона: "О регламенте", "О статусе народного депутата", а также в Уголовно-процессуальный кодекс.
Документом предусмотрено, что только Генеральный прокурор регистрирует уголовное производство в отношении народного депутата. Также он подписывает подозрение и должен согласовывать ходатайство о задержании, аресте, обыск и негласных следственных действиях. Эти ходатайства рассматривает следственный судья в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования (ГБР или НАБУ).
Расследование производства в отношении народного депутата проводят следственные НАБУ или центрального аппарата ГБР.
а кто у нас ручной ген.прокурор и кому он по факту подчиняется?
(портнов, богдан, беня, зе)
если это не узурпация власти, то что это?
Але є ще один бік. Якщо будь-який прокурор зможе зареєструвати справу, то що буде? Чи не вакханалія з сотнями справ зі всієї україни? Тисячі заяв на депутатів?
Это же вам очевидно, да?
Вспомни кума Порошенко генпрокурора Луценка без диплома!
Это тебе не узурпация власти? Что, кум Луценко был не ручным ген.прокурором у Пети?
Такое впечатление, что у тебя нет своих мозгов.
Неужели ты думаешь, что любой действующий Президент назначит генпрокурором своего политического оппонента?
Такое впечатление, что ты до сих пор под столом ходишь
Коли вже можна буде можна депутата в пику мочити? Так, для отримання статусу.
НЕЕЕЕЕЕт, нихуя....Это больше похоже на переход зашкварившихся коррупцией депутатов под милость президента....
Как пирог делить будем?
Шо написано в ст.ст. 1, 2 ЗУ "Про статус...": Народний депутат здійснює свої повноваження на постійній основі. Повноваження народного депутата припиняються з моменту відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання".
Зебіли, вам розтлумачить про що йдеться?