EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  3952  38
Все про:ВР (24191) Конституция (2067) статус (308) Донбасс (20245) минские соглашения (2717)

 В МИД РФ заявили, что проект поправок в Конституцию Украины противоречит минским соглашениям

Отсутствие положений об особом статусе Донбасса в рассматриваемых парламентом Украины конституционных поправках противоречит минским соглашениям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что при более глубоком изучении конституционных поправок им "стало ясно, что речь идет не о децентрализации страны, а о реформе ее административно-территориального устройства".

"Расширения прав регионов не предусматривается. Зато ужесточается контроль центра. Префектам в регионах, которых назначает Президент, дается право инициировать отмену местных законов, смещение руководства, проведение досрочных выборов. Вопреки Минским соглашениям, нет ни слова об особом статусе Донбасса, который должен быть закреплен в Конституции. Все эти вопросы также требуют прояснения.

Рассчитываем, что украинские законодатели будут ответственно подходить к выполнению минского "Комплекса мер", избегая подмены понятий и искажения существа договоренностей лидеров стран "нормандского формата". Уверены, что это будет способствовать всеобъемлющему политическому урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе", - отметили в МИД РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков подписал законопроект о продлении на год особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО и направил его на подпись Зеленскому

Как сообщалось, Рада 320 голосами продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый законопроект об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не раньше марта, - Арахамия

В частности, статья 10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мой муж погиб под Иловайском не для того, чтобы я амнистировала его убийц, - нардеп от СН Вагнер о том, почему не поддержала закон о спецстатусе Донбасса

Впоследствии Верховная Рада не единожды продлевала на год срок действия данного закона. Так, 4 октября 2018 года парламент Украины поддержал президентскую законодательную инициативу, которой особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года.

9 декабря 2019г по итогам встречи в "нормандском формате" в Париже президентов Украины, Франции, РФ – Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона, Владимира Путина, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель глава Украинского государства сообщил: "Закон действующий будет внесен (в Верховную Раду. – Ред.) на продление, да. Нам проще сейчас продлить этот законопроект, и потом внести позднее "формулу Штайнмайера", видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации".

Источник: https://censor.net.ua/n3165999
 
 
 Топ комментарии
 
Конфликт якобы внутриукраинский, а гробы то на челябинск, красота
 показать весь комментарий
 
Кого цікавлять ляпання катсабських нелюдів! В МИД РФ заявили, что проект поправок в Конституцию Украины противоречит минским соглашениям - Цензор.НЕТ 8387
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Конфликт якобы внутриукраинский, а гробы то на челябинск, красота
 показать весь комментарий
 
 
Это все хайп от козломордого стада *****...
В минских соглашениях не говорится что украина должна менять конституцияю - тем боле так как это требует агрессор...
 показать весь комментарий
 
 
Странно..." *****" ты написал с заглавной буквы, а "Украина" со строчной... В МИД РФ заявили, что проект поправок в Конституцию Украины противоречит минским соглашениям - Цензор.НЕТ 3500 Чьих будешь?
 показать весь комментарий
 
 
Козломордый, точно что не из твоих...
Поэтому для тупорылых свинособак повторяю:
Украина не будет менять конституцию
- тем более так как этого хочет твое *****...
 показать весь комментарий
 
 
в раисе все стабильно - шиза не проходит...
 показать весь комментарий
 
 
МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО ,уже более не расчитывает что рашист и оккупант Украины будет ответственно подходить к выполнению минского "Комплекса мер", избегая подмены понятий и искажения существа договоренностей лидеров стран "нормандского формата". Уверены, что любые договоренности с рашистом никогда не способствовали и не не способствуют всеобъемлющему политическому урегулированию мировых конфликтов ,которые в большинстве случаев есть дело рук рашиста...
 показать весь комментарий
 
 
Парашнички, за своей жопой присматривайте-тама китайцы уже пррристроились!!
😂
 показать весь комментарий
 
 
из за паребрика раздавались тихие стоны.
 показать весь комментарий
 
 
то ржание коня в стойле !!! В МИД РФ заявили, что проект поправок в Конституцию Украины противоречит минским соглашениям - Цензор.НЕТ 5561

если они что-то там ржут про минские соглашения, то пусть вспомнят чье Дебальцов по минским соглашениям!!!
 показать весь комментарий
 
 
Тю, а соя говорила что зебил слил все кацапам 😷
 показать весь комментарий
 
 
Не думал о том, что такие высеры из за паребрика именно расчинаты на то, что бы люди в Украине подумали, что значит правильные изменения, раз мокшане возмущены?
 показать весь комментарий
 
 
Кого цікавлять ляпання катсабських нелюдів! В МИД РФ заявили, что проект поправок в Конституцию Украины противоречит минским соглашениям - Цензор.НЕТ 8387
 показать весь комментарий
 
 
в мене теща жодного дня без російського телебачення не проживе - через інтернет дивиться.... хай би вже туди якось їхала - навіть гроші пропонував в один кінець....
 показать весь комментарий
 
 
Обозримая Вселенная имеет около 95 миллиардов световых лет в диаметре, плюс наверняка за этой границей пространство не обрывается, а вполне себе продолжается. Насколько далеко (или бесконечно) - пока не знаем.Если взять ту Московию с колониями посмотришь на неё без крайнюю по карте, прикинешь что на том пространстве проживает всего 92 млн 220 тысяч человек, потом посмотришь на Крым оккупированный Донбасс и не понимаешь ,что здесь в Украине у соседей потеряли россияне. Ватаны посмотрите вокруг себя,всё это ваше,а теперь развернулись и валите к себе в тайга,придурки ёмнутые.
 показать весь комментарий
 
 
котик перышко макнул в красные чернила,
и подумав, написал: "Путин ты мудила!"
В МИД РФ заявили, что проект поправок в Конституцию Украины противоречит минским соглашениям - Цензор.НЕТ 9585



 показать весь комментарий
 
 
Кто в курсе, был ли в мире хоть один прецедент, когда менялась конституция страны в угоду юридически ничтожного документа?
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко хотел протолкнуть в Конституцию путинские хотелки, да народ не дал
 показать весь комментарий
 
 
А какой дело паРаши до этого?!!! Считают себя в каждой бочке затычкой?
 показать весь комментарий
 
 
Офигеть!Уже оккупант указывает,что надо прописать в НАШУ Конституцию!Думаю при порохе,у них даже мысли такой НЕ-БЫ-ЛО!А знаете почему?Потому,что пошли бы на ТРИ буквы и притом мгновенно.
 показать весь комментарий
 
 
при порохе убивали людей под парламентом, но путинские хотелки принимали. забыл?
 показать весь комментарий
 
 
Ваня не прикидывайся валенком, Порошенко украинскую армию воссоздал,распустил филиалы ФСБ,которые были в каждом населённом пункте,ФСБ шную церковь всколыхнул,потом пациенты Дохтора Хауса поменяли Главнокомандующего в годы войны по причине якобы коррупции,а сейчас этой коррупции не меньше,что будет дальше будем посмотреть
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко,Тимошенко, Зеленский... и т.д. и т.п. они Никто, что бы воссоздать армию, они ее могут только развалить. только народ ее может создать отдав Долг во имя Чести.
 показать весь комментарий
 
 
та да, при порохе и корабли в керченском проливе не захватывали, то было при Зеленском, и минское говно тоже Зеля подписал под диктовку *****, и много чего ещё при не Пете было!
 показать весь комментарий
 
 
О, а вот и голос из зажопья прозвучал...помощь порохоботам не помешает в эти смутные времена, а то на кого еще можно надеяться в защите Украины от зелёной чумы как на соевый свинарник и их спонсоров и кремля....
 показать весь комментарий
 
 
Пацак, почему без трехцветной тряпки вещаешь. И Пороха давным-давно уже нет, а у тебя в штанах до сих пор его гамно В МИД РФ заявили, что проект поправок в Конституцию Украины противоречит минским соглашениям - Цензор.НЕТ 8084
 показать весь комментарий
 
 
Так некоторые порохоботы жалуются шо Петю незаслуженно забыли, Свынярчуков не вспоминают, панамские офшоры ваще как не было а это чуть не единственная шыкаладная пэрэмога!

И да, уважаемые порохоботы, верните мне мою тряпку в стиле "аквафреш" под дверь , я же не тыряю ваши красные труселя бережно отстираные после очередной зрады Зеленского, имейте совесть!
 показать весь комментарий
 
 
Та ідіть ви Путіну втрещину усім МИДом РФ.. Дебіли. Україно проводить свої реформи- ВСЕ. До чого тут взагалі Мінські угоди. А в нужник я хожу за Мінськими угодами чи ні? Які дурні Кремлівські дипломатопиз..обраття.
 показать весь комментарий
 
Взагалі, зміни до конституції України будуть чи ні і які - це не собача справа.
 показать весь комментарий
 
 
А про те, що Мінські угоди суперечать Конституції України ще ніхто не заявляв? В МИД РФ заявили, что проект поправок в Конституцию Украины противоречит минским соглашениям - Цензор.НЕТ 6909
 показать весь комментарий
 
 
Виходить що, і кацапам не догодили і зі своїми посралися, якось не типово руки ростуть у цих законотворців. Вже б, або ***** на путіна послали, або українському народу сказали що, не здатні керувати.
 показать весь комментарий
 
Существование московии противоречит человеческой логики.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх