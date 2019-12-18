 Под Радой второй день митингуют против земельной реформы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Митинг проходит под руководством Национального штаба защиты родной земли, куда вошли партии ВО "Батькивщина", ВО "Свобода", "Национальный корпус", а также профсоюзы и Всеукраинский аграрный совет. Митингующие развесили банеры со своими требованиями, а также держат флаги с партийной символикой. Со сцены к ним обращаются представители политических партий и других организаций.

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Рада находится под усиленной охраной Национальной полиции и Национальной гвардии, на месте присутствуют также сотрудники ГСЧС.

Обстановка спокойная.

















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, 17 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

В результате, по данным полиции, в стычках под Радой пострадали 17 правоохранителей.