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 Под Радой второй день митингуют против земельной реформы. ФОТОрепортаж

На площади Конституции под зданием Верховной Рады в центре Киева второй день продолжается митинг против открытия рынка сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Митинг проходит под руководством Национального штаба защиты родной земли, куда вошли партии ВО "Батькивщина", ВО "Свобода", "Национальный корпус", а также профсоюзы и Всеукраинский аграрный совет. Митингующие развесили банеры со своими требованиями, а также держат флаги с партийной символикой. Со сцены к ним обращаются представители политических партий и других организаций.

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Рада находится под усиленной охраной Национальной полиции и Национальной гвардии, на месте присутствуют также сотрудники ГСЧС.

Обстановка спокойная.

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Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 03
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Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 05
Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 06
Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 07
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Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 12
Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 13
Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 14
Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 15
Под Радой второй день митингуют против земельной реформы 16
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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, 17 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

В результате, по данным полиции, в стычках под Радой пострадали 17 правоохранителей.

Источник: https://censor.net.ua/n3165995
 
   
 Топ комментарии
 
Йулин мандан с ватными пенсами и титуханами "Ні - розпродажу землі!" - под Радой второй день подряд митингуют против земельной реформы - Цензор.НЕТ 737
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Наскільки я розумію, протестують ті що за копійки беруть в оренду землю власників 5 гектарних паїв, і не бажають платити більше. А також всі примазавшеєся для підняття політичних рейтингів
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.Милицейское оцепление у здания Верховной рады. Киев, 3 декабря 2013 года.
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи - Цензор.НЕТ 381
h17.12.19 14:01 Под Радой произошли столкновения. 1. Для ботов -на шлемах нет номеров !
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи - Цензор.НЕТ 1141
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Что, опять??? Только постелили брусчатку...Господи, как же вы уже зае....ли!!!! Опять из Киева сделают парашу. быдло
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Доколе!!!
Юные хфэрмэры и аграрии,против!

Вообще смешно,титуханы авакяна,против мусоров авакяна!!!
Шось пробздилось в Датському князивстви!!!
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