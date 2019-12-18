 "По две тысячи, и кто может - тот больше", - Разумков призвал депутатов перечислить часть зарплаты онкобольным детям

Об этом он сказал, открывая утреннее заседание парламента, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Есть предложение от политической партии "Слуга народа" и фракции "Слуга народа", к которым обратился фонд "Таблеточки": накануне Дня святого Николая помочь онкобольным деткам, которые сегодня находятся на лечении в Охматдете. Однако, я думаю, что ... было бы очень правильно, если бы это была инициатива всего парламента. Например, перечислить в поддержку детей тысячу гривен от каждого народного депутата ", - сказал Разумков и добавил: "Давайте так: по две тысячи, и кто может - тот больше".
Спикер выразил надежду, что все предложение помочь больным детям поддержат все нардепы.
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Сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, в свою очередь, предложила, чтобы на помощь онкобольным детям перечислялись выплаты на осуществление депутатских полномочий, которых депутатов лишают за прогулы.
Слуге Урода не дает покоя известность "95 квартала" - устраивает вонючую клоунаду в Верховной Зраде.
ДЕБІЛІЗМ зелних шмаркль ОЧЕВИДЕН
Подивимося, чи зберуть "Слуги уродів" 20млн.
каждый из нас президент
открыл свою без налоговую зону и вперед
У зобожилої Йулі не має навіть 1 копійки зайвих грошей
але поділити нічого не власться, замість власника, що пантрував за бізнесом, як за своїм, доведеться найняти злодійкуватих чиновників, а щоб ті не крали, приставити контрлерів, а над контолерами ща контролерів і все що Порох витрачав на себе піде їм на зарплату.
Те саме стосується і решти топ-100 бізнесу.
Ці кращі?
😂