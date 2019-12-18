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 Россия проиграла апелляцию о компенсации "Укрнафте" $44,45 млн убытков из-за оккупации Крыма

Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО "Укрнафта" по крымским активам компании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе "Укрнафты"

"Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление РФ об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО "Укрнафта". 12 апреля 2019 года международный арбитражный суд присудил взыскать с Российской Федерации в пользу "Укрнафты" более $44 млн компенсации за экспроприацию инвестиций ПАО "Укрнафта" в Автономной Республике Крым", - говорится в сообщении.

Кроме того, швейцарский суд обязал Россию выплатить "Укрнафте" 155 тыс. швейцарских франков судебных издержек.

Напомним, "Укрнафта" подала иск в арбитражный суд ООН по праву международной торговли в июне 2015 года, а 26 июня 2017-го этот суд признал свою юрисдикцию по этому делу.

12 апреля 2019 года арбитражный суд своим решением взыскал с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" $44,45 млн компенсации за экспроприацию инвестиций "Укрнафты" на территории АР Крым.

"Укрнафта" - полугосударственная добывающая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит "Нафтогазу". Часть акций которой принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

В октябре 2014 года ПАО "Укрнафта" сообщило государству-агрессору - Российской Федерации о нарушении своих прав.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165992
 
   
 Топ комментарии
 
"Укрнафта" - полугосударственная добывающая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит "Нафтогазу". Часть акций которой принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Источник: https://censor.net.ua/n3165992
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Тобто Бєня полаявся з хуйлом. Це дуже добре, бо тепер для СН нема місця на росії Россия проиграла апелляцию о компенсации "Укрнафте" $44,45 млн убытков из-за оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 8947
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Очередная оплеуха по московитской роже ссаной тряпкой
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Дрібниці, а все ж приємно. Може хоч якісь гроші до бюджету дійдуть.
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"Укрнафта" - полугосударственная добывающая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит "Нафтогазу". Часть акций которой принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Источник: https://censor.net.ua/n3165992
___________________________________________________________________________________________
Тобто Бєня полаявся з ******. Це дуже добре, бо тепер для СН нема місця на росії Россия проиграла апелляцию о компенсации "Укрнафте" $44,45 млн убытков из-за оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 8947
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Не зовсім, бо можна забирати частину акцій ПП2.
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можно забрать все что стоит столько сколько должны - думаю все)))
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таких позовів не один, а стане ще більше, якщо буде прецендент... Якщо не віддають - на це є інші суди, які арештовують власність за кордоном... Все це звісно потребує часу але воно того коштує...
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Ви не розумієте, - справа не 44 мільйонах, які отримує Укрнафта, де Бенє є міноритарним партнером (фактично мажоритарним), а в прецеденті. Тепер всі хто втратив активи в окупованому Криму будуть вигравати справи, а це вже десятки мільярдів доларів!
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Якщо би вова не маявся маячнею, а діяв, особливо у зовнішній політиці, як минула влада й не цурався порад, Україна скоріше би і війну виграла, і прибутки довбодятлів - виборців виросли би...
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Він не "мається маячнею", а виконує бєніни вказівки.
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Дрібниці, а все ж приємно. Може хоч якісь гроші до бюджету дійдуть.
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Беня подавал на россию в суд еще до того, как попал под замес в суде округа Деллавэр, а сейчас Беня договаривается с путиным где-то по середине Украины и тут прилетело решение.. У Бога есть чувство юмора=)))
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Очередная оплеуха по московитской роже ссаной тряпкой
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