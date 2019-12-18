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 Только 19% россиян верят в восстановление добрососедских отношений с Украиной, - опрос ВЦИОМ. ИНФОГРАФИКА

В России считают маловероятной перспективу улучшения российско-украинских отношений и урегулирования конфликта на Донбассе при президенте Владимире Зеленском.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения и Центра политической конъюнктуры, проведенного в декабре.

"Среди оценок будущего российско-украинских отношений преобладают негативные.

43% россиян полагают, что отношения нормализуются, но братскими и союзническими уже не будут (в июле таких было 42%), 19% считают, что восстановятся дружеские, добрососедские отношения (в июле таких было 24%)", - отмечают социологи.

Также сократилось число тех россиян, кто верит в братские и союзнические отношения между двумя странами. Если в июле их было 18%, то сейчас – 14%.

При этом почти в два раза выросла доля тех, кто полагает, что отношения будут и дальше ухудшаться, – с 6% в июле до 11% в декабре.

Только 19% россиян верят в восстановление добрососедских отношений с Украиной, - опрос ВЦИОМ 01

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Также 50% россиян не видят изменений ситуации на Донбассе – ситуация не становится ни лучше, ни хуже. Еще 15% считают, что ситуация постепенно нормализуется, 13% – что ситуация становится все более напряженной и заметно ухудшается.

22% опрошенных не смогли ответить на вопрос относительно развития ситуации на Донбассе в последнее время.

Вместе с тем 45% россиян считают, что для России очень важно (и еще 40% – что скорее важно) прийти к мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Абсолютно не важна эта проблема только для 4% респондентов.

Источник: https://censor.net.ua/n3165991
 
   
 Топ комментарии
 
Это было бы хорошо, может от.ебались бы со своими скрепами, мышебратством и остальной хренью.
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Нарешті невмиті зачухонці усвідомили, що ніякі ми не братні народи.
Може згадають своїх забутих азійських предків і припинять зазіхати на нашу руську спадщину.
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Вони не від..уться від нас ніколи. Нам треба ставати міцнішими і пам'ятати історію. А там козлорилію - абсолютне зло.
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Зато наша бидло маса,генетичних холуїв,біля 50%,хоче цілувати взад свого старшого брата,тому і так живемо!
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заголовок неверный. Правильный: россияне перестают считать украинцев братским народом...
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Это было бы хорошо, может от.******* бы со своими скрепами, мышебратством и остальной хренью.
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Вони не від..уться від нас ніколи. Нам треба ставати міцнішими і пам'ятати історію. А там козлорилію - абсолютне зло.
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А ще допомогти руськобидлу виїхати на свою історичну родіну...
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Нарешті невмиті зачухонці усвідомили, що ніякі ми не братні народи.
Може згадають своїх забутих азійських предків і припинять зазіхати на нашу руську спадщину.
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І мені це дуже подобається. Ніяких "братніх народів".... І таки да, Крим поверніть.
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Мышебраты неисправимы. Специально для мокшан :
Колискова для ворога

"...Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею..."
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Після розпочатої війни і вкраденого Криму, вони ще на щось сподівались? *********.(С)
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Зато 50% нашої біомаси (холуїв) на це сподівається..Мені соромно за те,що в ас однакові паспорти!Нас вбивають а половина "українців" готова цілувати іхтамнєтов в сраку?? Навіть серед ворогів, там тільки 20% мишебратьєв...
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несколько не вяжется с рассказами про полную сдачу Украины кацапам после прихода зели..не находите..?
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биоматериал и логика вещи не сопоставимые.
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Всё вяжется, просто активное общество, пока, тормознуло это сделать. Зеля перенёс это на апрель. Поэтому 19% кацапов ещё верят в капитуляцию Украины.
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не пойму о каком активном обществе речь..
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Так як в тебе в голові ЛИШНЯ ХРОМОСОМА,тобі точно цього не зрозуміти!!!! Твоє обществом тільки стало вилазити з-під лавки,проте ми скоро загоним їх на місце,або вони виїдуть на родіну... Собаки гавкають,а караван іде!!
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Не скавчи,ти отримав відповідь-роз'яснення,від учасника цього АКТИВНОГО ОБЩЕСТВА!
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лікуватись тобі треба..
якщо не можеш навіть врубитися у суть розмови, то багато наробиш..
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Дурко,під'їпав щодо активного ОБЩЕСТВА,і отримав від нього достойну відповідь. Тепер обітрись,і живи далі,і менше єхіднічай,щодо патріотів!
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взагалі то по контексту розмови мова йшла про кацапів..саме це мене і здивувало..але дебілам важко щось пояснювати..
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У россіян залишився лише один браццкій народ - білорусси, бо лише россіянам та білоруссам все одно якою мовою розмовляти.
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Які відносини з генетичними виродками-катсапердами Только 19% россиян верят в восстановление добрососедских отношений с Украиной, - опрос ВЦИОМ - Цензор.НЕТ 6033
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Бывает и кацапы могут мыслить трезво. Редко конечно очень
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Все будет как между англичанами и американцами - через 150 лет после войны бывшие колония и метрополия станут друзьями и союзниками. После того как выветрится имперский дух
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Через 150 лет рашки давно не будет. Не с кем будет дружить.
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русские - это враги навсегда! как они говорят - "не забудем, не простим".
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Я НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧУ! І не бажаю мати з ними нічого спільного...
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Закономерный итог политики империи зла. Тільки 19% росіян вірять у відновлення добросусідських відносин з Україною, - опитування ВЦВГД - Цензор.НЕТ 8749
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Скільки у них ще дурників живе. Вони вірять що можна все повернути взад, достатньо тільки біндєр перебить.
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Для этих 19% можно порекомендовать
Тільки 19% росіян вірять у відновлення добросусідських відносин з Україною, - опитування ВЦВГД - Цензор.НЕТ 9542
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