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 Политика Украины
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Все про:Крым (22190) оккупация (6886) Севастополь (1470) Кориневич Антон (28)

 Одной из причин оккупации Крыма стал особый статус Севастополя, - Кориневич

Украина должна отойти от советского и российского нарратива об особых статусах отдельных городов. Ведь именно особый статус Севастополя позволил разместить там военную базу иностранного государства, что в дальнейшем использовали для оккупации полуострова.

Об этом написал в Facebook представитель президента в Автономной республике Крым Антон Кориневич, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны отойти от советского и российского нарратива об особых статусах для отдельно взятых городов. Убежден, в Украине не должно быть особого статуса для любых городов. Город Киев как столица имеет статус города-столицы, и это предмет отдельного регулирования, но это не особый правовой статус", - считает он.

По мнению Кориневича, именно особый правовой статус Севастополя стал одной из причин оккупации Крыма Россией в 2014 году.

"Именно он, по сути, создал основания для размещения на территории Украины военной базы иностранного государства, которое в дальнейшем использовало это для захвата наших территорий и развязывания войны, международного вооруженного конфликта, оккупации частей территории нашего государства", - написал представитель президента в АРК.

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При этом формулировка "АРК и г. Севастополь" зафиксирована во всех международных документах и резолюциях международных организаций, заявляющих о непризнании оккупации.

"Поэтому вопрос г. Севастополя вполне можно обсуждать в парламенте и подумать, например, о соответствующем переходном положении на время временной оккупации", - подытожил Кориневич.

Одной из причин оккупации Крыма стал особый статус Севастополя, - Кориневич 01

Источник: https://censor.net.ua/n3165986
 
   
 Топ комментарии
 
Одной из причин оккупации Крыма стал особый статус Севастополя, - Кориневич
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Що треба пояснювати таким спеціалістам, щоб вони зрозуміли суть росії, яка плювала на усі кордони, угоди, домовленості..?
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Нет, лучше проводить медобследование на предмет идиотии. Гуантанамо почему-то не привело к оккупации Кубы. А у Донецка с Луганском особого статуса не было. Логика отсутствует напрочь.
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Особый статус домбаца должен выглядеть так Одной из причин оккупации Крыма стал особый статус Севастополя, - Кориневич - Цензор.НЕТ 7383 Одной из причин оккупации Крыма стал особый статус Севастополя, - Кориневич - Цензор.НЕТ 2651
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Нет, лучше проводить медобследование на предмет идиотии. Гуантанамо почему-то не привело к оккупации Кубы. А у Донецка с Луганском особого статуса не было. Логика отсутствует напрочь.
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США має базу на Окінаві.Оце собі мислю - дурні американці - і досі Японію не окупували.
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Та шо ви кажете, може Гаунтанамо під кубинською юрисдикцією і там дія кубинська влада?
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там правит США, где спят и видят как Куба вернётся в родную гавань. Но почему-то ничего не удаётся. Если бы армия не была парализована идиотским управлением и командой "не стрелять", вышвырнули бы из Крыма до самого Оймякона.
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чушь какая то...не Харьковские соглашения, ни *****, ни зєк, а статус города
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Если бы Кучма не садился своим анусом на ножки двух стульев и не начал глобальное уничтожение Украины, ничего бы этого не было.
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Он ещё страну ядерного статуса лишил. Так что стула было 3.
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Это начал не Кучма. Фишка в том, шо при передаче Крыма в состав УССР в 1954-м году, Севастополь в подчинение Киеву не передавался. И далее он подчинялся напрямую Москве, именно из-за наличия военной базы.
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Особый статус домбаца должен выглядеть так Одной из причин оккупации Крыма стал особый статус Севастополя, - Кориневич - Цензор.НЕТ 7383 Одной из причин оккупации Крыма стал особый статус Севастополя, - Кориневич - Цензор.НЕТ 2651
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Ніяк не причин , а базовим засобом!
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Одной из причин оккупации Крыма стал особый статус Севастополя, - Кориневич
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Що треба пояснювати таким спеціалістам, щоб вони зрозуміли суть росії, яка плювала на усі кордони, угоди, домовленості..?
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Ви помітили як відсунувся на задній план у політиці України той факт, що росія агресор і її мета - знищення державності України? Шукаються різні причини, плавно оминаючи роль хйула і його камарилії, навіть став широко використовуватись термін "война в Украине", а не війна мід Україною і росією.
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Звичайно, що я та інші це помітили після Нормандської зустрічі, де Зе не говорив про росію, як агресора.
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Это всем понятно, и что теперь? Более того, можно сказать больше, все беды Украины в ее новейшей истории, от отсутствия соответствующей элиты, станой правят быдлоиды-клептоманы с совковым мышлением, и так все 28 лет.
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А почему так? Да потому что "нарид", в своем подавляюем большинстве, с благословения которго они правят, находится на еще более низком уровне. Какие то 2-3% , харкая кровью упираются на востоке, пытаясь сохранить страну, а в Киеве "уставшие от войны" бьют мерсы от столбы, и завывают про зубожиння...
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Они не правят. Они это самое по роялю использовав в качестве рояля всю страну, все эти 28 лет. Но именно Зеленского-бубочку они и обвиняют в смертном грехе игры болтом по роялю. PS элита это отдельный особый вопрос, у нас её фактически нет.
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Правят можно взять в кавычки, потому как довести такую богатейшую страну, до такого состояния, это нонсенс...
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Не столько правят, сколько пользуют в своих интересах, а интерес главным образом в том, чтобы выкачать побольше денег по принципу "после нас хоть потоп".
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Одной из причин оккупации Крыма стал особый статус Севастополя, - Кориневич - Цензор.НЕТ 1641 А вот сингпурские биндеровцы за статус Севастополя особо не переживают, взяли и арестовали!
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якісь ублюдочні новості - даже комєнтіровать влом
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ЗеБіли та логіка несумісні. Окремий статут - це на сто першому місці з причин.
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разгонять надо все єти анклаві русского мира ссанніми тапками: приднестровье, лугандон, абхазия, калининград,курилы..... гнать в шею ордынцев чтоб земля под ногами горела!
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про те, що крим повинен був зватись просто --симферопільська область, я говорив з самого початку повернення кримських татар.
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Крым по сути сдали россии в 1991 году, когда сделали из него автономию в составе Украины. Крым передавался Украине как область.
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Севастополь -- отстойник для мичманов флотов РФ, не желающих
вернутся домой в глушь, после демобилизации. Сравни Украину и россейскую глубинку.
На выборах Севастополь дал 126%.
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какая разница между особыми статусами Севастополя или ордло...?
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Особый статус Севастополя опасно, а вот особый статус Донбасса самое то. Мечта каждого украинца.
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А ему кто-то рассказал, что рос базы и объекты располагались не только в Севастополе?
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Ще жоден з тих, хто протягував пролонгацію договору з ерефією не відповів.
Однією з причин окупації Криму став особливий статус Севастополя, - Кориневич - Цензор.НЕТ 6735
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Причина оккупации - кто то предал или прое@ал!
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Верно, хотя это причина №10. В стране не было ни армии, ни СБУ, вот что самое главное.
Однако всяких особых статусов быть не должно в принципе в унитарной стране. Крымская область. А то и район Херсонской...
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