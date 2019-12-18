 До Нового года Рада не будет рассматривать закон о земле: Разумков четко сказал, что теперь все будет жестко по регламенту, - Тимошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

По словам лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, разблокирование работы парламента связано с тем, что "Слуга народа" согласилась отложить принятие законопроекта о рынке земли.

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"Ещё вчера они планировали на четверг по ускоренной процедуре принять закон о продаже земли. Но сегодня ситуация изменилась коренным образом... Люди, приехавшие на митинг под Верховную Раду вчера, заставили "слуг народа" выполнять Регламент", - заявила она.

Тимошенко подчеркнула, что спикер Дмитрий Разумков сегодня утром на общем заседании "чётко сказал, что теперь все будет жестко по Регламенту".

"Это 4,5 тысячи правок, которые одна за одной будут рассмотрены в комитете... Это значит, что до Нового года они не будут рассматривать этот закон о земле", - сказала она.

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Заседание парламента началось по плану и без блокирования трибуны и президиума оппозицией.