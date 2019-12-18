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 До Нового года Рада не будет рассматривать закон о земле: Разумков четко сказал, что теперь все будет жестко по регламенту, - Тимошенко

Заседание Верховной Рады в среду началось без блокирования. В зале зарегистрировались 337 народных депутатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

По словам лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, разблокирование работы парламента связано с тем, что "Слуга народа" согласилась отложить принятие законопроекта о рынке земли.

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"Ещё вчера они планировали на четверг по ускоренной процедуре принять закон о продаже земли. Но сегодня ситуация изменилась коренным образом... Люди, приехавшие на митинг под Верховную Раду вчера, заставили "слуг народа" выполнять Регламент", - заявила она.

Тимошенко подчеркнула, что спикер Дмитрий Разумков сегодня утром на общем заседании "чётко сказал, что теперь все будет жестко по Регламенту".

"Это 4,5 тысячи правок, которые одна за одной будут рассмотрены в комитете... Это значит, что до Нового года они не будут рассматривать этот закон о земле", - сказала она.

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Заседание парламента началось по плану и без блокирования трибуны и президиума оппозицией.

Источник: https://censor.net.ua/n3165984
 
   
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Дуже сумніваюсь, що вони дотримаються слова. Це влада маніпуляторів- словоблудів
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А може запитати нарешті власників 7 мільйонів земельних паїв? Адже по Конституції це їхня приватна власність. До речі, 90% із них за продаж землі. Все рівно цими землями розпоряджаються орендатири, а не власники.
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І звідки у вас цифра 90%? Пруф, Власників паїв ніхто окремо не опитував...

А загалом серед усіх українців цифри зовсім інші!
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Не 90%, а 7%. - "после отмены моратория до 7% владельцев сельхозземель готовы их продать - это в первую очередь наследники земли, которые выехали из села."
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Де ви в Зеленського ботокс побачили?
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Я пам'ятаю, що тоді сказала на сцені майдана Юлія Тимошенко: "Мене не було разом з вами. Якби я була на свободі з вами, то загиблих хлопців би не було".

Вона, така як є, одразу після тюрми приїхала на майдан і на Хрещатик де весь час стояли люди в її підтримку.
Цю жінку влада Януковича боялась більш за все.
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Чого вони так взялися за землю? Це теж саме буде, що і з тютюновим бізнесом?
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Без продажу укарїнської землі бюджет -2020 буде провалено.
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До Нового року Рада не розглядатиме закон про землю: Разумков чітко сказав, що тепер все буде жорстко за регламентом, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7525 Oljik Ты больной? Причем здесь бюджет? Ради него землю продать? А потом что, почки, или печень?
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Це питання не до мене - МВФ гроші не дає, 5 млрд. треба заплатити по боргам, промисловість падає, митниця не виконує, приватизація стоїть - тільки продаж землі, тому зелена команда так форсує це питання. Чьто нє ясно?
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Чому ви задаєте ці питання мені, а не труппі артистів при владі?
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Oljik До них поки що не можу дотягнутись, а ти підвернувся До Нового року Рада не розглядатиме закон про землю: Разумков чітко сказав, що тепер все буде жорстко за регламентом, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 174 Вибачай вже за різкість. Видалю.
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То, може досить розкрадати подачки і продавати все що ще залишилося? Може час вже щось робити з економікою?
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І ці популістами виявились, як і сама Падаль Косата.
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Дуже сумніваюсь, що вони дотримаються слова. Це влада маніпуляторів- словоблудів
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После того, как тимоха привселюдно злыгалась с псами и зажопьем, она для меня умерла ...все, её больше нет, а есть брехливая кремлівська зозуля, лицемерка и манипуляторша. Фу...
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Только не расплачтесь от горя,пожалуйста.
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Хотела б я, чтоб только это и было моим горем...
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Наконец-то, дождались! Петики спамят за Юлю.
Ничего, это скоро пройдёт...
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Вот просто интересно, а зачем спамить комментарии за тимошенко? Поражает другое, что везде виноваты все, кроме зебилоидов и троллей косатой.
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Скажу кратко - обосрались. Жидко-жидко...(пГостите за каламбурчик)))
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А до этого пытались через колено. "Слуги" вцепились в землю, как вошь в кожух: если до Нового года не проканало, значит, после него.
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А у них більше нічого нема на продаж, а хотілося ще хоч трохи по-царювати.
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Накануне Нового года наблюдаем итоги - гора народного гнева родила мышь по имени Вова
Накануне Нового года наблюдаю итоги -

1. Мерзавцу Порошенко народ дал поджопник.
2. Пособники Пети или убежали в Лондон, или перешли в шоблу Вовы.
3. Сидит один Пашинский. Остальные спокойно продолжают воровать.
4. Ни одной конфискации у казнокрадов нет.
5. Коррупция на таможне и во всех гос.органах - без изменения.
6. Бегство украинцев от нищеты в другие страны не уменьшилось.
7. Социальное положение людей не улучшилось.
8. Чиновники подняли свои зарплаты до космических размеров.
9. Олигархам, как и раньше, хорошо, а людям по-прежнему плохо.
Вывод - гора народного гнева родила мышь Вову.
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Якщо не буде продовжений Мораторій на ринок землі, то виходить, що буде хаос в цьому питанні? Ринок почнеться зовсім не контрольований?
__________________
Треба всім патріотичним політикам зробити спільну заяву-попередження, що будь яка купівля-продаж сільськогосподарської землі до прийняття Радою Закону про ринок землі буде вважатись недійсною, а гроші викинуті на вітер.
_____________
Ну, а владу Зеленського оголошувати нелегітимною, яка у шахрайський спосіб захопила керівництво країни.
Дострокові.
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Кому-то очень нужна продажа земли, не продление моратория - это автоматическое разрешение на продажу!
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Ні, розбазарювання державної землі, є фактом розкрадання державної власності і ті, хто отримав від цього користь мають понести відповідальність. Досить вже бути Україні, країною тотальної безвідповідальності шахраїв-чиновників.
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Зеленим збрезати, як помочитись в очі виборцям... - Вони всеодно вважають, що то бошія роса...
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Mr.Zorg‏ @BauldganBabukan 17 дек.

До Нового року Рада не розглядатиме закон про землю: Разумков чітко сказав, що тепер все буде жорстко за регламентом, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5404

Розрахунки видатних людей
6.13 х 2 = 6.13 грн.
"Якщо газ зросте у ціні в два рази, то його вартість не зросте"©
Премьер-министр Украины Альоша Гончарук.
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О, что я вижу! Там и тут
"Слуг" обнаглевших люди бьют!
Они визжат:"Где тюрьмы, власть?
Нам землю не дают украсть!"
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Северная Корея, Таджикистан, Конго, Венесуэла, Куба и Украина ..... Украине в этом списке нищих изгоев не место. Ботоксная дура заткни пасть, а нелох42 немедленно запускай полноценный рынок земель сельскохозяйственного назначения!!!
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Северная Корея, Таджикистан, Конго, Венесуэла, Куба - у цих країнах ВЗАГАЛІ немає ринку землі, а в Україні немає лише ринку сільськогосподарських угідь.
Решта землі у нас легально продається з 2001 року! Під хатку чи дачу ділянку тобі ніхто не забороняє купити!
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Дурень африканский, почему владелец земельного пая не имеет права его продать? Почему он вынужден сдавать в аренду за копейки? Почему всякая мразота типа тимошонки лишает людей конституционного права свободно распоряжаться частной собственностью?
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Моя родина - власники паїв, продавати не хочемо...

Продавати паї варто дозволити лише тоді, коли ми досягнемо рівня розвитку хоча б Польщі... При дикому капіталізмі - зась!
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Тому що є висока вірогідність, що з цією землею буде те, що з приватизацією в 90-х.
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А де Канада 3/4 землі у власності держзембанку, де Ізраїль з кібуцами, де де-факто перша економіка світу - Китай?
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Брехня від СН, в світі є достатньо цивілізованих країн де земля у власності держави.
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В Китаї теж немає ринку землі, але це одна з найрозвинутіших країн світу. В Об'єднаних Арабських Еміратах теж немає ринку землі. Але країна процвітає.
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Всегда был противником сколапендры, но где она права, там права.
Принимать важнейший закон, который написал лёжа в собственной блевотине обнюханный дебил, без обсуждения и в говнорежиме - это уже полное дно!
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Дупатати зайнялись краще наслідками своїх реформ в автомобілебудуванні яке фактично припинило існування, в металургії де виробництво вже нижче 30-х років минулого століття, в судно, авіа-, ракетобудуванні які в кращому випадку ледь жевріють.
Так ні, лізуть зі своїми гівнореформами в галузь яка щороку зростає, встановлюючи все нові рекорди врожайності.
Схоже комусь заважає українське зерно на світовому ринку.
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Тому що, не хочуть наступати на горло бюрократам, які живуть за рахунок розкрадання бюджету і великим офшорним бізнесам, які стягнули під себе все що, ще працює. Залишається тільки отримувати гроші з розпродажу.
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Разумков четко сказал/ барыга ещё сказал не менее чётко : В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков / Барыга -скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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Это сеть ломбардов "Про100Кредит", состоящая, как сообщает ее сайт, из семи отделений: пять ломбардов в Киеве и два в Черкасах.
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ЖЮлька, не нужно спекулировать. Внесите поправку, что в одни руки не более 500 гектаров и запрет на покупку земли иностранцами. А то под соусом "наріТ проти" пытаются отложить рынок земли и дальше использовать эти земли за два мешка кукурузы, а половину этих земель уже забрали почти даром под видом завещаний и аренды на 50 лет.
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За 2 мішки кукурудзи вже ніхто не здає... Платять по 150-300 баксів за пай взагалі-то!
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Африкан. Ось дивися. Є закон про те, що орендар має платити власнику землі не менше ніж 10% від її ринкової ціни в рік. Приміром в Польщі ринок землі дав ціну на неї 10000$ за гектар, а в нас без цього ринку вартість її 1500$. Так от ХВермери платять в кращому випадку від 50 до 100 баксів за гектар. А як буде ринок землі її вартість буде навіть нехай не так як у Польщі 10 тис. баксів, хай буде навіть у нас 5 тис. То врік ХВермер буде платити не 50, а 500 баксів за гектар. А якщо пай у нас в Україні десь становить від 3 до 5 гектарів то в рік власник паю повинен отримувати не 150, а від 1500 до 2500 доларів за пай. Ти розумієш це чи ні? Ось причина всієї ції возні кругом землі. Який дурень продасть цю землю? Ну хіба, що якісь алкоголіки...
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Проблема ж не в цьому, проблема в тому, як закон виписаний. В Польщі скільки га в одні руки можна? Поцікавтеся - в рази менше, ніж пропонують у нас!

Спочатку упорядочіть кадастр, випишіть закон адекватно, а потім уже вводьте ринок с/г землі! Навіщо так спішити? Закон ж недосконалий! А ще можна і референдум, як Зе обіцяв...
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А тепер порівняйте це з положеннями закону від зелених...
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Я не говорив, що закон від зебілів ідеальний. Я сказав, що треба ЖЮлькє не спікулювати, а людям сказати, що мовляв так і так, ринок землі повинен бути таким то і таким і я на цьому наполягаю. А на плакатах ми бачемо зовсім інші лозунги, що ринок землі взагалі це злочин...
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так тимошенко пропонувала перед голосуванням в першому читанні створити робочу групу для розробки спільно законопроекту по земельній реформі.

думаю в тимошенко розуміють що у влади є завдання пропхати аферу за будь-яку ціну. тому немає сенсу гратися з шахраями. шахраїв 500 га не влаштує.

як було по гтс, нібито домовились про законопроект, проголосували, тимошенко навіть написала про перемогу в своєму фейсбуці(ну що не дали "здати" гтс) але потім герус сфальшував остаточну редакцію закону яку потім до речі через це переголосовували і прийняли в новій редакції.
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Рынок земли вводить нельзя ни в коем случае, а вот рынок аренды земли можно ввести как предварительный этап. Чтобы за аренду платили достойно, тем кто получает за это деньги.
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Тимошенко была бы куда более успешным Президентом ...
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Йуля,Йуля взялась с петей за руки и на)(уй с пляжа
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Граждане землесобственники! Ваши права грубо нарушаются государством и агролоббистами
В одностороннем порядке разрывайте договора аренды!
Имеете право не платить налог за землю и вообще любые налоги!
Можете забирать урожай с полей!
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Это значит, что до Нового года не будет продлен мораторий на продажу земли, который делали в конце каждого года почти 20 лет.
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Тимошенко подчеркнула, что спикер Дмитрий Разумков сегодня утром на общем заседании "чётко сказал, что теперь все будет жестко по Регламенту".-(четко -от не четких ,********* народа четкое,,,)
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Вже заводи продали.Богато толку з того українцям?Всіх,хто розпродує Україну, на гиляку!
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ВНИМАНИЕ!

Мюзикл "Страна дураков" в двух отделениях!

В главной роли - трижды судимый участник протеста у Национального банка, любимец публики Павел Боков!

Краткое содержание:
первого отделения: крестьяне - собственники земли умоляют запретить им продавать землю!
второе отделение: крестьяне - фермеры умоляют запретить им законно покупать землю!
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Від зелених можна чекати будь-якої підлості. Сьогодні сказали одне, а завтра зроблять зовсім інше.
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