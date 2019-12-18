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Все про:выборы (23094) Зеленский (4047) Россия (74582) Яндекс (26)

 Самый популярный запрос российских пользователей в 2019 году "выборы на Украине"

Аналитики "Яндекса" составили список тем, которые больше всего интересовали россиян в 2019 году. Список возглавляют украинские выборы, пожар в Париже и митинги в Москве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".

Популярные запросы представлены в нескольких категориях, в том числе "События", "Люди", "Спорт", "Фильмы". Аналитики "Яндекса" оценивают запросы по стобалльной шкале - чем выше частота запроса, тем выше балл.

"Согласно исследованию, самым популярным событием стали выборы на Украине (61 балл из 100 возможных). Затем следуют пожар в соборе Парижской Богоматери (54 балла), а также митинги и протестное голосование в Москве (51 балл)", - сообщает издание.

Список людей, про которых "Яндекс" получил наибольшее число запросов в 2019, возглавляет президент Украины Владимир Зеленский. Он опередил таких людей, как Хидео Кодзима, Грета Тунберг, Хоакин Феникс, Билли Айлиш и прочих.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165977
 
 
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Нормальные люди в "одноквасниках" не сидят.
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эх скрепыши ! Самый популярный запрос российских пользователей в 2019 году "выборы на Украине" - Цензор.НЕТ 9671 мало вам секельва и сливного бачка
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В Украине и на россии... неучи кацапские...
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Вести из-за поребрика
На Южных Курилах исчез бензин и начались перебои с продуктами. Топлива на заправках острова Кунашир нет больше недели.
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"Ему это президентство до одного места": отец Зеленского назвал избирателей "биомассой" и удивил откровениями.



https://fakty.ua/328135-emu-eto-prezidentstvo-do-odnogo-mesta-otec-zelenskogo-nazval-izbiratelej-biomassoj-i-udivil-otkroveniyami


Самый популярный запрос российских пользователей в 2019 году "выборы на Украине" - Цензор.НЕТ 359

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Не, ну в чём-то он прав. Только биомасса могла выбрать это президентом страны
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как отец я защищаю своего сына. Он быстро все хватает. Он умный человек.
Его приглашали в саму! рассию давно.

во как! на саму обосРаху. )) це тато шмарклi про Монiку.
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"митинги в Москве"...
Официальная информация уже не совсем и не всех устраивает?..
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победа Зеленского реально пошатнуля трон карлика посильнее 10 Навальных вместе взятых
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Ваша правда!
Столько денег втюхать в украинские мусорные облигации, штампуемые Кварталом, запоребрику еще не приходилось (для удержания курса гривны и Квартала вместе с ней)
На международном рынке были вынуждены деньги занимать под свои инфраструктурные проекты, первый раз с 2014 года.
Ох и пошатнула, ох и пошатнула.
Вместе с Кварталом и грохнутся.
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ты же визжала недавно, что к сентябрю курс гривни будет по 100 за доллар)) апасралась?
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Что тебе неясно в том, что я написала про покупку РФ украинских мусорных облигаций?
Сколько денег втюхала РФ в них для поддержания курса гривни?
Идиот, если ты в те облигации вложился, то успей и выскочить, 1998 году дефолт случился именно из-за мусорных облигаций.
И не попускай приемов галоперидола, принимай согласно назначению врача.
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Я же написала - невменяемый ты.
Это, к слову, прекрасно демонстрирует уровень и "бубочки", и Авакова, и начальников твоих запоребриком.
Я тебе больше отвечать не буду.
Я просто констатирую, что если начальники у вас такие, то что же о вас, 73% дебилов говорить?
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"События которые тихо и незаметно прошли вчера в Большой палате Верховного Суда Украины уже точно и неопровержимо свидетельствуют о создании нового олигархически-административного блока Суркисы - Баканов- Сытник. Мы не можем и не будем вдаваться в подробности, но факт состоялся. Мы уже писали 13.09.2019 г. каким потрясением для Зеленского стал факт давнего знакомства Баканова и Суркиса. Это потрясение будет много сильнее. Это не союз "против кого то", это союза "за себя", но сам факт его формирования делает украинскую политическую ситуацию еще более сложной и непредсказуемой. "
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Ежкин-корежкин, "бубочка" был потрясен?
Вот это да, получается, что "бубочка" не читал сценарий сериала "Слуга Народа", в котором сам же и снимался! (какие еще нужны доказательства, что "бубочка" не способен выучить роль, а просто повторяет за суфлером в наушничке?)
Там же в сериале три главных олигарха-кровопийца: Маматов, то есть Ахметов, этот Маматов был главный гад; Немчук, то есть Пинчук, и братья Суркисы (не помню их фамилии в сериале, показаны самыми придурковатыми олигархами).
И теперь оказывается, "бубочка" не знает?

P.S. Нам, порохоботам, до лампочки разборки в их клоповнике.
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Что такое за диковинка выборы, второй вопрос, что такое унитаз)
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знакомый мой был в командировке в мацкве
грит шо примерно после 7 вечера все телевидение всех каналов на 100% контента про Украину
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це правда. Всі центральні канали на обісРашці, майже всі ток-шоу про "катастрофу на Україні", підступний Захід, що хоче завоювати вЯлікую рассєю, якій заздрить, та про вЯлічіє та мудрість пуйла, гєнія і спасітєля.
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І так весь час з листопада 2013 року. Вже сьомий рік пішов.
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Им уже к психиатору надо! Империализм- болезнь придурковатых..
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это фантомные боли. Они на подкорке чувствуют, что потеряли Украину навсегда, но не могут с этим смириться.
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Там на мою думку про Україну віщають в цілодобовому режимі, в який час їх зомбо ТБ не включиш, тема номер один - Україна. Ну ладно б правду говорили, так ні - суцільна брехня.
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Дуже цікаво, який ретинг у влади сьогодні? Після виборів було лише одне соцопитування. Вся служби бояться? Висновок однозначний: рейтингові агентства - інструмент маніпуляції.
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в сериале "Слуга народа" было сказано мягче, путин хубло!
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путін - ***** у кубі.Тьху, переплутав. В унітазі. Вибачайте, шановні.
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Що дивного, москалі просрали свою країну, тепер чекають цього від нас.
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Мокшам наРФии чужд славянский язык, поэтому они такие малограмотные, раз не умеют правильно писать. Это, как в анекдоте:
Гоги, понять это невозможно, нужно запомнить. Кон, сол пишется с мягким знаком, а тарелька, вилька без мягкого знака!
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Список людей, про которых "Яндекс" получил наибольшее число запросов в 2019, возглавляет президент Украины Владимир Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3165977
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Це все можна легко пояснити, якщо зрозуміти бажання росіян знищити Україну, а українців перетворити на росіян.
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Не просто їм цікаво, а вони чекають від нього знищення України.
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Слава тебе, Господи, будет куда "бубочке" бежать.
Пусть забирают его в российские президенты, на доброе им здоровье.
Слуг Народа можно упаковать с "бубочкой" бесплатно, будет подарочный набор.

Добрый дедушка Мороз, в этом году я была хорошей девочкой.
Дедушка Мороз, положи россиянам "бубочку" под их новогоднюю елочку.

Могу ли я надеяться?
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Увійшов він в історію як святитель Миколай Мірлікійський, тобто - архієпископ міста Міри в Лікійській області Малоазійського півострова. Тепер це - місто Дембре на території ******** Туреччини. Побачимо що тобі подарує Миколай Найпопулярніший запит російських користувачів у 2019 році "вибори в Україні" - Цензор.НЕТ 4634
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"События которые тихо и незаметно прошли вчера в Большой палате Верховного Суда Украины уже точно и неопровержимо свидетельствуют о создании нового олигархически-административного блока Суркисы - Баканов- Сытник. Мы не можем и не будем вдаваться в подробности, но факт состоялся. Мы уже писали 13.09.2019 г. каким потрясением для Зеленского стал факт давнего знакомства Баканова и Суркиса. Это потрясение будет много сильнее. Это не союз "против кого то", это союза "за себя", но сам факт его формирования делает украинскую политическую ситуацию еще более сложной и непредсказуемой. "
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Вот объясните мне, дуре, все олигархи украинские это сериал "бубочкин" смотрели, видели, что в сериале три олигарха назначены были главными гадами: Маматов-Немчук-и_два_брата-не_помню-_фамилии, то есть Ахметов-Пинчук-братья_Суркисы, и до украинских олигархов не дошло, что Квартал их начнет "раскулачивать", как только получит власть?
А "бубочка", снявшись в главной роли в сериале, где он воюет с глав-"гадами", тремя олигархами, теперь удивлен, что им не хочется отдавать Кварталу все "нажитое непосильным трудом"?
Слушайте, да это комедия "глупец и еще глупее".
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Рекламируют запрещенный в Украине Яндекс. Совсем что-ли.
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Хотел бы я знать кто такой этот Хидео Кодзима который проиграл Зеленскому.
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Ну так у них же своих то нет, вот и интересуюЦА Найпопулярніший запит російських користувачів у 2019 році "вибори в Україні" - Цензор.НЕТ 7014
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