 Самый популярный запрос российских пользователей в 2019 году "выборы на Украине"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".
Популярные запросы представлены в нескольких категориях, в том числе "События", "Люди", "Спорт", "Фильмы". Аналитики "Яндекса" оценивают запросы по стобалльной шкале - чем выше частота запроса, тем выше балл.
"Согласно исследованию, самым популярным событием стали выборы на Украине (61 балл из 100 возможных). Затем следуют пожар в соборе Парижской Богоматери (54 балла), а также митинги и протестное голосование в Москве (51 балл)", - сообщает издание.
Список людей, про которых "Яндекс" получил наибольшее число запросов в 2019, возглавляет президент Украины Владимир Зеленский. Он опередил таких людей, как Хидео Кодзима, Грета Тунберг, Хоакин Феникс, Билли Айлиш и прочих.
На Южных Курилах исчез бензин и начались перебои с продуктами. Топлива на заправках острова Кунашир нет больше недели.
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https://fakty.ua/328135-emu-eto-prezidentstvo-do-odnogo-mesta-otec-zelenskogo-nazval-izbiratelej-biomassoj-i-udivil-otkroveniyami
Его приглашали в саму! рассию давно.
во как! на саму обосРаху. )) це тато шмарклi про Монiку.
Официальная информация уже не совсем и не всех устраивает?..
Столько денег втюхать в украинские мусорные облигации, штампуемые Кварталом, запоребрику еще не приходилось (для удержания курса гривны и Квартала вместе с ней)
На международном рынке были вынуждены деньги занимать под свои инфраструктурные проекты, первый раз с 2014 года.
Ох и пошатнула, ох и пошатнула.
Вместе с Кварталом и грохнутся.
Сколько денег втюхала РФ в них для поддержания курса гривни?
Идиот, если ты в те облигации вложился, то успей и выскочить, 1998 году дефолт случился именно из-за мусорных облигаций.
И не попускай приемов галоперидола, принимай согласно назначению врача.
Это, к слову, прекрасно демонстрирует уровень и "бубочки", и Авакова, и начальников твоих запоребриком.
Я тебе больше отвечать не буду.
Я просто констатирую, что если начальники у вас такие, то что же о вас, 73% дебилов говорить?
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Ежкин-корежкин, "бубочка" был потрясен?
Вот это да, получается, что "бубочка" не читал сценарий сериала "Слуга Народа", в котором сам же и снимался! (какие еще нужны доказательства, что "бубочка" не способен выучить роль, а просто повторяет за суфлером в наушничке?)
Там же в сериале три главных олигарха-кровопийца: Маматов, то есть Ахметов, этот Маматов был главный гад; Немчук, то есть Пинчук, и братья Суркисы (не помню их фамилии в сериале, показаны самыми придурковатыми олигархами).
И теперь оказывается, "бубочка" не знает?
P.S. Нам, порохоботам, до лампочки разборки в их клоповнике.
империинедоимперии.
грит шо примерно после 7 вечера все телевидение всех каналов на 100% контента про Украину
Выборы В Украине!
Гоги, понять это невозможно, нужно запомнить. Кон, сол пишется с мягким знаком, а тарелька, вилька без мягкого знака!
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Це все можна легко пояснити, якщо зрозуміти бажання росіян знищити Україну, а українців перетворити на росіян.
Пусть забирают его в российские президенты, на доброе им здоровье.
Слуг Народа можно упаковать с "бубочкой" бесплатно, будет подарочный набор.
Добрый дедушка Мороз, в этом году я была хорошей девочкой.
Дедушка Мороз, положи россиянам "бубочку" под их новогоднюю елочку.
Могу ли я надеяться?
Увійшов він в історію як святитель Миколай Мірлікійський, тобто - архієпископ міста Міри в Лікійській області Малоазійського півострова. Тепер це - місто Дембре на території ******** Туреччини. Побачимо що тобі подарує Миколай
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Вот объясните мне, дуре, все олигархи украинские это сериал "бубочкин" смотрели, видели, что в сериале три олигарха назначены были главными гадами: Маматов-Немчук-и_два_брата-не_помню-_фамилии, то есть Ахметов-Пинчук-братья_Суркисы, и до украинских олигархов не дошло, что Квартал их начнет "раскулачивать", как только получит власть?
А "бубочка", снявшись в главной роли в сериале, где он воюет с глав-"гадами", тремя олигархами, теперь удивлен, что им не хочется отдавать Кварталу все "нажитое непосильным трудом"?
Слушайте, да это комедия "глупец и еще глупее".