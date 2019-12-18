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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (24191) ВСК (200) столкновения (466) Арахамия (188)

 В Раде создадут ВСК по расследованию столкновений под зданием парламента 17 декабря, - Арахамия

В Верховной раде создадут временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию событий под зданием парламента 17 декабря.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, это поддержали главы всех фракций на заседании комитета.

"Мы услышали вопрос от "Батькивщины", что вчера случилось, люди возмущены и так далее. А я предложил лично создать Временную следственную комиссию по расследованию вчерашних событий, там пострадали 17 полицейских, 2 общественных активиста, или гражданских, поэтому все поддержали", - сказал Арахамия.

Он рассказал, что Юлия Тимошенко войдет в эту ВСК.

Напомним, 17 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

Нацполиция сообщила, что под Радой пострадало 17 правоохранителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада закрыла заседание и продолжила работу в режиме консультаций

Источник: https://censor.net.ua/n3165974
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть хоть одного задержанного фермера или сельского жителя покажут,а то одна титушня и гопота городская.. В Раде создадут ВСК по расследованию столкновений под зданием парламента 17 декабря, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1210
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А по расследованию оффшоров ШАН-ПАН-ЗЕ (шановного пана Зеленского) и по его "торговле на крови" с оккупантами ВСК не создадут (Арахамия).
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Вы бы, лучше, отменили свой заговор, о продаже земли, а не комиссии создавали. А то может случится так, что будет не до земли и комиссий.
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Пусть хоть одного задержанного фермера или сельского жителя покажут,а то одна титушня и гопота городская.. В Раде создадут ВСК по расследованию столкновений под зданием парламента 17 декабря, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1210
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Допоки ТСК оприлюднить результати, буде ще стільки подій біля ВР. Просто ПУК.
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А по расследованию оффшоров ШАН-ПАН-ЗЕ (шановного пана Зеленского) и по его "торговле на крови" с оккупантами ВСК не создадут (Арахамия).
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Приберить сабакова і це все одразу закінчиться..
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Вы бы, лучше, отменили свой заговор, о продаже земли, а не комиссии создавали. А то может случится так, что будет не до земли и комиссий.
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Громадянин пам'ятай У Раді створять ТСК щодо розслідування сутичок під будівлею парламенту 17 грудня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6941 - Використання проти озброєних найманців пет пакетів з олією,мастилами,технічними й господарськими рідинами може допомогти захистити Конституцію
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Повар, тамада і фотограф йдуть по сліду.
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Глеб123 А что этим будет мешать купить еще больше земли, после ее распродажи?
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Ну там не факт что они за неё вообще платят. Много земли было выведено из государственной собственности.
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Треба розслідувати вашу злочинну діяльність. Саме влада порушуючи закон та ************ антинародні реформи попри спротив суспільства винна в сутичках. Народ має право на повстання проти тиранії.
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