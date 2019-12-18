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 Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале, - Нацполиция

Правоохранители усилили меры безопасности в центральной части Киева и в правительственном квартале, в связи с массовыми мероприятиями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Отмечается, что второй день подряд работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога несут службу в усиленном режиме во время проведения ранее анонсированных массовых мероприятий, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акций.

"Правоохранители в очередной раз обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, акции проводить исключительно мирным путем, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей", - сообщили в Нацполиции.

Напомним, 17 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165971
 
 
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Даже погода против х@ёвого пианиста...
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Так вперёд, на митинг, погода хорошая и всё такое, не?
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Которого именно?В последнее время их столько, что я уже перестал их считать.
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Та вы там с Авакомым разберитесь, а то бардак в конторе.
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Кто это мы?И с чем разбираться, с тем, как нацжёны дерутся с полицией?Ну, и что дальше, пожаловаться Авакову на Авакова?
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Ну ты ж за аваковские провокации топишь. Вот ты с Аваковым и разбирайся Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5258
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Что значит за аваковские?Мне вообще по барабану Аваков)))
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С того, что ты тут написАл. Читай выше. И ниже.
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И что?Я спросил нафига ёлка, если есть каток. А ты уже целую теорию придумал))
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Та поздно тебе целую плевочку строить. Пробился ты неоднократно. Зазываешь в титушню, и типа ни при чем. Спалился мент.
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Умных ментов мало, вот ты на форумах и побираешься
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Балда, для вербовки проще в соцсетях искать)))ещё скажи что я Билецкий, а ты молодой фермер, который прям щас сажает озимые)))
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Ну, ок, сколько ты там говоришь твоя цена за то, чтобы поторговать личиком и получить по мордасам?)))
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И тут ты мимо, мент. Обдристался, так сиди - грейся
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Что, честный, но неподкупный?Ну, хоть просто постоять с плакатиком (а битие по сусалам я готов бесплатно представить, бонусом так сказать). Так что, какая твоя цена, петрушка?)))
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От вас ментов от честности пучит. И неподкупности. Честность и неподкупность вам как черту ладан. Корчись дальше, чертилло
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Так от чего тебя пусть то, сердешный?)))От ментов или от честности, аграрЫй?))))
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Хе-хе. Ментов грамоте не учат. А в кнопки попадать алкогольный тремор мешает. Подлечись болезный, а потом клавиатуру терзай
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Просто правописание на мобильном исправляет, я ж на митинге, прямо в гуще событий, прямо отсюда вербую)))так с чего тебя пучит то?Обожрался просроченных шоколапок?)))
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Та вам, ментам, всё поперек - и правописание, и честность
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А то тогда чего тут забыл?На митинг не идёшь, вербоваться не делаешь, рассказываешь что тебя пучит...)))Ну и наглые аграрии пошли)))
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А с чего меня должны волновать проблемы ментов? Это у тебя недобор в титушню - у тебя из зарплаты вычтут Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7591
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Тогда иди себе куда шёл, на пальму полезь, буряк на ней как раз поспел. Заодно поешь, глядишь и пучить от шоколадной просрочки перестанет)))
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Давай-давай, не мешай работать. Вон твой единодумец и тот честнее тебя оказался, сразу цену обозначил прямо в своём нике: 5 копеек, а тоы тут ломаешься как комсомолка)))
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Хе-хе. Мент тупой, но настырный Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4438 У тебя уже и мысль закончилась, а писАть не перестал. Впрочем, мент и мысль - слова, которые не пишут в одном предложении Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6537
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На тебя, мент, весь мир обтекает - глотай, а то утонешь
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Хе-хе. Мент потерял дар речи - глотает Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2427
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Скрепа, ти за хунвейбінів, чи за цзяофанєй?
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За красных кхмеров для некоторых провокационщиков.
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Тогда-айда на митинг, долой кровавый режим Зеленского, нет капитуляции, попробуйте пльзенского пива!
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Хотів йому, але передумав і запостив тобі.
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)))))если есть хорошая картинка, то чего добру пропадать, куда-нибудь да запощщу)))
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Та уже очкует. Аваков его закошмарил вкрай...
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"Разумков затребовал от МВД внутреннюю охрану здания ВР Украины."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

НИпАнИла, там же, под Радой, вроде все свои, Авакова-Билецкого?
В чем дело?
Решено принести в сакральную жертву какого-нибудь Слугу Народа, чтобы обвинить в этом деле фермеров/военных/ ветеранов/детских врачей-кардиологов/волонтеров/ священников, словом, всех тех. чей рейтинг доверия среди населения выше судейских, прокуратуры и ментов?
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О а теперь под шумок вообще любые акции запретитить, здравствуй расия!
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Раньше мне казалось, что во власти находятся старые негодяи. После последних выборов я убедился, что к власти приходят исключительно негодяи! Это беда...
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Громадянин пам'ятай Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1681 Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 146 - Використання проти озброєних найманців пет пакетів з олією,мастилами,технічними й господарськими рідинами може допомогти захистити Конституцію й завадити найманцям режиму Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1681 Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1538 Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2154 Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 146 Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 146 Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 146
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