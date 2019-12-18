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 Суд перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь на 8 января

В Киевский апелляционный суд не поступили материалы по делу относительно избрания меры пресечения одной из подозреваемых в деле об убийстве Павла Шеремета - Яны Дугарь.

Заседание суда перенесли на 8 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

По словам судьи, материалы дела не поступили из Печерского районного суда Киева. Яна Дугарь присутствовала на заседании, но не давала комментариев.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165970
 
 
 Топ комментарии
 
"дело" по Киеву идет дольше чем контейнер из США...
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Патриоты, если окажется что Аваков и вправду подтусовал это дело, надеюсь, вы не дадите ему сбежать в Армению?
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Патриоты, если окажется что Аваков и вправду подтусовал это дело, надеюсь, вы не дадите ему сбежать в Армению?
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И надеюсь, не дадите ему за такое отделаться просто отставкой?
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А если окажется, что Аваков прав? Ты должен повеситься?
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"дело" по Киеву идет дольше чем контейнер из США...
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Апелляцию кто подал? Прокурор просил домашний арест, суд удовлетворил, адвокаты не возражали. Суд переніс розгляд апеляції на запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство Шеремета Дугарь на 8 січня - Цензор.НЕТ 5454
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доказів немає тому шахраї будуть тупо тягнути час.
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