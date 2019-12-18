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 Политика Украины, Общество
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Все про:демография (216) миграция (207) Дмитрий Дубилет (62)

 С 2010 года 4 млн украинцев эмигрировали за границу, - Дубилет. ИНФОГРАФИКА

Безвиз с ЕС существенно не повлиял на количество украинцев, эмигрировавших за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Telegram.

По его словам, эмиграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд - вверх.

"Исключение - в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях", - отметил он.

По словам Дубилета, безвиз существенно не повлиял на итоговые показатели миграции.

"То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу", - подытожил он.

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С 2010 года 4 млн украинцев эмигрировали за границу, - Дубилет 01
С 2010 года 4 млн украинцев эмигрировали за границу, - Дубилет 02

Источник: https://censor.net.ua/n3165964
 
 
 Топ комментарии
 
не за язык а за приверженность россии, и не штрафовать а лишать права голоса, и прав на недвижимость!
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уезжают то не мусора с прокурорами!!
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ЗЕ ж нахвалявся повернути їх назад. Нє?
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Так Пе подавал безвиз как свою перемогу, вот и едут пить каву в Вену, что не так?
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Когда начнут штрафовать за русский язык на 10 тысяч, ещё 4 млн выедет. В общем, слава Украине
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не за язык а за приверженность россии, и не штрафовать а лишать права голоса, и прав на недвижимость!
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В нацистском законе о языке нет такого понятия "за приверженность к России". Не пи.ди
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Да че там скромничать, штрафовать - сразу распинать, как того младенца в Славянске.
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Хотелось бы в это верить, только кацапа хер выгонишь куда. Страны Балтии тому подтверждение. Будет обсирать Украину, язык, веру, ненавидеть все украинское, только хер куда уедет.
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Почему он должен уезжать из своего дома? Потому что власть захватили бандеры?
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Массовый исход народа и освобождение земель для имперского капитала ,Ленин может показаться пионЭром по сравнению с теми кто воспользуется такой ситуацией . С 2010 года 4 млн украинцев эмигрировали за границу, - Дубилет - Цензор.НЕТ 7978
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зато вам в лугандон и крым нагнали сколько крепостного стада ! будущий ваш ватный лехторат
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Что-то в последние пол года исчезли отчеты о стоимости борщевого набора и счетчика людей с границы, которыми обдалбывали население всю зиму и весну.
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просто кремль уже больше не оплачивает укр журналшлюхам подобные статейки. вот и не пишут - кремлевский ставленник зеленский уже сидит на банковой поэтому пускай зебилы сидят и дальше в розовых очка и долларом по 23.
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Все из-за того, что не дают рожать по выходным
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нафига работать за 100-200 евро на коломойшу/ахметова/януковича/мертветчука и жить бесправной собакой в стране с зебилами, если можно за 1000-1500 евро работать на мистера-герра-пана, но жить в чистой и успешной стране с социально адекватными людьми вокруг?! вот поэтому трезво думающие люди и валят из этой совковой жопы, чтобы жить, а не существовать.
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Перед новым годом ещё больше людей задумалось о эмиграции, потому что никто не хочет жить в неправовом государстве, где вообще страшно жить становится, где тебя могут обвинить в чём угодно и посадить.
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Что вы сцыте?! Больше полвека живу на одном месте в "неправовых государствах" и эмигрировать не собираюсь.
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А 4 млн с 2010? Я думаю что это приблизительные цифры. Страшно жить это образно, хотя уже и не образно. Ещё противно становится жить, раньше была надежда в 2014 что всё изменится, но её растоптали. Ну и раньше значительно сложней было уехать, а сейчас он многие европейские страны, Канада, сами уже приглашают.
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Классно быть
Дубилетом
Министром без портфеля
Министром кабинета министров!
Мели себе всё что хочешь! Занимайся чем хочешь! Суй свой нос куда хочешь! Лафа!
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