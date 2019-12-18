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 Политика Украины
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Все про:ВР (24191) Зеленский (4047) протест (4591) Национальный корпус (230) Богдан Андрей (233)

 Нацкорпус: Вместо "услышать каждого", Зеленский и Богдан действуют в худших традициях Януковича

Опубликовано заявление Национального корпуса по поводу избиения участников акции протеста "НЕТ безответственной продаже земли"

Как сообщает Цензор.НЕТ, в заявлении сказано: 

"Сегодня (17 декабря. - Ред.) спецназовцы жестоко избили участников мирной акции протеста, которые выступали против распродажи украинской земли.

Это произошло, когда аграрии начали ставить свои палатки под стенами Верховной Рады. Полиция начала бить фермеров, активисты Нацкорпуса стали на защиту.

Часть полицейских была в масках и без опознавательных знаков. Силовики напали без предупреждения, при этом действовали особенно цинично и с применением спецсредств.

Читайте также: У нас сейчас две задачи: противостоять распродаже земли и разобраться в действиях полиции, - Билецкий

В результате один человек погиб, десятки — зверски избиты и отравлены слезоточивым газом, четыре активиста попали в реанимацию, двадцать шесть митингующих были задержаны.

Напомним, 70% украинцев — против открытия рынка земли. Однако власть, которая обещала провести референдум по этому вопросу, делает все, чтобы протолкнуть распродажу земли, вопреки воле народа. Власть идет на преступление, силой разгоняя мирную акцию протеста. Национальная полиция является цепными псами режима.

Это нападение на фермеров произошло по указанию президента Зеленского и главы его Офиса — Богдана. Владимир Зеленский и Андрей Богдан пересекли "красную линию", решив действовать в худших традициях Виктора Януковича. Сначала они пообещали "услышать каждого", а затем отдали приказ силой разогнать мирную акцию протеста.

Такие преступления в стране не должны проходить безнаказанно — ни для полиции, ни для министра внутренних дел, ни для президента.

Акция против распродажи украинской земли — бессрочная и будет продолжаться, пока власть не услышит свой народ".

Читайте интервью на "Цензор.НЕТ": Андрей Билецкий о стычках под Радой: "Очередная сволочь у власти, которая использует полицию, министерство как своих цепных собак"

Источник: https://censor.net.ua/n3165962
 
   
 Топ комментарии
 
После каждой подобной акции, бандитов билецкого документировать и тихо, без ненужного пафоса и рекламы сажать. И очень скоро вся эта махновщина закончится.
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"Фермеры" палатки ставили.
Ну да, каждый уважающий себя фермер, посещая акции протеста, всегда берет с собой армейскую палатку и перфоратор, чтобы асфальт долбить.
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Нацкорпус - дітище авакова. Авваков зі своїм дружком білецьким привели до влади ЗЕ.
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ПідтримуюНацкорпус. Лише єдине запитання - навіщо ставити палатки на проїзджій частині вулиці?
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Нацкорпус - дітище авакова. Авваков зі своїм дружком білецьким привели до влади ЗЕ.
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Белецкий - провокатор. Еще неизвестно, чем он там в "Азове" занимался лично. Это политический реванш, попытка снова играть какую-то роль. Если бы у него была народная поддержка, то он не вылетел бы из нардепов на последних выборах. Кстати когда он стал депутатом, то я голосовал за него только потому, что он соперничал со Столаром.
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После каждой подобной акции, бандитов билецкого документировать и тихо, без ненужного пафоса и рекламы сажать. И очень скоро вся эта махновщина закончится.
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Перфоратором яким Нацкорпус довбали вулицю Грушевського не боїшся отримати в дуппіту?
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Бандити білецького - це бандити авакова.
І це махновщина, а керовані конфлікти.
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Білецький із патріота перетворюється на партію сволота - ідуть на всі оплачені акції
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Ніколи він не був патріотом. Згадайте його заклики до конфедерації з кацапстаном.
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Усадили маланское кодло себе на шею - теперь терпите. Они от земельного дерибана не откажутся.
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земельний дерибан уже 25 років іде!
Підіть в міськраду чи сільраду по земельну ділянку для забудови чи с.г. призначення напишіть заяву і чекайте поки не назбираєте хабарів для покупки цієї безкоштовної народної землі
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Так может порядок навести и персажать тех, кто её дерибанит, а не растаскивать под лозунгом "её всё равно разворуют"?
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Вчера уже все желающие могли увидеть этих "фермеров". Идите лесом.
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"Фермеры" палатки ставили.
Ну да, каждый уважающий себя фермер, посещая акции протеста, всегда берет с собой армейскую палатку и перфоратор, чтобы асфальт долбить.
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Але ж є тільки фото як нацкорпус по-звірячому б'є і розпиляє газ. Де фото-відео озвірівших поліцейських, які б'ють "мирних" мітингувальників?
Нацкорпус , покажіть світу фотодокази
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Не правильно написано
надо писать
Богдан и его слуга Зе.
.а дальше по тексту
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Забули додати - і їх партнери аваков та білецький.
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Так-с, теперь, когда все видели кто первый начал - будет веселье, тут же главное создать образ мстящей жертвы, и тогда любой красный террор простят
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Почему Билецкий никогда не упоминает Авакова? Потому что насосал у него звание полковника. Нацкорпус: Вместо "услышать каждого", Зеленский и Богдан действуют в худших традициях Януковича - Цензор.НЕТ 183
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«Да ему это президентство до одного места, чтоб вы знали… Он в любой момент бросит эту фигню… Он же обеспеченный человек. Он может уехать в любую другую страну», - не сдерживал эмоций отец президента.
Зеленский-старший уверен, что если граждане разочаровались в нынешнем президенте, то это глупые люди, «биомасса».
«Знаете, у кого разочарование? У тупых… Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства», - подытожил отец Владимира Зеленского.
"У нас хороший язык, русский, или украинский - неважно. Делят там что-то, войну создают… Понимаете, просто так толпа не создается, ее формируют. ... Экс-спикер при Порошенко этот, поняли, да? Не хочется даже фамилию называть (видимо, имеется в виду Парубий. - Ред.) Вы говорите, откуда толпа? Это же их рук дело. Будь я там, я бы ему сказал: ты создал Майдан. Теперь снова хочешь?
Вопросы? из интервью отца зе чётко видно что он ВАТНИК, антимайдановец убеждённый. Совок. И вы от его сына хотите независимой процветающей Украины?
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Не совок, а хуже - "ты создал Майдан. Теперь снова хочешь?"
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Может и не никакаго прайса. У них просто есть мусорская крыша и они в свободное время от всяких акций занимаются чем хотят, криминалом там разным, устранием конкурентов, контрабандой, и так д.
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Я имел ввиду продажность в широком смысле.
Продаются женские часики: 1 часик $100 (C).
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Аваков запугивает зелебобку, мразота дырявая пытается усидеть в кресле министра. Зеленелох42, уволь этого гомосека!!!
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билецкий обычный гопник с малолетней титушней. не будет авакова, не будет и этого петуха. он не вышел на акцию, нет капитуляции, потому что там не платили.
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украина теперь театрализованное действие сплошное Нацкорпус: Замість "почути кожного", Зеленський і Богдан діють у гірших традиціях Януковича - Цензор.НЕТ 5151 нацжонам приз
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"по поводу избиения участников акции протеста"_________а вот и "мирные" участникиНацкорпус: Замість "почути кожного", Зеленський і Богдан діють у гірших традиціях Януковича - Цензор.НЕТ 3182
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Это фермеры колья из заборов повытаскивали. Хорошо, что не с вилами
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Смішно коли ********* "лохи" та "нелохи"...
😂😂
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Власть устроила специальную провокацию с драками возле Рады - политолог Декабрь 18, 2019Без рубрикиКомментарии
Нацкорпус: Замість "почути кожного", Зеленський і Богдан діють у гірших традиціях Януковича - Цензор.НЕТ 8437А теперь внимательно следим за руками «кукловодов».
Во вторник был намечен митинг возле Рады против продажи земли. Неожиданно в первых рядах там появляются представители Нацкорпуса, контролируемого Аваковым. Которые начинают провокации против полиции, контролируемой все тем же Аваковым.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
- Драка под Радой - генеральная репетиция будущих столкновений, - эксперт
На всю страну показывается картинка: радикалы бьюся против полиции. Камни, палки, слезоточивый газ, кровь. Вызывая у электората Зеленского (да и у всей страны) ужасные воспоминания времен Майдана.
Далее появляется заявление Зеленского: мол, мы видим не мирный митинг против продажи земли, а попытки дестабилизировать ситуацию в стране. Собственно, та же риторика, которая была у Януковича в 2013 году, когда 1 декабря, подконтрольные власти радикалы, устроили штурм Банковой.
- «Это были не голоса фермеров». Зеленский обвинил в столкновениях под Радой «старые элиты»
Теперь делаем вывод. Аваков в тесной связке с Коломойским-Зеленским устроил специальную провокацию, чтобы дискредитировать протесты против распродажи земли. И это только первый шаг такой дискредитации.
Задача - показать, что реально украинцы не против продажи. А это все некие радикалы и старые политики шатают ситуацию в стране и под Зеленским.
Еще одна задача: напугать украинцев, чтобы они реально не выходили протестовать. Ведь иначе придется находится рядом с неадекватными радикалами и можно пострадать.
Не удивлюсь, если скоро нам расскажут, что протесты против продажи земли организованы Кремлем. И это - месть Путина за некую мифическую жесткую позицию Зеленского в Париже.
В общем, годы идут, а политтехнологии все те же. Как и их основной инициатор и реализатор Аваков.
Как в 2013-2014 годах, так и сейчас…
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Вот именно, им надо не допустить мирных протестов, поставив во главе всяких Билецких, чтобы они уводили в никуда...
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Нацкорпус Авакова
подрался с полицией Авакова
ставки принимает - Космолот Авакова
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А посадят за беспорядки фермеров которые там спокойно рядом стояли.
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