 Нацкорпус: Вместо "услышать каждого", Зеленский и Богдан действуют в худших традициях Януковича

Как сообщает Цензор.НЕТ, в заявлении сказано:
"Сегодня (17 декабря. - Ред.) спецназовцы жестоко избили участников мирной акции протеста, которые выступали против распродажи украинской земли.
Это произошло, когда аграрии начали ставить свои палатки под стенами Верховной Рады. Полиция начала бить фермеров, активисты Нацкорпуса стали на защиту.
Часть полицейских была в масках и без опознавательных знаков. Силовики напали без предупреждения, при этом действовали особенно цинично и с применением спецсредств.
В результате один человек погиб, десятки — зверски избиты и отравлены слезоточивым газом, четыре активиста попали в реанимацию, двадцать шесть митингующих были задержаны.
Напомним, 70% украинцев — против открытия рынка земли. Однако власть, которая обещала провести референдум по этому вопросу, делает все, чтобы протолкнуть распродажу земли, вопреки воле народа. Власть идет на преступление, силой разгоняя мирную акцию протеста. Национальная полиция является цепными псами режима.
Это нападение на фермеров произошло по указанию президента Зеленского и главы его Офиса — Богдана. Владимир Зеленский и Андрей Богдан пересекли "красную линию", решив действовать в худших традициях Виктора Януковича. Сначала они пообещали "услышать каждого", а затем отдали приказ силой разогнать мирную акцию протеста.
Такие преступления в стране не должны проходить безнаказанно — ни для полиции, ни для министра внутренних дел, ни для президента.
Акция против распродажи украинской земли — бессрочная и будет продолжаться, пока власть не услышит свой народ".
І це махновщина, а керовані конфлікти.
Підіть в міськраду чи сільраду по земельну ділянку для забудови чи с.г. призначення напишіть заяву і чекайте поки не назбираєте хабарів для покупки цієї безкоштовної народної землі
Ну да, каждый уважающий себя фермер, посещая акции протеста, всегда берет с собой армейскую палатку и перфоратор, чтобы асфальт долбить.
Нацкорпус , покажіть світу фотодокази
надо писать
Богдан и его слуга Зе.
.а дальше по тексту
Зеленский-старший уверен, что если граждане разочаровались в нынешнем президенте, то это глупые люди, «биомасса».
«Знаете, у кого разочарование? У тупых… Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства», - подытожил отец Владимира Зеленского.
"У нас хороший язык, русский, или украинский - неважно. Делят там что-то, войну создают… Понимаете, просто так толпа не создается, ее формируют. ... Экс-спикер при Порошенко этот, поняли, да? Не хочется даже фамилию называть (видимо, имеется в виду Парубий. - Ред.) Вы говорите, откуда толпа? Это же их рук дело. Будь я там, я бы ему сказал: ты создал Майдан. Теперь снова хочешь?
Вопросы? из интервью отца зе чётко видно что он ВАТНИК, антимайдановец убеждённый. Совок. И вы от его сына хотите независимой процветающей Украины?
Продаются женские часики: 1 часик $100 (C).
😂😂
А теперь внимательно следим за руками «кукловодов».
Во вторник был намечен митинг возле Рады против продажи земли. Неожиданно в первых рядах там появляются представители Нацкорпуса, контролируемого Аваковым. Которые начинают провокации против полиции, контролируемой все тем же Аваковым.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
- Драка под Радой - генеральная репетиция будущих столкновений, - эксперт
На всю страну показывается картинка: радикалы бьюся против полиции. Камни, палки, слезоточивый газ, кровь. Вызывая у электората Зеленского (да и у всей страны) ужасные воспоминания времен Майдана.
Далее появляется заявление Зеленского: мол, мы видим не мирный митинг против продажи земли, а попытки дестабилизировать ситуацию в стране. Собственно, та же риторика, которая была у Януковича в 2013 году, когда 1 декабря, подконтрольные власти радикалы, устроили штурм Банковой.
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Теперь делаем вывод. Аваков в тесной связке с Коломойским-Зеленским устроил специальную провокацию, чтобы дискредитировать протесты против распродажи земли. И это только первый шаг такой дискредитации.
Задача - показать, что реально украинцы не против продажи. А это все некие радикалы и старые политики шатают ситуацию в стране и под Зеленским.
Еще одна задача: напугать украинцев, чтобы они реально не выходили протестовать. Ведь иначе придется находится рядом с неадекватными радикалами и можно пострадать.
Не удивлюсь, если скоро нам расскажут, что протесты против продажи земли организованы Кремлем. И это - месть Путина за некую мифическую жесткую позицию Зеленского в Париже.
В общем, годы идут, а политтехнологии все те же. Как и их основной инициатор и реализатор Аваков.
Как в 2013-2014 годах, так и сейчас…
подрался с полицией Авакова
ставки принимает - Космолот Авакова