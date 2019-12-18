 Нацкорпус: Вместо "услышать каждого", Зеленский и Богдан действуют в худших традициях Януковича

Как сообщает Цензор.НЕТ, в заявлении сказано:

"Сегодня (17 декабря. - Ред.) спецназовцы жестоко избили участников мирной акции протеста, которые выступали против распродажи украинской земли.

Это произошло, когда аграрии начали ставить свои палатки под стенами Верховной Рады. Полиция начала бить фермеров, активисты Нацкорпуса стали на защиту.

Часть полицейских была в масках и без опознавательных знаков. Силовики напали без предупреждения, при этом действовали особенно цинично и с применением спецсредств.

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В результате один человек погиб, десятки — зверски избиты и отравлены слезоточивым газом, четыре активиста попали в реанимацию, двадцать шесть митингующих были задержаны.

Напомним, 70% украинцев — против открытия рынка земли. Однако власть, которая обещала провести референдум по этому вопросу, делает все, чтобы протолкнуть распродажу земли, вопреки воле народа. Власть идет на преступление, силой разгоняя мирную акцию протеста. Национальная полиция является цепными псами режима.

Это нападение на фермеров произошло по указанию президента Зеленского и главы его Офиса — Богдана. Владимир Зеленский и Андрей Богдан пересекли "красную линию", решив действовать в худших традициях Виктора Януковича. Сначала они пообещали "услышать каждого", а затем отдали приказ силой разогнать мирную акцию протеста.

Такие преступления в стране не должны проходить безнаказанно — ни для полиции, ни для министра внутренних дел, ни для президента.

Акция против распродажи украинской земли — бессрочная и будет продолжаться, пока власть не услышит свой народ".

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