 Сегодня в Минске состоится первая после переговоров в "нормандском формате" встреча Трехсторонней контактной группы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сюжете ТСН.

Это первая встреча Трехсторонней контактной группы после переговоров в "нормандском формате".

Согласно договоренностям в Париже, сегодня должны согласовать дату и окончательные списки заключенных на обмен.

Кроме того, в Минске будут говорить и о разведении войск, а именно – на каких следующих трех участках фронта оно состоится.

Должны также обновить план разминирования территорий и договориться, наконец, как контролировать прекращение огня, которое должно воцариться в конце года.

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Как сообщалось, в коммюнике по результатам саммита в "нормандском формате" указано, что лидеры Украины, Германии, Франции и РФ призывают Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная со "всех установленных на всех установленных".

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский после завершения "нормандского саммита" заявил о согласовании обмена, в рамках которого освободят 72 украинских заложников с ОРДЛО.

Позже представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что Киев в рамках первого этапа обмена "всех на всех" рассчитывает на возвращение 77 украинских заложников из ОРДЛО.