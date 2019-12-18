 Минэкономразвития предлагает изменить налог на землю: громады смогут получить до 13 млрд грн в год

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом на пресс-марафоне "Финальная версия. Земельная реформа" заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
"Бизнесу придется платить налоги. По разным оценкам есть 35-40% теневой обработки земель. Есть идея ввести единую минимальную оплату с каждого гектара. 100% идет в местный бюджет, что приведет к невозможности уклонения от уплаты налогов. По нашим подсчетам, это должно увеличить поступления в бюджет примерно на 13 млрд грн в год", - отметил Высоцкий.
В частности, в Минэкономики добавили, что подобные изменения не коснутся бизнеса, который исправно платит налоги.
"С землей очень легко бороться с теневой экономикой, потому что земля - это актив. Мы через спутник можем видеть, что там что-то растет. Пусть просто каждый заплатит ту же сумму, в зависимости от качества земли, конечно. Это должно быть привязано к нормативно денежной оценке", - заявил министр экономического развития Милованов.
Це в них жарт такий, чи вони всіх за ідіотів мають?
Это конечно если за бюджет переживал, а не за свой карман.
Но даже когда заправляешься на ВОГе ио БРСМ, чек нужно просить. Не попросишь - не дадут.
В 5-00 утра в конце смены её/его можно понять и простить.
Отсылал фото чека и просил проверить видео наблюдение. Делов то!
Вообще-то по идее чем выше налоги, тем больше в тень уходит.
Занес бабло "нужным людям" и не паришься. Все местное руководство в теме и в доле.
Есть лучшая альтернатива?