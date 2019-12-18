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 Минэкономразвития предлагает изменить налог на землю: громады смогут получить до 13 млрд грн в год

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планируют изменить систему налогообложения земли, чтобы бороться с теневым бизнесом. По расчетам правительства, такие изменения принесут громадам дополнительные 13 млрд грн поступлений в год в местные бюджеты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом на пресс-марафоне "Финальная версия. Земельная реформа" заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Бизнесу придется платить налоги. По разным оценкам есть 35-40% теневой обработки земель. Есть идея ввести единую минимальную оплату с каждого гектара. 100% идет в местный бюджет, что приведет к невозможности уклонения от уплаты налогов. По нашим подсчетам, это должно увеличить поступления в бюджет примерно на 13 млрд грн в год", - отметил Высоцкий.

В частности, в Минэкономики добавили, что подобные изменения не коснутся бизнеса, который исправно платит налоги.

"С землей очень легко бороться с теневой экономикой, потому что земля - это актив. Мы через спутник можем видеть, что там что-то растет. Пусть просто каждый заплатит ту же сумму, в зависимости от качества земли, конечно. Это должно быть привязано к нормативно денежной оценке", - заявил министр экономического развития Милованов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165956
 
   
 Топ комментарии
 
В частности, в Минэкономики добавили, что подобные изменения не коснутся бизнеса, который исправно платит налоги.Источник: https://censor.net.ua/n3165956

Це в них жарт такий, чи вони всіх за ідіотів мають?
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больше налогов, хороших и разных!
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Ну то в першу чергу! На то воно й розраховано. З присадибних, легально орендованих. А хто в тіні, там і залишиться. Просто хтось за них має ж заплатити, чи як?
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В частности, в Минэкономики добавили, что подобные изменения не коснутся бизнеса, который исправно платит налоги.Источник: https://censor.net.ua/n3165956

Це в них жарт такий, чи вони всіх за ідіотів мають?
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А за одно і збільшать податки за присадибні ділянки... З іншої сторони щось та потрібно робити. Аксіома - не чекай добра простому люду від будь-якої влади.
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Ну то в першу чергу! На то воно й розраховано. З присадибних, легально орендованих. А хто в тіні, там і залишиться. Просто хтось за них має ж заплатити, чи як?
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Тепер бабло пилятимуть на місцях, а для людей нічого на зміниться.
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Ну разве что стоимость каждого огурца и помидора резко подскочит.
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Удивительная вещь. Увеличивают налоги и при этом не могут освоить те ресурсы, что уже собираются. Даже с тем же акцизом на топливо который как бы должен идти на дороги и мешкованием гривны на счетах тергромад. Это не говоря о качестве трат.
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Ну да, на заправке чек не допросишься. Я б на месте мера порвал бы владельцев АЗС.
Это конечно если за бюджет переживал, а не за свой карман.
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Так ты на легальных заправках заправляйся.
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Ну у нас в городе одна Укрнафта.
Но даже когда заправляешься на ВОГе ио БРСМ, чек нужно просить. Не попросишь - не дадут.
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Мне на КLO раза три возвращали деньги, при чём через пару дней, когда кассир ошибался.
В 5-00 утра в конце смены её/его можно понять и простить.
Отсылал фото чека и просил проверить видео наблюдение. Делов то!
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Все легко и просто, когда в этом есть заинтересованность и когда этим занимаются.
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Каким образом НАЛОГИ влияют на теневой рынок?
Вообще-то по идее чем выше налоги, тем больше в тень уходит.
Занес бабло "нужным людям" и не паришься. Все местное руководство в теме и в доле.
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у мародёров Коломойского от земли воюющей Украины слюни до пола.Устроили из Рады восточный базар- первоначально по 200 000 гектаров иностранцам, теперь цену понемногу сбавляют.
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заживем ! Мінекономрозвитку пропонує змінити податок на землю: громади зможуть отримати до 13 млрд грн на рік - Цензор.НЕТ 1998 скоро . может быть . наверное какие налоги с кого предприятия закрываются не смотря на конец эпохи бедности Мінекономрозвитку пропонує змінити податок на землю: громади зможуть отримати до 13 млрд грн на рік - Цензор.НЕТ 1998 как только дебилы что то объявят ну на пример вчера объявили конец эпохи рейдества та с утра в родном городе бубочки случился рейдерский захват автостанции Мінекономрозвитку пропонує змінити податок на землю: громади зможуть отримати до 13 млрд грн на рік - Цензор.НЕТ 598 зебилы!
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НГО є вигаданою цифрою. Вона не відповідає ринковій вартості землі і може бути завищена у декілька разів, а іноді і у десятки!
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Сергей, я работаю в компании, которая арендует десятки га в Винницкой и Николаевской областях. Знаю на практике. Как у Вас с этим?
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Корыто не должно быть пустым! иначе , для чего они перлись во власть. Мінекономрозвитку пропонує змінити податок на землю: громади зможуть отримати до 13 млрд грн на рік - Цензор.НЕТ 59
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С тех пор когда земля стала товаром в мире все поменялось . Исчезло рабство и много чего появилось нового. Частная собственность на землю -это пережиток прошлого который навязывают Украине , так как сами не могут от него избавиться .
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