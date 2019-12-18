 Подозреваемый по делу об убийстве Шеремета Антоненко был вынужден отказаться давать показания следствию, - адвокаты

Об этом заявила группа правовой защиты (адвокаты Станислав Кулик, Константин Татарченко, Виталий Галенченко) Андрея Антоненко (Рифмастер), передает Цензор.НЕТ.
"Вчера посетили его (Антоненко. - Ред.) в ИВС (он до сих пор не в СИЗО). О состоянии Андрея. Настроение у него спокойное, держится, передает благодарность всем за поддержку. Он до сих пор не понимает, почему именно его "назначили" подозреваемым и за что. Андрей не только не признает вину, но и ни одного факта, которые излагаются. Поскольку эти факты, в том числе алиби легко проверить, мы ожидаем от следствия быстрой реакции в ближайшее время", - говорится в сообщении.
"По обстоятельствам из подозрения. С подозреваемой Юлей Кузьменко Андрей начал общаться на фоне волонтерства, уже после упомянутого господином Аваковым события. А именно после того, как их познакомил ее гражданский муж, с которым в процессе общения на байкерской тусовке они обнаружили, что Юля была ассистентом во время операции у сына, а затем и свидетелем во время ДТП, в которое попали жена и дети Андрея. Андрей официально заявил для господина Авакова, что ДТП и болезнь сердца сына он не организовывал", - акцентировали адвокаты.
"Что касается других действующих лиц. Андрей лично не знает и никогда с ними никаких дел не обсуждал. Мы предполагаем, что эти люди могли подходить в общей массе к нему после выступлений. Но мы подчеркиваем: ни разу в жизни он не обсуждал с ними никаких вопросов", - отметили адвокаты.
"По фотографий с этими лицами. С Андреем часто после выступлений вместе фотографируются люди, но не со всеми он в дальнейшем общается", - подчеркнули защитники Антоненко.
"Другие важные детали. Следователь вчера пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников). Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр МВД, Генеральный прокурор, а также лично Президент Украини в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что со стороны следователей будет определенная предвзятость. Андрей в дальнейшем будет давать показания, но только когда убедится в беспристрастности следствия. Сейчас, с учетом имеющихся в деле материалов и громких заявлений в СМИ руководства страны, такой уверенности нет. И напоследок: Предупреждаем власть и общественность, что следствием преследования невиновных, в частности, является безнаказанность настоящих преступников", - резюмировали адвокаты.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
1. Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения -
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
А патриотам можно. Даже 6 раз судимым.
І виходить як завжди: "невинний" напів-єврей Антоненко з рунами на спині і коловратом на грудях, зигуючий на пляжі)))
https://pbs.twimg.com/media/EMAKENLXUAA8Klr?format=jpg&name=medium
Кузьменко, яка написала дуже дивний лист, але не написала, що "Я НЕ ВИННА", замість того дуже дивні "обхідні "фрази" типу "Не буду переконувати вас, що я тут ні до чого" - класне формулювання "ні до чого" - це ніяк не твердження невинуватості.
Какому следователю?
Дело уже передано в суд.
ВСЁ. Закончились следователи-менты.
Или это другие эпизоды?
Тогда при чем здесь мнение руководства?
вот и садит!
Так как корупционеров
Луценок Сивохо-вых судей прокуроров сепаратистов и тд и тп нельзя
то садит патриотов
неЛох сказал-как лох сделал
Авакова і Зеленського на нари!!!!!!