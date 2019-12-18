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 Подозреваемый по делу об убийстве Шеремета Антоненко был вынужден отказаться давать показания следствию, - адвокаты

Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко отказался давать показания следствию до того момента, как будет уверен в непредвзятости и объективности расследования. Этот шаг вызван, по словам адвокатов, давлением на следствие со стороны высшего руководства МВД, полиции, ГПУ и президента Украины, которое проявилось во время их пресс-конференции.

Об этом заявила группа правовой защиты (адвокаты Станислав Кулик, Константин Татарченко, Виталий Галенченко) Андрея Антоненко (Рифмастер), передает Цензор.НЕТ.

"Вчера посетили его (Антоненко. - Ред.) в ИВС (он до сих пор не в СИЗО). О состоянии Андрея. Настроение у него спокойное, держится, передает благодарность всем за поддержку. Он до сих пор не понимает, почему именно его "назначили" подозреваемым и за что. Андрей не только не признает вину, но и ни одного факта, которые излагаются. Поскольку эти факты, в том числе алиби легко проверить, мы ожидаем от следствия быстрой реакции в ближайшее время", - говорится в сообщении.

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"По обстоятельствам из подозрения. С подозреваемой Юлей Кузьменко Андрей начал общаться на фоне волонтерства, уже после упомянутого господином Аваковым события. А именно после того, как их познакомил ее гражданский муж, с которым в процессе общения на байкерской тусовке они обнаружили, что Юля была ассистентом во время операции у сына, а затем и свидетелем во время ДТП, в которое попали жена и дети Андрея. Андрей официально заявил для господина Авакова, что ДТП и болезнь сердца сына он не организовывал", - акцентировали адвокаты.

"Что касается других действующих лиц. Андрей лично не знает и никогда с ними никаких дел не обсуждал. Мы предполагаем, что эти люди могли подходить в общей массе к нему после выступлений. Но мы подчеркиваем: ни разу в жизни он не обсуждал с ними никаких вопросов", - отметили адвокаты.

"По фотографий с этими лицами. С Андреем часто после выступлений вместе фотографируются люди, но не со всеми он в дальнейшем общается", - подчеркнули защитники Антоненко.

"Другие важные детали. Следователь вчера пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников). Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр МВД, Генеральный прокурор, а также лично Президент Украини в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что со стороны следователей будет определенная предвзятость. Андрей в дальнейшем будет давать показания, но только когда убедится в беспристрастности следствия. Сейчас, с учетом имеющихся в деле материалов и громких заявлений в СМИ руководства страны, такой уверенности нет. И напоследок: Предупреждаем власть и общественность, что следствием преследования невиновных, в частности, является безнаказанность настоящих преступников", - резюмировали адвокаты.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Подозреваемый по делу об убийстве Шеремета Антоненко был вынужден отказаться давать показания следствию, - адвокаты 01
Подозреваемый по делу об убийстве Шеремета Антоненко был вынужден отказаться давать показания следствию, - адвокаты 02

Источник: https://censor.net.ua/n3165954
 
   
 Топ комментарии
 
"Шеремета Андрей Антоненко отказался давать показания следствию до того момента, как будет уверен в непредвзятости и объективности расследования.
Этот шаг вызван, по словам адвокатов, давлением на следствие со стороны высшего руководства МВД, полиции, ГПУ и президента Украины, которое проявилось во время их пресс-конференции."

Источник: https://censor.net.ua/n3165954

Правильно сделал.
И у них же "куча доказательств", зачем им его показания?
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Этим вы и отличаетесь от украинцев. Мы не ждем правды с "северного полюса", поэтому украинцы игнорируют их помойки.
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Таких как он не очень-то запугаешь возможными физическими тяготами.
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Мяко кажучи, неправильна і дещо дивна позиція. Провину МАЮТЬ доказати слідчі, але йти у повне "атріцалава" і не давати свідчень, які можуть спростувати звинувачення???... Підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко відмовився давати свідчення слідству, - адвокати - Цензор.НЕТ 2429
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Я думаю, що Шеремета вбили Ви - Андрій Засуха. По-перше Вас звати Андрій, по-друге - Ви родич або і сам А.А.Засуха - подільник Медведчука, пов"язаного з ФСБ. Спробуйте спростувати таке припущення.
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Дуже просто. В липні 2016 року я був три тижні за кордоном. ААЗасуха - Анатолій, а не Андрій. Я з ним ніколи не зустрічався і навіть якщо і родич - я навіть ступінь рідства не знаю. Мені потрібно мовчати, чи давати свідчення про ці факти?
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Всі ці слідчі добре розуміють, що Антоненко і Кузьменко невинні, але вони отримали на них замовлення і будь яке їх слово на допиті будуть трактувати спотворено. Навіть дитина вже розуміє, що справа на волонтерів сфальшована, бо вбивці на відіоспостереженні волонтери - зовсім різні люди тільки по відмінності в зросту!!!
Підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко відмовився давати свідчення слідству, - адвокати - Цензор.НЕТ 2055
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Тобто чоловік-вбивця відверто нижче жінки вбивці, а співак Антоненко вищий на цілу голову дитячого кардіолога Кузьменко!!!
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тобто судити зріст по фото одніх голів - це дуристика
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Це не дуристика. Це гарантія їх невинності і розвалу звинувачення. А разом з цим повною дискредитацію обвинувачувачив, як продажних.
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А судити по походці не дуристика? На конкурсі походки Чарлі Чапліна сам Чаплін зайняв лише 3 чи 4 місце))))
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Я с подозреваемыми не знаком, по телефону с ними не разговаривал, в день убийства телефон не выключал, мин МОН дома не храню, красть детей Маруси не собирался, от дачи показаний не отказываюсь.
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Він правий. Тому що фото не в повний зріст - людина може просто стояти вище-нижче.
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Правильно робить... Навіщо передчасно розкривать свою позицію захисту? Щоб "заангажовані" слідчі почали "копать" у конкретному напрямку, щоб нейтралізувать її або вжить контрзаходи, щоб добуть( чи створить) нові докази? Має право не давать свідчень - хай не дає... Хай, краще, слідство "розкривається"... А потім, після висунення обвинувачення, коли стане відомий його обсяг, можна вже готувать позицію захисту. Остаточно ж, можна підготуватися, коли пройде ознайомлення з матеріалами справи... І давать свої свідчення у судовому засіданні, з урахуванням висунутого слідством обвинувачення та зібраних по справі доказів... При повному невизнанні своєї вини ця тактика - сама правильна...
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Не знаю. Сам, слава Богу під слідством не бував, але чув, що в повну відмову просто так не йдуть. Дідько його знає, який там проф рівень адвокатів.
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Там выбора нет, либо ложные показания (срок) либо признание (срок), молчать тоже срок, но когда молчиш то хоть долбодятлы соевые с люлеботами выцрутся в оправдание!
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Политические репрессии, не иначе . Ст.63 Конституции - правильно . Мина в доме МОН 50 нужна музыканту , чтобы оттачивать аккорды на гитаре . Вы все врете . Доказывайте .
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та тут комментаторы уже писали "ашотакова, у каждого ветерана АТО есть дома мина или граната, ТАК ШО ВСЕХ САЖАТЬ?".
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Статья 263. Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

1. Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения -
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
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Это только для непатриотов!
А патриотам можно. Даже 6 раз судимым.
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И как же ему бедняге убедиться в непредвзятости и объективности расследования, если он убивал? Прям коллизия!
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Немає логіки в аргументах деяких. Якби слідство поставило мету знайти цапів-відбувайлів, воно могло б не чекати 3(!) роки. Зрештою могли б повісити на чеченців і ще когось.

І виходить як завжди: "невинний" напів-єврей Антоненко з рунами на спині і коловратом на грудях, зигуючий на пляжі)))
https://pbs.twimg.com/media/EMAKENLXUAA8Klr?format=jpg&name=medium

Кузьменко, яка написала дуже дивний лист, але не написала, що "Я НЕ ВИННА", замість того дуже дивні "обхідні "фрази" типу "Не буду переконувати вас, що я тут ні до чого" - класне формулювання "ні до чого" - це ніяк не твердження невинуватості.
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Таких проплачених, нульових тролей, як ти, МістерАлексіус, треба саджати на довічне з конфіскацією.
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Ты долбнем как был, таким и будеш до смерти. А на надгробке напишут, "прости Юля, я старался"
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У Антоненка алібі є, він у Василькові в ту ніч був, є свідки...
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Адвокат Дугар приніс у суд довідку, що вона в АТО була... Довідка офіційна, від Міноборони. Сильно допомогло? Ну трохи помогло,в СІЗО Дугар не посадили, але і обвинувачення ж не зняли...
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"...отказался давать показания следствию..."

Какому следователю?
Дело уже передано в суд.
ВСЁ. Закончились следователи-менты.
Или это другие эпизоды?
Тогда при чем здесь мнение руководства?
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Ну канешна вынужден, ибо "всё что это чмо скажит будет использовано против него в суде"(выдержка из обязательного предупреждения перед арестом в США) либо дача ложных показаний либо признание в соучастии в ОПГ, в любом случае срок! Порохнявые, тренеруйтесь дичь разгонять, вам ещё петьку с кичи рятувать
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Петьку мы вам не отдадим. А этих "ветеранов и добровольцев" - забирайте.
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Та типа вас кто спрашивать будет...Зеленский не будет сюсюкаться с ни с кем...
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Зе-лемойске профан в усьому,і воно обіцяло розкрити вбивства,а зараз йде методом тика. Це заказне,політичне,брудне,і фейкове шапіто-спектакль,як і сам "призидент"-пісюніст,який грав на роялі цим органом,фейково.Все в цьому кварталі брудне,цинічне,брехливе і дуже ,дуже тупе.Повний розвод для Лохів,с ватним мізком,і повною відсутністю логіки.
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Зе обещал садить
вот и садит!
Так как корупционеров
Луценок Сивохо-вых судей прокуроров сепаратистов и тд и тп нельзя
то садит патриотов
неЛох сказал-как лох сделал
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Херня. Нехай клопоче про поліграф. Пройде, будуть підстави по іншому розмовляти із Собаковим та Зебілом... а так, це лишень слова адвокатів...
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ну так эта позиция озвучена специально чтобы не поднимать вопрос про полиграф, ты не находишь?
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Нема норми "поліграф" в кримінальному законодавстві, пан - невіглас в юриспруденції Підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко відмовився давати свідчення слідству, - адвокати - Цензор.НЕТ 7926
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Аваков і Зеленський - фальсіфікатори!!!!
Авакова і Зеленського на нари!!!!!!
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Ты долбнем как был, таким и будеш до смерти. А на надгробке напишут, "прости Юля, я старался"
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