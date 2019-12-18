 Не обманывать самого себя, уважать родителей и работать, - Зеленский поделился секретами успеха со студентами в Баку

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Дети, которые изучают в образовательном центре украинский язык, продемонстрировали свои знания, исполнив для президентской четы известную украинскую песню "Одна родина".
Студенты и община интересовались ситуацией на Донбассе и искренне желали Украине мира.
Общаясь со студентами, Владимир Зеленский поделился секретами успеха.
"Во-первых, нельзя обманывать самого себя. Во-вторых, надо уважать тех, кто дал тебе жизнь. А еще – каждый день работать", – сказал Президент.
Президентская чета пообщалось со студентами-украиноведами и слушателями воскресной школы.
Mikhail Golub
@golub
·16 ч
Избранные цитаты из интервью бати Зеленского, профессора в ВУЗе, в котором выдали диплом его сынуhttps://strana.ua/articles/interview/239721-otets-zelenskoho-skoro-s-kolomojskim-budut-problemy-11-otvernetsja.html
Биомасса без достоинства...
Евреи в Израиле за такого презика никогда не проголосовали бы..., а после высказывания о стране как о проститутке с немецких порнофильмов - пристрели ли бы...
https://enigma.club/articles/zelenskiy-pobuduvav-sobi-dorogu-do-maetku-bez-dozvolu-ta-proekta-pryamo-po-zemli-zhiteliv-s-roslavichi-video
Зеленський побудував собі дорогу до маєтку без дозволу та проекта прямо по землі жителів с. Рославичі (Відео)
Ну що, шановні, журналісти розповіли нам про чергові факти того, як скінчилась "епоха бідності" для одного коміка. Стало відомо, що спеціально для Зеленського до його маєтку під Києвом була побудована приватна дорога, причому без дозволу не тільки місцевого самоврядування, а просто навіть не спитав власників землі, по котрій йде дорога. Хоча, судячи з інтерв'ю тата Зеленського, його з дитинства привчали не звертати уваги на, цитата, - "тупу біомасу".
Подробиці у відеосюжеті.
Илларионов: На Нормандской встрече Украина проиграла России со счетом 26:0
Для тех кто ещё не понял кто такой зеленский и его окружение...
Оно ни одного дня не прожило без лжи, советы брехунов действуют только на идиотов.
2019-12-17
16.12.2019 г. Министерство юстиции США прислало официальное письмо-запрос в министерство внутренних дел Украины. Письмо по получении. было изъято из общего документального регистрирования. Его дальнейшая судьба нам неизвестна..
Данное письмо содержит запрос на представление результатов расследования по фактам сообщенным в письме Министерства юстиции США гражданину Украины Владимиру Зеленскому, о которых министерство внутренних дел Украины было уведомлено копией этого письма. Министерство юстиции США указывает, что данные требования не нарушают государственный иммунитет президента Украины Владимира Зеленкого, ибо события о которых идет речь в расследовании состоялись до обретения Владимиром Зеленским государственного иммунитета.
Тут нужно понимать суть вопроса. Министерство юстиции СЩА прекрасно осведомлено, что никакого расследования не было. Этот запрос - документальная формальность для получения бумаги, или документальной фиксации факта отказа от ответа, для окончательного оформления результатов расследования и начала юридической процедуры судебного рассмотрения.
* дополнительные материалы
Кто там? Министерство юстиции США ! 04 августа 2019 года https://timeze2019.blogspot.com/2019/08/blog-post_4.html
Краткая хронология вопроса.
04.08.2019 г.
Министерство юстиции США в рамках выборочной проверки лоббистской деятельности на территории США лиц и организаций со статусом "non-resident" готовит официальный запрос в структуры политической партии государства Украина и лично г-ну Зеленскому, Владимиру о наличии или отсутствии у них договорных обязательств с компанией Signal Group Consulting, LLC.
08.08.2019 г.
Посольство США в Украине прислало уведомление о полученной корреспонденции Министерства юстиции США на имя Президента Украины Зеленского подлежащее личному или доверительному получению. Судя по всему, это запрос в рамках выборочной проверки лоббистской деятельности на территории США лиц и организаций со статусом "non-resident" "о наличии или отсутствии у них договорных обязательств с компанией Signal Group Consulting, LLC.".
09.08.2019 г.
Краткая справка о разрастающемся скандале "лоббистов Зеленского". Заявление Коэна о "я все сам,деньги мои, Зеленский не знает" мягко говоря - дезинформация. Законодательство США по вопросам лоббизма, не предусматривает предоставление лоббистских услуг третьим лицам. Договор был заключен от имени Зеленского и подпись Коэна вместо подписи Зеленского, как на договоре, так и на листе о конечном оказании услуг, сделана Коэном по доверенности, что официально указано в документах Signal Group Consulting, LLC поданных в Министерство юстиции США. Именно на основании этих документов Министерство юстиции США и направило уведомление о расследовании фигурантам этого договора.
У Зеленского и К есть два варианта, один другого хуже. Получить уведомление - и стать стороной расследования. Не получить (в течении 10 дней с момента сообщения) и стать стороной уклоняющейся от расследования. Кстати. в составе минюста США есть спецподразделение по вручению повесток от этого дивного учреждения. Это так, к сведению.
Не успело появится наше сообщение от 04.08.2019 г. "Кто там? Министерство юстиции США !", как один из фигурантов разрастающегося скандала Маркус Коэн сообщил "Радио Свобода" что 70 тысяч долларов за лоббистские услуги он заплатил сам.себе из чувства глубокой симпатии к Зеленскому. Как он будет объяснять наличие договора от имени Зеленского и "Слуги народа" - это будет очень интересно, Но Министерство юстиции США Вове повестку уже прислало.
14.08.2019 г.
Вчера Тейлор (временно поверенный в делах США в Украине) встречался с Зеленским. Точнее Зеленский с ним. В здании посольства. Ему передано письмо Министерства юстиции США (...)
Зеленский-старший уверен, что если граждане разочаровались в нынешнем президенте, то это глупые люди, «биомасса».
«Знаете, у кого разочарование? У тупых… Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства», - подытожил отец Владимира Зеленского.
"У нас хороший язык, русский, или украинский - неважно. Делят там что-то, войну создают… Понимаете, просто так толпа не создается, ее формируют. ... Экс-спикер при Порошенко этот, поняли, да? Не хочется даже фамилию называть (видимо, имеется в виду Парубий. - Ред.) Вы говорите, откуда толпа? Это же их рук дело. Будь я там, я бы ему сказал: ты создал Майдан. Теперь снова хочешь?
Вопросы? из интервью отца зе чётко видно что он ВАТНИК, антимайдановец убеждённый. Совок. И вы от его сына хотите независимой процветающей Украины?
Порох вніс заставу за генерала Марченко. Віддячимо Олексійовичу збільшенням покупок смаколиків!
Судя по всему, сегодняшняя выручка "Roshen" перекроет вчерашний платёж,позволивший выйти на свободу генералу Марченко. Слава порохоботам)
А вот в лагере вазеленских, всё обстоит гораздо грустнее: по продажам билетов на концерты "вечернего квартала", которые пройдут в рамках их декабрьского тура - полная и бескомпромиссная ж....а.
Билеты не продаются вообще, в принципе.
Если ещё в прошлом году билеты на их шоу раскупались за два месяца до (невзирая на стоимость билетов до 100 долларов) - то в этом году за неделю до концерта в Николаеве, например, не продано и трети билетов!
Могу предположить, что подобная ситуация по всей стране.
То есть, некоторые концерты придётся отменять, либо проводить с неполными залами.
И убытки понесут все - и организаторы, и артисты. И убытки очень существенные, поверьте.
Так что многолетняя шара для "ВК" закончилась, и это не может не радовать.
Не буду на ночь глядя анализировать причины (это тема для отдельного поста) - просто порадую вас этой новостью перед сном.
Так что, спите крепко, друзья - Марченко на свободе, а у "Roshena" - хорошие прибыли...
... а вот у детища вазеленского - полный швах и перспектива скорого закрытия ввиду резкого падения интереса вазеленствующей публики.
надобраніч☺️
Отто Йорк
а зебилов НАДО и ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО ))))
😂