 Не обманывать самого себя, уважать родителей и работать, - Зеленский поделился секретами успеха со студентами в Баку

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Дети, которые изучают в образовательном центре украинский язык, продемонстрировали свои знания, исполнив для президентской четы известную украинскую песню "Одна родина".

Студенты и община интересовались ситуацией на Донбассе и искренне желали Украине мира.

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Общаясь со студентами, Владимир Зеленский поделился секретами успеха.

"Во-первых, нельзя обманывать самого себя. Во-вторых, надо уважать тех, кто дал тебе жизнь. А еще – каждый день работать", – сказал Президент.

Президентская чета пообщалось со студентами-украиноведами и слушателями воскресной школы.