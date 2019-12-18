 ВСП отказался уволить судью Малиновскую, арестовавшую избитого "беркутовцами" во время Евромайдана фотографа Нужненко, - адвокат Маселко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат, член Общественного совета доброчестности при НАБУ Роман Маселко.

"Высший совет правосудия издевается над всеми нами с особым цинизмом. Сегодня ВСП отказалась уволить судью Шевченковского суда Киева Малиновскую Валентину Николаевну. Эта судья 03.12.13 года бросила за решетку фотографа Сергея Нужненко, которого зверски избили "беркутовцы" 01.12.13. Даже Высшая квалификационная комиссия еще в апреле прошлого года признала ее такой, что не соответствует занимаемой должности и направила в ВСП представление об увольнении Малиновской. Полтора года ВСП тянула и наконец решила. А что, маски уже давно сбросили, зачем дальше прятать свою сущность? Ну и маленький нюанс - невестка судьи Малиновской уже длительное время работает руководителем отдела в ... Высшем совете правосудия", - рассказал адвокат.

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"Кстати, 19 апреля ВСП будет рассматривать вопрос об увольнении известного судьи Санина, который запретил Майдан. Его тоже уже полтора года как должны были уволить. Сначала думал, что из него в очередной раз сделают сакральную жертву, но теперь думаю, что и ему ничего не угрожает. Такие судьи как Малиновская и Санин нужны ВСП", - добавил Маселко.

"О задержании и суде над Сергеем Нужненко в интервью Громадському:

1 декабря 2013 года в Киеве в ходе зачистки улицы Банковой от демонстратов работниками "Беркута" были задержаны и зверски избиты 9 человек, среди которых был и Сергей Нужненко. Позднее всех их назовут "узниками Банковой". Сергей Нужненко вспоминает те события и рассказывает о том, как продвигается расследование по уже его делу.

Сергей Нужненко: Меня обвинили в том, что я собственноручно избил 70 работников "Беркута". Избивал я их, очевидно, фотоаппаратом и планшетом, которые почему-то остались целыми.

Наталья Соколенко: А как на это реагировали судьи?

Сергей Нужненко: Рассматривающая мое дело судья Малиновская помогала прокурорам, следователям. Получилась очень смешная история. Согласно рапорту, меня задержали в шесть часов вечера на Банковой, но согласно второму протоколу меня задержали в час ночи уже в больнице на Братиславской. Когда судья услышала от следователя и прокурора подтверждение, что меня два раза задерживали, она просто улыбнулась и продолжила дальше свое дело".

И еще статьи о таких судьях и Нужненко: здесь и здесь.

Судья Малиновская

Избиение фотографа Сергея Нужненко.







