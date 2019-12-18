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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 ВСП отказался уволить судью Малиновскую, арестовавшую избитого "беркутовцами" во время Евромайдана фотографа Нужненко, - адвокат Маселко. ФОТО

Высший совет правосудия отказался уволить судью, арестовавшую во время Евромайдана избитого фотографа Сергея Нужненко, Валентину Малиновскую. Общественные активисты опасаются, что ВСП откажется уволить также судью Санина, который запретил Евромайдан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат, член Общественного совета доброчестности при НАБУ Роман Маселко.

"Высший совет правосудия издевается над всеми нами с особым цинизмом. Сегодня ВСП отказалась уволить судью Шевченковского суда Киева Малиновскую Валентину Николаевну. Эта судья 03.12.13 года бросила за решетку фотографа Сергея Нужненко, которого зверски избили "беркутовцы" 01.12.13. Даже Высшая квалификационная комиссия еще в апреле прошлого года признала ее такой, что не соответствует занимаемой должности и направила в ВСП представление об увольнении Малиновской. Полтора года ВСП тянула и наконец решила. А что, маски уже давно сбросили, зачем дальше прятать свою сущность? Ну и маленький нюанс - невестка судьи Малиновской уже длительное время работает руководителем отдела в ... Высшем совете правосудия", - рассказал адвокат.

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"Кстати, 19 апреля ВСП будет рассматривать вопрос об увольнении известного судьи Санина, который запретил Майдан. Его тоже уже полтора года как должны были уволить. Сначала думал, что из него в очередной раз сделают сакральную жертву, но теперь думаю, что и ему ничего не угрожает. Такие судьи как Малиновская и Санин нужны ВСП", - добавил Маселко.

"О задержании и суде над Сергеем Нужненко в интервью Громадському:

1 декабря 2013 года в Киеве в ходе зачистки улицы Банковой от демонстратов работниками "Беркута" были задержаны и зверски избиты 9 человек, среди которых был и Сергей Нужненко. Позднее всех их назовут "узниками Банковой". Сергей Нужненко вспоминает те события и рассказывает о том, как продвигается расследование по уже его делу.

Сергей Нужненко: Меня обвинили в том, что я собственноручно избил 70 работников "Беркута". Избивал я их, очевидно, фотоаппаратом и планшетом, которые почему-то остались целыми.

Наталья Соколенко: А как на это реагировали судьи?

Сергей Нужненко: Рассматривающая мое дело судья Малиновская помогала прокурорам, следователям. Получилась очень смешная история. Согласно рапорту, меня задержали в шесть часов вечера на Банковой, но согласно второму протоколу меня задержали в час ночи уже в больнице на Братиславской. Когда судья услышала от следователя и прокурора подтверждение, что меня два раза задерживали, она просто улыбнулась и продолжила дальше свое дело".

И еще статьи о таких судьях и Нужненко: здесь и здесь.

ВСП отказался уволить судью Малиновскую, арестовавшую избитого беркутовцами во время Евромайдана фотографа Нужненко, - адвокат Маселко 01

Судья Малиновская

ВСП отказался уволить судью Малиновскую, арестовавшую избитого беркутовцами во время Евромайдана фотографа Нужненко, - адвокат Маселко 02

Избиение фотографа Сергея Нужненко.

ВСП отказался уволить судью Малиновскую, арестовавшую избитого беркутовцами во время Евромайдана фотографа Нужненко, - адвокат Маселко 03
ВСП отказался уволить судью Малиновскую, арестовавшую избитого беркутовцами во время Евромайдана фотографа Нужненко, - адвокат Маселко 04
ВСП отказался уволить судью Малиновскую, арестовавшую избитого беркутовцами во время Евромайдана фотографа Нужненко, - адвокат Маселко 05
ВСП отказался уволить судью Малиновскую, арестовавшую избитого беркутовцами во время Евромайдана фотографа Нужненко, - адвокат Маселко 06

Источник: https://censor.net.ua/n3165950
 
   
 Топ комментарии
 
Зе реХформа. Банда при владі.
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Невже так складно - звільнити всіх суддів і довічно заборонити їм претендувати знову на посади суддів.
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Польща намагається прийняти такий закон, так Європа здійняла вереск аж до виходу з ЄС. Десь так.
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А цю всп не свинарник створював? Іщо заважало свинарнику за п"ять років звільнити і притягнути суддю маліновську? ВРП відмовилася звільнити суддю Маліновську, яка заарештувала побитого "беркутівцями" під час Євромайдану фотографа Нужненка, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 9394
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а що заважає зараз твоєму зелі ?
він же звільняє всіх
може переконання антимайданщика ?
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Зеля такий мій як і твій,і він на майдані не був,і не клявся що притягне всіх винних,а що заважало майданеру потроху і порубію коли були при владі п"ять років притягнути всіх винних.Де справи і де покарані? Натомість зробили таку судову реформу і створнили таку всп що гірше ніж при шлепері. ВРП відмовилася звільнити суддю Маліновську, яка заарештувала побитого "беркутівцями" під час Євромайдану фотографа Нужненка, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 1857
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каломойський з авакяном і нарітним фронтом, батьківщиною і бувшими регіоналами
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Потрох зі свинарчуками п"ять років нікого не притягував,а ти хочеш щоб зеля за пів-року й до тебе добрався ? Прийде черга і до всп і суддів і прокурорів і тд і тп.
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всьо...свинарника немає,є клоун-балабол. що заважає йому розігнати свинарник?
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Так вже почав, тому Порох і Дубневич почали майно і бізнес на дітей переписувати...
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деточка! разве тебе не ведомо, КТО и КАК набирал в "Высший совет правосудия"????
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Вся нынешняя власть антинародна, преступна и такие судьи сейчас под их прикрытием.
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А під чим була ця суддя минулі п"ять років? Теж невістка всралась
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Саме Богдан і Ко і намагається нині розігнати ВРП. А ВРП заробляє під занавіс все можливе бабло.
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Если нельзя выкинуть слово из песни, то следует выкинуть всю песню.
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Надо срочно воскрешать Сашка Білого. 😡
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правильно Зеленський хоче розігнати нахрін цю ВСП
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Це який саме ВСП? Набраний Зе-бандою з прихвостнів Коломойського, чи таки потужно реформований сивочолим гетьманом?
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Патріоти, активісти, волонтери, фронтовики - це ворог зеленої вати. Для влади вони злочинці. І ця влада ніколи не покарає суддю, який карає ворога.
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це вороги, як цієї так і всіх попередніх влад.
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Ну просто( ОТКАЗАЛСЯ),потому что за неправилтное решение в виде" отказался" нет уголовной ответственности
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Думаю ,следующий Майдан сделает выводы и будет отправлять таких "судей" прямо на суд божий. Вера людей в закон это та ветка на которой сидят судьи и прочие законники. Такие как Малиновская активно ее пилят. Ну ладно одна гниль попалась, но остальные судьи то чего молчат? Эта ситуация подрывает авторитет всей судебной системы.
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Досвід попередніх років говорить що, чиновникам нічого не загрожує.
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Цінний кадр для всіх папєрєднікав і для нинішньої влади згодиться, а судова кліка своїх не здає.
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Ворон ворону глаз не выклюет.
Своя рубашка ближе к телу
Рука руку моет, вор вора кроет.
Шито - крыто...
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"Богдан распорядился", "Пеця бережно сохранил", Зеля продолжает традиции. Все они чувствуют поддержку большинства, а мы не большинство. Честно признаем: совкодрочеров, русофилов, ностальгирующих за рукой барина с плетью, кормящего челядь объедками - большинство. Посмотрите вокруг, как ведёт себя основная масса: о чём говорит на работе, в транспорте, на рынке. На хрен никому ничего не надо!!! И не будет надо!!! Только когда иногда меньшинство доведено до кипения и агрессивно до такой степени, что его начинают бояться ВСЕ, начинаются подвижки. Вспомните как работала Верховна Рада после майдана? Результативно! Накал остыл, большинство захотело дружбы с рашкой. Эти судейские кадры ценны бали Свинохряку, Пете, ценны, Зеле. Они улыбаются, потому что чувствуют свою нужность, и за ними большинство серой массы, которой всё по "барабану!!!" Война влияет? Да никак не влияет? ****, пока не передохнут все, кто видел пионера, будем бултыхаться в дерьме. Не хочется? И мне не хочется!! А оно, *****, рядом и его можно только убить! Для особо ранимых - дождаться их смерти (естественной убыли и высыхания дерьма под землёй).
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...собственноручно избил 70 работников "Беркута". Затем на развалинах часовни...
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І чому дивуватися. В окружному Адмінсуді Києва виявлене організоване злочинне угруповування (памятаєте прослуховування Вовка?), і що? Вони своїх не здають, а в цього судді просто є необхідні зв'язки або покровитель.
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А 5 років президентства Порошенка вони так и працювали? А поцреоти п'ять років мовчали. Це і є перемога олігархів і вони пішли в наступ. Корито forever and ever.
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оргвывод по прдажной судейской ОПГ в Украине очевиден-суды присяжных и наемные европейские/американские арбитры.
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А Портнова на нары? Это он тогда судами управлял. Сейчас по всей видимости тоже управляет если активистов снова начали сажать по липовым обвинениям.
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она посадила фотографа в тюрьму, чтобы понадежнее спрятать от беркута и защитить от избиений
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рехВормі Вошьдя "впроваджуються", аж гудуть..
зекоманда, ви - клоуни.. тільки несмішні, для клоуна це - трагедія, а для людей - втрата часу та грошей
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Помню после майдана модно было судей, прокуроров и разный продажный мусор забрасывать по месту назначения - в мусорные баки, хорошее было начинание...
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