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Все про:пожар (3864) ГСЧС (2392)

 С начала года пожары в Украине унесли жизни 1705 человек, - ГСЧС

С начала 2019 году в Украине произошло уже 95 976 пожаров, из которых более 29 тыс. возникли в жилом секторе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, произошедшие в Украине с начала года пожары унесли жизни уже 1 705 человек, еще 1 396 граждан получили травмы различной степени тяжести.

Отмечается, что самой распространенной причиной возникновения возгораний в помещениях людей является курение в постели, неисправность и перегрузки электросети, небрежное отношение к состоянию печного отопления.

Поэтому, спасатели обращаются к украинцам с просьбой заботиться о пожарной безопасности в собственном жилье и дали практические советы как предотвратить трагедию:

- не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками;

- если вы обогреваете помещения с помощью печного отопления, обязательно проверьте его исправность;

- у каждой печи перед топочным отверстием должен быть защитный металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 м;

- все дымовые трубы и стены на чердаке, через которые проложены дымовые каналы, должны быть оштукатурены и побелены;

- золу и шлак, которые удаляют из топки, необходимо заливать водой и выносить в специально отведенные места;

- не допускается высыпать золу и шлак вблизи зданий.

- следите за состоянием и исправностью электросети;

- в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т.д.;

- не курите в постели;

- старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности.

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"Помните, что почти каждый пожар можно предотвратить! Для этого следует обязательно обсудить в семье не только меры по предотвращению пожара, но и порядок действий в случае ее возникновения: способ вызова пожарной помощи, тушение пожара в начальной стадии, безопасные маршруты выхода из помещения", - говорится в сообщении ГСЧС.

Источник: https://censor.net.ua/n3165948
 
 
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В этом виновен напрямую Гройсман, который наложил мораторий на противопожарные проверки. И новая зеленая рептильная власть, которая не отменяет этот мораторий. Зачем ей отменять то, что работает против жизней народа, если она вся -это антинародное змеиное зеленое кодло? Вот и делает все во вред. Задача зеленых вредить, служить олигархату. До сих пор ничего хорошего не приняли, не отменили ни вредоностный мораторий на проверки, ни поправку Савченко по которой преступников отпускают раньше времени. А зачем? сейчас убийцы сидят по 2-3 года и их выпихивают из тюрем, чтобы дальше убивали, гуманность к убийцам процветает, а народ загоняют в могилы и он молчит. Власть -убийцы працюють.
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Это ужас , кокой у вас рабский менталитет . Все барин виноват ? Барин отменит , барин не сделал , а раб вообще тут не причём ? Разве раб делает проводку в доме ? Рабу всегда нужны проверяющие , по другому ни как ? Ну , не может раб делал так , сам чтобы не горело без проверяющего ? Логично ? Все надо после раба проверять ?
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