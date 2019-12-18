 Скрипали живы, но отказываются встречаться с представителями РФ, - посол Британии в РФ Бристоу

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины, заявил посол Великобритании в России Лори Бристоу в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Да, они живы. Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы, собственно, передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям. Скрипали решили не встречаться с представителями российского посольства", - сообщил Бристоу.

Он также напомнил о заявлении Юлии Скрипаль по поводу нежелания ее отца встречаться с представителями СМИ. Бристоу добавил, что решение не выходить на связь с российским посольством и журналистами – выбор Скрипалей, а задача британских властей заключается в защите семьи Скрипалей.

"Они свободные люди, наша задача – защитить их. Была попытка убить их при помощи боевого химического вещества", – заявил посол.

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Как сообщалось, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

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5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.