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 Политика Украины
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Все про:Азербайджан (290) Зеленский (4047) инвестиции (927)

 Зеленский на бизнес-форуме в Баку: "Мы очень хотим, чтобы Азербайджан инвестировал в Украину"

Президент Владимир Зеленский пригласил азербайджанские предприятия инвестировать в инфраструктуру, туризм и строительство дорог в Украине и пообещал защищать каждого инвестора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

"Мы с господином Президентом договорились, что уже в январе делегация от Азербайджана приедет к нам в Украину, в Киев", - отметил Владимир Зеленский во время выступления на Украинско-азербайджанском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, делегация должна проработать шаги, направленные на активизацию сотрудничества между странами.

"Это кейсы и в энергетике, и в образовании, и большая приватизация, о которой я рассказал, которую мы готовим в Украине. Это 500 предприятий, где мы хотим видеть чистый бизнес, чистую инвестицию", - отметил Президент Украины.

Он также сообщил о ряде других вопросов, которые обсуждались в ходе сегодняшних переговоров, в том числе связанных со строительством дорог и развитием инфраструктуры в Украине.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что рад недавнему появлению на украинском рынке азербайджанского мобильного оператора Bakcell.

"Наша задача как государства сегодня – защищать каждого инвестора, – отметил Президент. – Мы очень хотим, чтобы Азербайджан инвестировал в Украину".

Кроме того, он предложил рассмотреть возможность инвестиций в украинский туризм, в частности в Херсонской области. "В Украине есть много чудесных, привлекательных для туризма мест, которым просто не хватает качественной инфраструктуры", – добавил он.

Владимир Зеленский отметил, что впервые встречается с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, но уже доволен началом диалога.

"А дальше должны быть реальные шаги. Когда люди что-то обещают и потом это делают – появляется взаимное доверие", – констатировал Глава Украинского государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3165944
 
   
 Топ комментарии
 
Здриснув до азерів на час протестних мітингів. Де референдум щодо продажу землі, шкет криворізький?
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може для начала уже существующих инвесторов защитить?
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Відразу видно, що порохоботи - тупикова гілка розвитку людини.
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Ой, вей, саравжні люди лише богообрані, куди вже нам, гоям, до вас!
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В коі то вєкі ти зашпрехала українською. Зеленський на бізнес-форумі в Баку: "Ми дуже хочемо, щоб Азербайджан інвестував в Україну" - Цензор.НЕТ 1402
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Українська - моя перша матерна мова, але й російську дарувати кацапам я не збираюся. Саме це питання дивує росіян більш за все, вони вважають, що в Україні вбивають за російську мову, коли ви це зрозумієте та припините поділяти українців на різні категорії - почнеться новий стрибок у розвитку нашої славетної держави
Нас повинні з´єднувати класні дороги , дешеві авіаквитки , бажання перемоги, совмісні діти- тоді ми тільки зможемо вистояти.

Ваш постійний тролінг не заважає мені відноситись до вас добре, тому що ви ,впевнена, маєте зі мною спільну мету і бажання - це вільна і могутня Україна. Різні погляди на здійснення цього плану - це нормальне явище
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А може я маю до вас деяку симпатію і тому тролю. Зеленський на бізнес-форумі в Баку: "Ми дуже хочемо, щоб Азербайджан інвестував в Україну" - Цензор.НЕТ 3554
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Овва! Українська мова для Татьяна Лайф - вже "матерна"?!! 😕
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І лише чотири зебуїни лайканули під хвіст цю дешеву провокацію .. Пічалька аданака 😁
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зеленский объявил людей виновными в убийстве
зеленский мусорская гнида
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Здриснув до азерів на час протестних мітингів. Де референдум щодо продажу землі, шкет криворізький?
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он кинул недоумков типа меня, голосовавших за него,
он кидала, кроме того он прокурором у мусоров и бандитов
подрабатывает
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У Езопа є байка:
Якось хитрі лисиці переконали баранів, що ті сміливіші за соколів, сильніші за левів та розумнішіі за сов. Барани так почали пишатися ссобою, що вигнали пса, який їх охороняв, і обрали ватажком барана, який найголосніше та найкумедніше мекав. Вночі, прийшли вовки таі перерізали баранів, а хитрі лисиці досхочу ласували баранячами тельбухами і пили кров.
Як казади в давнину: "Хто має вуха, нехай чує!"
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А він і не знав коли будуть голосувати за цей закон. Ага. Совпадєніє?
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та его просто затягали по заграницам...
помню, так и Ющ в стране по месяцу не появлялся...
вот ту, думаю, что не совпадение...
а нужно своей страной заниматься..
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А чому він не просить західних інвесторів ?
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те ж саме совкове мислення.
малорос !
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Совок почти ничего и ни у кого не просил...
была взаимная торговля..
потому и хлеб стоил 16 копеек, проезд в 5 коп. не менялся 30 лет, жилье, образование бесплатное и многое другое... в том числе практическое отсутствие ежедневного бандитизма, убийств и воровства..
да, не все было идеально, но назовите идеальную страну в мире??? может Франция, а может Германия или даже Америка??
да, нужно было начинать меняться к 80-м годам.. Но тогда, как и сейчас этого сделать было просто НЕКОМУ.. К власти пришли абсолютные профаны и кумовья..
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совок то відстале болото.
не бачу жодних плюсів.
я краще заплачу гроші за якісну медицину, наприклад, стоматологію, аніж піду лікувати зуба допотопним совковим приладдям.
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зря вы так... нормально было до 80 года..
да жаловались, что джинс и кросс небыло, но это было делом времени...
не забывайте просто разрушительную войну, откуда было СРАЗУ и ВСЕМУ взяться, если уничтожены 20 миллионов мужчин и прочие умы государства?? вы как дите малое - вот дай и все!!!
а народ ВСЕГДА жалуется.. нужно сказать спасибо за построенные города, поселки, фабрики, заводы, мосты, ГЭС, АЭС и прочее..
это все равно, что от бабушек и дедушек отказаться и не ходить на могилу...
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ви наче з якогось астралу сюди залетіли..
достатньо порівняти рівень життя та розвитку по кінострічках та фотках того часу.
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"те ж саме совкове мислення" - мається на увазі таке ж саме як і у мародера?
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ніхріна собі! мене поставили в один ряд з такими величними та поважними індивидами, це я так різко виріс у тіоїх очах?
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он их будет сразу в кутузку , которую ещё не успел построить
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а ти чув ?
давай приклад.
можливо і були якісь натяки, але швидше за все інвестори сприйняли це як жартики.
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весь світ чув
приклади нижче
порохоботи не чули, приклади вище
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порохоботи чули все.
так де інвестори ?
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ти визнаєш, що брешеш, коли стверджуєш, що він західних інвесторів не запрошує?
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я стверджую, що він нікого не запрошував.
бо ніхто не прийшов - ти сам визнав.
отже ефективність дій твого президента нуль цілих, нуль десятих.
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ти точно в Україні живеш?
ось приклад
Зеленский объяснил, почему на международных встречах приглашает всех в Украину

Зеленский призвал международный бизнес инвестировать в Украину и представил ряд перспективных проектов

Ти точно в Україні живеш????
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І багато вже приїхало ?
Може запрошувати порібно іншим чином ?
Хто повірить оцим відосам ?
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ти настільки чи то лінива чи тупа, що навіть не осилила всі ссилки проглянути, їх всього три, важко?
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багато інвесторів з'явилось ?
хто відгукнувся на заклик вашого зеленкуватного ?
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тобто ти визнаєш, що брешеш, коли стверджуєш, що він західних інвесторів не запрошує?
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ти визнаєш, що брешеш, коли стверджуєш, що він західних інвесторів не запрошує?
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тебе перемкнуло ?
перегорни листочок в методичці Зеленський на бізнес-форумі в Баку: "Ми дуже хочемо, щоб Азербайджан інвестував в Україну" - Цензор.НЕТ 8614
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Ніщо так не сприятиме зростанню інвестицій Азербайджану в економіку України, як спільне виконання на піаніно президентом Азербайджану разом з Вофкой Членограєм новорічної мелодії на сцені 95 сортиру 😕
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Азербайджан вже давно робить інвестиції в Україну - шахраюватими базарніми торговцями.
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Диктатор,волею судьбы сидящий на нефти. Отличный инвестор. Эх,жаль кадаффи замочили. Тот еще инвестор был бы для зели.
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Высокие налоги, госконтроль, огромная бюрократия, запутанная разрешительная система, безответственные политики-популисты, военные действия на Донбасе, коррупция и блат везде, рынка земли и вообще рыночной економики нет - инвестируйте в наш гнилой колхоз)))
Смешной президент (наверное так было задумано)...
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Кот Матроскин ивестировал в корову ,родился теленок.Вумный котяра был
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А ти не соромся!
Запитуй!
Є телефони, емейли...
Що тобі заважає? Зеленський на бізнес-форумі в Баку: "Ми дуже хочемо, щоб Азербайджан інвестував в Україну" - Цензор.НЕТ 780
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поняття "сором" і "порохобот" несумісні
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Пчела на сегодня является самым полезным на Земле существом.Людям до пчёл что до Марса
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може для начала уже существующих инвесторов защитить?
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Да. да, приезжайте, заройте свои сольды на поле чудес папы Бени, и ждите, пока они вырастут...Одни уже -Татнефть- зарывали деньги.
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Ну как бы уже вложились. Ватафон моя
А ты отказался Зеля ....
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Европейские технологии уже не подходят?
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К Азербайджану доверия больше, чем к Армении. 🤝
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На ежегодных инвестфорумах в Давосе, Хряк-1 Енакиевский и Хряк-2 Липецкий, если с кем и встречались, то это с Ильхамом Алиевым. Остальные, вероятно, гыдувалы. Так вот рыго+порохней эти эпохальные встречи подавались как потужный успих, яркими красками описывалось азерское экономическое чудо и ими же закрашивалась подгнившая биография комуняко-басмачской семейк Алиевых. Удивительно, почему это косяк соевых салак так дружно развернулся и обгавкивает Клована, верно продолжающего линию папередников-рыгосвиней
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Глупо полагать, что Азербайджан, будучи очень корумпированной страной, будет инвестировать в Украину, не экспортируя коррупцию и схематоз. Так что такими зазывами Зеленский вряд ли услужил Украине. Спишем это заявление на дипломатический выкрутас.
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Ну очень хотим! Так хотим,что ну *** вообще,и нее спим..яТ хотим что бы мир,очень хотим,пожалуйста не стреляйте,мы очень хотим мира,берите что хотите,мы всё сделаем.Вся его не еврейская ,а жидовская ущербная риторика уже зае..бала! Он может перейти на нормальный деловой язык?!
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Блин, нужно было на бакинский корпоративчик весь Квартал 95 захватить вместе с кордебалетом...
Это уже выглядит даже не как попрошайство, а как замануха богатого буратино на малину с веселыми девками и клофелином...
Вспомните судьбу эстонского инвестора в Затоке...
Как говорила старая уборщица публичного дома реформистам-соросистам с дипломами фэншуистов:
- Когда у нас в борделе кончались гости и падала прибыль, то меняли бл***й, а не кровати передвигали!
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Кароче, теперь ментам запретят бить и азербайджанцев! Не одним же армянам вся пахлава...
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