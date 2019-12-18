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Все про:Польша (5015) судебная реформа (1292) Евросоюз (12715)

 Польша может покинуть ЕС из-за судебной реформы

В Польше судебная реформа может спровоцировать выход из Европейского Союза.

Как сообщае Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в заявлении первого председателя Верховного суда.

Авторы законопроекта инициируют противоречие между законодательствами ЕС и Польши, которое, скорее всего, приведет к тому, что структуры ЕС начнут выявлять нарушения обязательств, вытекающих из договора в рамках Союза, а затем к необходимости покинуть ЕС.

В Верховном суде негативно оценивают такие изменения и считают, что они угрожают независимой судебной системе Польши.

Предлагаемые изменения приведут к устранению из профессии судей, чьи взгляды не соответствуют взглядам правящего большинства, говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Результат вызывает глубокое беспокойство". Венецианская комиссия опубликовала выводы о судебной реформе "Слуги народа"

Под заявлением подписались 15 деканов юрфаков ведущих польских вузов.

Напомним, 8 декабря в польском Сейме (нижняя палата парламента) проголосовали за закон о Верховном суде, который предложил президент страны Анджей Дуда.

В ЕС считают, что судебная реформа подрывает верховенство права в Польше, поскольку назначение судей может влиять на беспристрастность судов.

Источник: https://censor.net.ua/n3165942
 
   
 Топ комментарии
 
правильно делают....а то у старушек проблемы с самощущением
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ЄС дозволяє Угорщині диктувати свої умови. ЄС дозволяє путіну, диктувати свої умови. Польща - не Угорщинаа. І не московія. Польща - не менш вагомий член ЄС, ніж Франція, чи Німеччина. Має право стояти на своїх національних інтересах.
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Нічого дивного, любий союз, в якому більше 10 учасників, то вже не стійкий монолітний союз, а колгосп
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Розсмішили поляки. Беруть на понти старушку Європу.
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правильно делают....а то у старушек проблемы с самощущением
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ЕС и в Украине мешает проводить судебную реформу, мешает убирать бывших.
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" изменения приведут к устранению из профессии судей, чьи взгляды не соответствуют взглядам правящего большинства"
Не беріть приклад з України. Дурной пример заразителен.(С)
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эти "нисагласные" судии в большинстве своем - последыши тех, кто воинов Армии Краёвой по разнарядке НКВД приговаривал, артифакты советской оккупации. За них-то, этот окопавшийся недолюстрат, и радеет ЕС и всякие венецианские комиссии.
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та ти шо!? То, поляки за Мацкву і камуністав?
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А за кого те, кто голосуют за пособника пуйла в сокрытии улик убийства своего президента аж 2 срока подряд, а потом еще и демонстрации устраивают против нового национального правительства, подвякивая брюссельским вельможам
на страже прав недолюстрата.

Тарговица у поляков не на пустом месте приключилась. Русофильская гниль там испокон веков живет.
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Нічого дивного, любий союз, в якому більше 10 учасників, то вже не стійкий монолітний союз, а колгосп
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Ерунда, это не Брексит. А вот санкций/ограничений за это евробюрократы им подкинуть смогут, чтобы не было скучно.
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Могут попробовать. С Британией попробовали - нарвались на Брекзит.
И Польше лучше с Британией, чем с немчурой загребущей.
Будет брюссельская бюрократия слишком дергаться - нарвется на Полэкзит.
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Брексіт , Плексіт і пішло поїхало . Але , думаю , Польща від цього не програє . Вона більше на США орієнтована .
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а франко-дойчи - на русню и недоразвитых.
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ЄС дозволяє Угорщині диктувати свої умови. ЄС дозволяє путіну, диктувати свої умови. Польща - не Угорщинаа. І не московія. Польща - не менш вагомий член ЄС, ніж Франція, чи Німеччина. Має право стояти на своїх національних інтересах.
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Разница в том, что Франция и Германия больше отдают в ЕС чем получают, а Польша сидит у них на шее.
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Никто не сидит. Бизнес старой европы, не брезгающий и делишками с руснёй вопреки нашим интересам, неплохо устроился в Польше и не очень-то платит налоги до сих пор (вокруг этого тоже было давление на правительство Качиньского, когда оно захотело перекрыть налоговые преференции для таких euro-инвесторов.)
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Члены ЕС "раскачивают лодку".
В угоду кому?
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Nevydet Polsa poskolku dengi ot EC polucajet samyje bolsyje iz vsex stran.2017 godu polucyla 12 miliardov evro,sama vnesla 3 miliarda
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Со вступления Польши в Европейский союз до конца марта 2019 года в бюджет страны поступило более 163 млрд евро. Такие данные представило Министерство финансов Польши, сообщает Радио Польша.
http://archiwum.radiopolsha.pl/6/138/Artykul/41...
В действующем семилетнем бюджете на 2014−2020 годы для нее предусмотрено 105,8 млрд евро помощи.

Грубо говоря. только по программам макрофинансовой помощи ЕС Польша ежегодно получает около 7−9 млрд евро подарков - это с учетом перечисляемых ею средств в эти фонды.
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Большая часть этих денег идет на культивирование и прокормку немецких интересов и экспансии в Польшу.
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Не факт. Посмотри на дороги и парки - почти на каждой нормальной дороге табличка "построено с участием ЕС", то же по стадионам, паркам и пр. Если бы не деньги ЕС, дороги в Польше были бы как в Украине.
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вопрос - кем построено, какие "польские" фирмы на этом нагрели руки, пока польские и украинские работяги строили, а кто решал каким польским фирмам давать заказ, а каких держать на вторых ролях. Для доступа к этому еврокорыту Туск и пол'шевичьё и положило неугодного Качиньского под пуйлов топор (имхо).

конечно, деньги ЕС не ушли в оффшоры и результат вливаний налицо, но и результат немецкой экспансии и диктата в бизнесе, медиа и общественном сознании тоже налицо. Надо просто понимать, что палка - о двух концах и определять национальные приоритеты, осознавая все стороны проблемы.
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Понятно что откатили, но тем не менее эти миллиарды явно ощущаются, без них Польша была бы в заднице. Тем более с совками (ПиС) при власти.
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Есть и позитив, но есть и негатоив, который не следует игнорировать.

Совки - это не ПИС, а все остальные, недолюстрированные, от валенсы с квасневским до коморуского.
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Po dorogam vy nepravy eto tolko dajut cast deneg na nix.Iz 5 dorog 1 finansirujet casticno.Parki toze ne v uciot eto oni so svojix deneg .Bolnicy,skoli eto s EC deneg idut.Glavnoje vsio taki pomoc fermeram,pererabocikam tut polovina deneg idiot na pomoc i ecio oxrana prirody.Energeticeskije projekty toze finasirujet EC casticno do 40%
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парки и стадионы - возле них таблички с флагом ЕС и описанием сколько ЕС дало денег. Да поляки сколько-то своих докладывают, но все равно объем впечатляет.
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Естественно это блеф. Польша никуда не уйдет, т.к. из ЕС получает денег больше чем отдает в виде взносов.
Но в Польше недовольны ЕСом - толерастией, попытками навязать им мигрантов и т.п.
Думаю поляки на волне Брекзита хотят урвать себе больше независимости, поэтому шантажируют ЕС.
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Да уж, этих хрен ссаными тряпками из ЕС выгонишь. Присосались надолго.
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ссаными тряпками не выгонишь всякую русню, окопавшуюся в ЕС и сеящую в ней пуйловый агитпроп.
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Да и тут нормальный народ ждёт не дождётся. Правда, с Борисом будет лишь полубрекзит, уже названный Brino (brexit in name only). Не дожали тори еврократию.
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Ссаными аквафрешами надо русню по морде херачить ,причем во всех странах ,скрепыши падлючие ....
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и не только аквафрешами, а чем под руку попадется. Но ЕС этого не поймёт.
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Евросоюзом рулят хабадские евроменеджеры - кому это понравится ?
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