 Польша может покинуть ЕС из-за судебной реформы

Как сообщае Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в заявлении первого председателя Верховного суда.
Авторы законопроекта инициируют противоречие между законодательствами ЕС и Польши, которое, скорее всего, приведет к тому, что структуры ЕС начнут выявлять нарушения обязательств, вытекающих из договора в рамках Союза, а затем к необходимости покинуть ЕС.
В Верховном суде негативно оценивают такие изменения и считают, что они угрожают независимой судебной системе Польши.
Предлагаемые изменения приведут к устранению из профессии судей, чьи взгляды не соответствуют взглядам правящего большинства, говорится в сообщении.
Под заявлением подписались 15 деканов юрфаков ведущих польских вузов.
Напомним, 8 декабря в польском Сейме (нижняя палата парламента) проголосовали за закон о Верховном суде, который предложил президент страны Анджей Дуда.
В ЕС считают, что судебная реформа подрывает верховенство права в Польше, поскольку назначение судей может влиять на беспристрастность судов.
Не беріть приклад з України. Дурной пример заразителен.(С)
на страже прав недолюстрата.
Тарговица у поляков не на пустом месте приключилась. Русофильская гниль там испокон веков живет.
И Польше лучше с Британией, чем с немчурой загребущей.
Будет брюссельская бюрократия слишком дергаться - нарвется на Полэкзит.
В угоду кому?
http://archiwum.radiopolsha.pl/6/138/Artykul/41...
В действующем семилетнем бюджете на 2014−2020 годы для нее предусмотрено 105,8 млрд евро помощи.
Грубо говоря. только по программам макрофинансовой помощи ЕС Польша ежегодно получает около 7−9 млрд евро подарков - это с учетом перечисляемых ею средств в эти фонды.
конечно, деньги ЕС не ушли в оффшоры и результат вливаний налицо, но и результат немецкой экспансии и диктата в бизнесе, медиа и общественном сознании тоже налицо. Надо просто понимать, что палка - о двух концах и определять национальные приоритеты, осознавая все стороны проблемы.
Совки - это не ПИС, а все остальные, недолюстрированные, от валенсы с квасневским до коморуского.
Но в Польше недовольны ЕСом - толерастией, попытками навязать им мигрантов и т.п.
Думаю поляки на волне Брекзита хотят урвать себе больше независимости, поэтому шантажируют ЕС.