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 "В Америке никто не может быть над законом", - Пелоси призвала конгрессменов утвердить импичмент Трампу

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обратилась с открытым письмом к членам нижней палаты Конгресса, призвав их утвердить на голосовании в среду импичмент президенту США, чтобы "защитить Конституцию".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", текст обращения обнародован на официальной странице конгрессвумен от Демократической партии.

"Ни один из нас не пришел в Конгресс для того, чтобы объявлять импичмент президенту. Но первое, что сделал каждый в Конгрессе, предстал в сессионном зале Палаты представителей с поднятой рукой и сложил священную присягу: "Я торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов - внешних и внутренних", - подчеркнула спикер нижней палаты.

Она отметила, что эта клятва наделяет всех законодателей обязанностью хранителей Конституции.

"Если мы не будем действовать, мы отречемся от своего долга", - подчеркнула Пелоси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джулиани обнародовал часть собранных в Украине материалов: "Трамп ничего плохого не сделал"

Законодатель поздравила председателей профильных комитетов, которые провели расследование по импичменту и сформировали официальные обвинения.

"Очень печально, что факты четко указали на то, что президент злоупотреблял властью для своей личной, политической выгоды, и что он препятствовал Конгрессу, подчеркивая, что он выше какой-либо ответственности, выше Конституции, выше американского народа. В Америке никто не может быть над законом", - подчеркнула спикер Палаты представителей.

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Как известно, в среду, 18 декабря, ожидается голосование в нижней палате американского Конгресса относительно импичмента Трампу. В случае, если статьи обвинения будут одобрены большинством законодателей, процесс импичмента перейдет к Сенату Соединенных Штатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3165940
 
   
 Топ комментарии
 
Долго же ты будешь им запасаться. Смотри чтобы мыши не поели.
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Ну, в эпоху Обамы был разгром Ливии силами НАТО, хотя ООН вовсе не выдавала на это мандата. Мухомор Кадафич, конечно, был гнида редкостная; но разве это повод превращать страну 3-го мира в полные руины ?
Дональд Фредович, кстати, не начал ни одной войны, и не втянул Америку ни в одну военную авантюру.
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И у нас... Страна лохов-янелохов
"В Америке никто не может быть над законом", - Пелоси призвала конгрессменов утвердить импичмент Трампу - Цензор.НЕТ 7367
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Ну, в эпоху Обамы был разгром Ливии силами НАТО, хотя ООН вовсе не выдавала на это мандата. Мухомор Кадафич, конечно, был гнида редкостная; но разве это повод превращать страну 3-го мира в полные руины ?
Дональд Фредович, кстати, не начал ни одной войны, и не втянул Америку ни в одну военную авантюру.
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США абсолютно логичны и последовательны в своих поступках. Никто в США не может быть над законом. Что происходит в других странах это не важно, если это на пользу США.
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Расскажите, пожалуйста, какую "пользу США" принесла война в Ираке, которая стоила 6 триллионов долларов:
"Лондонская «Гардиан» в 2008 году опубликовала выдержки из новой книги о войне в Ираке лауреата Нобелевской премии в области экономики, главного экономиста Всемирного банка Джозефа Стиглица. По его подсчетам только первые 10 дней боевых действий в 2003 году обошлись США в 5,5 миллиардов долларов. Он предположил, что прямые и косвенные потери от этой войны будут стоить человечеству 6 триллионов долларов. Половина этой суммы придётся на долю США" (Википедия)

Прежде, чем писать о "пользе" не торопитесь, и вспомните, что триллион - это единичка с 12 (!) нулями.
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Ну невозможно же бесконечно выпускать и накапливать оружие без его использования.
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Да ладно тебе фуфло гонять.
По итогам иракской войны право на добычу нефти отхватила компания "Лукойл".
Получалось что американские солдаты погибали за интересы российских нефтяных баронов.
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Понятия не имею, зачем подогревали арабскую весну и тп. с миллионами убитых, слишком масштабно для обычного человека, можно только предположить.
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Вот-вот. Пора Госдуме заняться вопросом: нет ли тут карупции. А то, понимашь, газеты проклинают американцев, а нефтяные бароны подгребают под себя целые страны чужими руками.
Как ты думаешь, Госдума откроет такое расследование ?
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Вы - акционер компании "Лукойл" (это же "Лукойл" главный бенефициар войны в Ираке, потому что именно "Лукойл" разрабатывает крупнейшее нефтяное месторождение Ирака, смотрите сами в Википедии, я уже приводила название месторождения раньше на форуме).
А если нет, то какие Ваши дивиденды от той войны, то есть то, что "можно пощупать руками"?
Дороги, мосты, железные дороги?
Больницы, школы?
Медобслуживание населения бесплатное?
Или, может, государственная пенсия, которая хотя бы равна стоимости пребывания в доме престарелых?
Спаси Христос, конечно, не в Ираке, кого из прогрессивного морового человечества волнуют эти арабы. Я про США, или про Вас, русского под флагом Беларуси.
Что ЛИЧНО ВЫ получили из того, что "можно пощупать руками" от той войны?

Чтобы лучше понять масштаб, то вот картинка, как выглядит 1 триллион долларов:, а таких триллионов США затратили три:

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А война в Ливии была на пользу США ? Поделитесь подробностями, пожалуйста.
Что Америка выиграла по итогам этой войны ? Были убиты четыре дипломата; но никакого расследования не было. Это в чьих интересах ?
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Вопрос не почему они туда поехали; не делайте вид что вы не поняли.
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Вы оцениваете итоги, а я говорю про причины решений. Вы, похоже, не поняли мой первый комментарий. Я говорил про то, что США будет соблюдать закон у себя, но спокойно относится к нарушению закона своими гражданами в других странах.
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Лично я делаю ставку на Юлию Владимировну на тракторе.
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а кто,как не юльки помогли ему забраться на трон? "В Америці ніхто не може бути над законом", - Пелосі закликала конгресменів затвердити імпічмент Трампу - Цензор.НЕТ 6874память у вас короткоВАТА
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Юля, видать, уже сто раз пожалела. У неё вообще с головой плохо. Топила против Пороха, и таки помогла Кварталу преуспеть. А теперь недовольна, и ещё гляди сядет разок. Для полноты биографии, третья посадка напрашивается. При Петре Алексеевиче её никто не трогал.
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Це, якраз поросьонко топив усіх аби самому видертися на гору, а потім сказав: "Так не доставайся же ты никому!"
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Так память у Юлии Владимировны девичья.
Забыла она, что при Порошенко она НЕ СИДЕЛА "В Америці ніхто не може бути над законом", - Пелосі закликала конгресменів затвердити імпічмент Трампу - Цензор.НЕТ 9503
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Джулик привез 3 богатырей из правительства Порошенко, которые будут давать показания в сенате в январе. Плюс танкист Луценко дал ему в Вене подтверждающие документы. Нас ждет шоу. Будут выяснять, как Порошенко вместе с демократами умудрились раскрать 10 млрд американской помощи. Запасаемся попкорном
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Долго же ты будешь им запасаться. Смотри чтобы мыши не поели.
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вот ты как страус, голову в песок - и все, вокруг ничего нет. Я же говорю все как есть на самом деле. Привез ребят? Привез. По телеканалам уже выступили? Выступили. Документы ему Луцик дал? Не знаю, говорит что все дал. Увидим в январе, что да как. Но шоу будет то еще
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Кого привез-то? А то я в отличие от беларуса украинское ТВ редко смотрю.
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Экц сотрудник посольства Украины в США Телиженко, экс депутат от радикальной партии Артеменко и Экс-глава ЦИК Охендовский. На видео показания дали Шокин, и что удивительно (хотя если вдуматься, не очень), Луценко.
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Та да) показания, как Луцик от танков кацапских отбивался, и Шокин еле ходит, вечно ртутью притравленный... Ну че, поржем с очередного обсира вашего кацапсинского)))
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А кто про "украденные 10 млрд.$" заявил? Твоя больная фантазия?
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" у відповідь на заяву спікера Конгресу адміністрація Трампа оприлюднила, як беззаперечний доказ його невиновності , здобуте адвокатом Джуліані ексклюзивне відео виконання на піаніно його клієнтом новорічного поздоровлення народу Америки на сцені 95 сортиру. Всі залучені експерти підтвердили автентичність пред'явленого відео , що є підставою для припинення процедури імпічменту діючого президента як необгрунтованої " 🎹🎹🎹
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Ну, з такими облокатами Трампушці і плокулолів не потрібно. Я вже уявляю, як журналісти та експерти готовляться рвати Джуліані за ту кіношку.
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Очень хочется,чтобы в Украине это тоже стало законом-никто не может быть выше украинских законов (приведённых в цивилизованную норму,конечно) и второе,чтобы США и другие не были нам "направляющими" и диктующими,а Россия получила покарание за военную агрессию и сама бы захотела добрососедских отношений вместо имперских замашек
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