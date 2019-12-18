 "В Америке никто не может быть над законом", - Пелоси призвала конгрессменов утвердить импичмент Трампу

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", текст обращения обнародован на официальной странице конгрессвумен от Демократической партии.
"Ни один из нас не пришел в Конгресс для того, чтобы объявлять импичмент президенту. Но первое, что сделал каждый в Конгрессе, предстал в сессионном зале Палаты представителей с поднятой рукой и сложил священную присягу: "Я торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов - внешних и внутренних", - подчеркнула спикер нижней палаты.
Она отметила, что эта клятва наделяет всех законодателей обязанностью хранителей Конституции.
"Если мы не будем действовать, мы отречемся от своего долга", - подчеркнула Пелоси.
Законодатель поздравила председателей профильных комитетов, которые провели расследование по импичменту и сформировали официальные обвинения.
"Очень печально, что факты четко указали на то, что президент злоупотреблял властью для своей личной, политической выгоды, и что он препятствовал Конгрессу, подчеркивая, что он выше какой-либо ответственности, выше Конституции, выше американского народа. В Америке никто не может быть над законом", - подчеркнула спикер Палаты представителей.
Как известно, в среду, 18 декабря, ожидается голосование в нижней палате американского Конгресса относительно импичмента Трампу. В случае, если статьи обвинения будут одобрены большинством законодателей, процесс импичмента перейдет к Сенату Соединенных Штатов.
изжога?
Дональд Фредович, кстати, не начал ни одной войны, и не втянул Америку ни в одну военную авантюру.
"Лондонская «Гардиан» в 2008 году опубликовала выдержки из новой книги о войне в Ираке лауреата Нобелевской премии в области экономики, главного экономиста Всемирного банка Джозефа Стиглица. По его подсчетам только первые 10 дней боевых действий в 2003 году обошлись США в 5,5 миллиардов долларов. Он предположил, что прямые и косвенные потери от этой войны будут стоить человечеству 6 триллионов долларов. Половина этой суммы придётся на долю США" (Википедия)
Прежде, чем писать о "пользе" не торопитесь, и вспомните, что триллион - это единичка с 12 (!) нулями.
По итогам иракской войны право на добычу нефти отхватила компания "Лукойл".
Получалось что американские солдаты погибали за интересы российских нефтяных баронов.
Как ты думаешь, Госдума откроет такое расследование ?
А если нет, то какие Ваши дивиденды от той войны, то есть то, что "можно пощупать руками"?
Дороги, мосты, железные дороги?
Больницы, школы?
Медобслуживание населения бесплатное?
Или, может, государственная пенсия, которая хотя бы равна стоимости пребывания в доме престарелых?
Спаси Христос, конечно, не в Ираке, кого из прогрессивного морового человечества волнуют эти арабы. Я про США, или про Вас, русского под флагом Беларуси.
Что ЛИЧНО ВЫ получили из того, что "можно пощупать руками" от той войны?
Чтобы лучше понять масштаб, то вот картинка, как выглядит 1 триллион долларов:, а таких триллионов США затратили три:
Что Америка выиграла по итогам этой войны ? Были убиты четыре дипломата; но никакого расследования не было. Это в чьих интересах ?
Забыла она, что при Порошенко она НЕ СИДЕЛА