 На мосту Патона в Киеве обнаружили аварийное проседание покрытия, движение ограничено

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора"

Так, движение ограничено одной полосой с 21:00 17 декабря до 6:00 23 декабря.

"На мосту им. Патона обнаружено аварийное проседания покрытия. Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы", - сказано в сообщении.

Как отмечают в "Укравтодоре", работы будут выполнять круглосуточно и, по возможности, движение по всем полосам восстановят раньше.

"Во время работ движение частично ограничено (крайняя правая полоса в направлении левого берега). Приносим извинения за неудобства", - сообщили в коммунальной корпорации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Минера" моста Метро в Киеве Белько отправили на психологическую экспертизу