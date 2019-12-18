 На мосту Патона в Киеве обнаружили аварийное проседание покрытия, движение ограничено

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора"
Так, движение ограничено одной полосой с 21:00 17 декабря до 6:00 23 декабря.
"На мосту им. Патона обнаружено аварийное проседания покрытия. Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы", - сказано в сообщении.
Как отмечают в "Укравтодоре", работы будут выполнять круглосуточно и, по возможности, движение по всем полосам восстановят раньше.
"Во время работ движение частично ограничено (крайняя правая полоса в направлении левого берега). Приносим извинения за неудобства", - сообщили в коммунальной корпорации.
Світла пам*ять загиблому воїну.
Співчуття рідним.
Смерть ворогам і зрадникам України та капітулянтам.
Що кажете, снайпери активізувалися ?
Далі відводьте війська ... І головне - =нє стрєлять= ...
У тлі лишилося 13 днів: воно пообіцяло повне припинення вогню до кінця року.
Тільки скільки наших ще вб*ють і поранять не відомо ...
І не буде цього, поки рашка не забере свої війська і ми не роззброїмо орків.
Але зе-зграя цього не розуміє і розуміти не збирається. Не хоче. У неї інше завдання.
это вы должны знать, если вы руководитель хоть маленькой фирмы!!
Я про другое. Украина в 21 столетии откатилась по сравнению с Украиной конца 80х в эпоху немого кино.
Вместо того чтобы делать своевременные ремонты