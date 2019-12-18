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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (18332) мост (578) ремонт (955) Киевавтодор (117)

 На мосту Патона в Киеве обнаружили аварийное проседание покрытия, движение ограничено

На мосту им. Патона в Киеве обнаружена аварийная просадка дорожного покрытия, в связи с этим движение по мосту ограничивается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора"

Так, движение ограничено одной полосой с 21:00 17 декабря до 6:00 23 декабря.

"На мосту им. Патона обнаружено аварийное проседания покрытия. Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы", - сказано в сообщении.

Как отмечают в "Укравтодоре", работы будут выполнять круглосуточно и, по возможности, движение по всем полосам восстановят раньше. 

"Во время работ движение частично ограничено (крайняя правая полоса в направлении левого берега). Приносим извинения за неудобства", - сообщили в коммунальной корпорации.

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На мосту Патона в Киеве обнаружили аварийное проседание покрытия, движение ограничено 01

Источник: https://censor.net.ua/n3165939
 
 
 Топ комментарии
 
Закрили коменти на повідомленні з війни.
Світла пам*ять загиблому воїну.
Співчуття рідним.

Смерть ворогам і зрадникам України та капітулянтам.
Що кажете, снайпери активізувалися ?
Далі відводьте війська ... І головне - =нє стрєлять= ...
У тлі лишилося 13 днів: воно пообіцяло повне припинення вогню до кінця року.
Тільки скільки наших ще вб*ють і поранять не відомо ...

І не буде цього, поки рашка не забере свої війська і ми не роззброїмо орків.
Але зе-зграя цього не розуміє і розуміти не збирається. Не хоче. У неї інше завдання.
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Як сказав недавно покидьок рінат кузьмін з жопаблоку-"лднр защищают донбасс от Украины". Яка зграя голосувала за цю наволоч? Зграя,що живе поряд з нами.
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строили люди, комуняки как и рехфарматары , только воровали.
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Патон уже много лет говорит: ХЗ как он столько продержался...
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Закрили коменти на повідомленні з війни.
Світла пам*ять загиблому воїну.
Співчуття рідним.

Смерть ворогам і зрадникам України та капітулянтам.
Що кажете, снайпери активізувалися ?
Далі відводьте війська ... І головне - =нє стрєлять= ...
У тлі лишилося 13 днів: воно пообіцяло повне припинення вогню до кінця року.
Тільки скільки наших ще вб*ють і поранять не відомо ...

І не буде цього, поки рашка не забере свої війська і ми не роззброїмо орків.
Але зе-зграя цього не розуміє і розуміти не збирається. Не хоче. У неї інше завдання.
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Як сказав недавно покидьок рінат кузьмін з жопаблоку-"лднр защищают донбасс от Украины". Яка зграя голосувала за цю наволоч? Зграя,що живе поряд з нами.
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І збацав Мурку. Колега янелоха по роялю.

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спасибо комунякам что построили, а реформаторы не могут уничтожить уже 30 лет...
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строили люди, комуняки как и рехфарматары , только воровали.
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люди без руководителя - стадо овец!!
это вы должны знать, если вы руководитель хоть маленькой фирмы!!
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для строительства пастухи не нужны, они нужны для другого.
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ага, для кого нужен Королев, Антонов, Сикорский, Патон и пр. по-вашему?
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Сикорский бежал в Америку от комуняк, Королева комуняки чуть не сгноили в лагерях, думаю и Антонов, и Патон меньше всего хотели быть комуняками. На мосту Патона в Києві виявили аварійне просідання покриття, рух обмежено - Цензор.НЕТ 597
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Читайте историю, про того же Королёва, никто его не гноил, да и сам был виноват в какой то мере что ракета случайно упала рядом с блиндажём с генералами.
Я про другое. Украина в 21 столетии откатилась по сравнению с Украиной конца 80х в эпоху немого кино.
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не читайте историю, написанную комуняками. Не мешайте биографию Королева с "про другое". Другое себе себе, Королев себе себе.
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коммунист - это не профессия. Не надо путать божий дар с яичницей.
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Зато стеклянный мост построили
Вместо того чтобы делать своевременные ремонты
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