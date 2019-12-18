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Все про:исследование (388) гендерные проблемы (110)

 В рейтинге гендерного равенства Украина поднялась на 6 позиций, - исследование

Украина заняла 59 место из 153 стран в рейтинге гендерного равенства, обогнав Хорватию, Багамские острова и островную страну Мадагаскар.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом говорится в нынешнем исследовании, проведенном Всемирным экономическим форумом.

Отмечается, что эксперты проанализировали 153 государства, учитывая национальные статистические данные, уровень достижений и возможностей мужчин и женщин по экономическому участию, карьерным перспективам, политическим правам, здоровью и продолжительности жизни и образованию.

Украина имеет хорошую ситуацию равенства возможностей статей в сфере образования: 26 место, как и в 2018 году.

В сфере здравоохранения гендерное равенство страны повысилось в рейтинге на 4 позиции до 52 места.

В то же время Украина все еще занимает низкие позиции в рейтинге политического расширение прав и возможностей - 83 место.

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В более узком рейтинге по гендерному равенству среди 26 государств Восточной Европы и Средней Азии Украина оказалась на 12 месте, обогнав, в частности, Российскую Федерацию, Словакию, Чехию и Азербайджан.

Напомним, в 2018 году Украина заняла шестьдесят пятое место среди 149 стран в мировом рейтинге соблюдения гендерного равенства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165936
 
 
 Топ комментарии
 
Не равенство, а равноправие - вот об этом можно и нужно заботиться. Просто это давно не вопрос, со времён СССР.
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Особенно "гендерное равество" хорошо было видно в СыСыСэРе на примере женщин-шпалоукладчиц!
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как можно устанавливать половое равенство если от природы у каждого пола есть свои отличия и особенности ? идиоты .
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если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой."
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Не равенство, а равноправие - вот об этом можно и нужно заботиться. Просто это давно не вопрос, со времён СССР.
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Полный бред. Уж чего-чего, а гендерное равенство появилось в СССР намного раньше чем на Западе. Я ещё под стол пешком ходил, и с тех пор помню что врачи, учителя, воспитатели - в основном были женщины. Равно как и сейчас на высшем гос. уровне расклад такой же - министры, депутаты и т.д.
Сравнили Украину с Мадагаскаром. В рейтинге гендерного равенства Украина поднялась на 6 позиций, - исследование - Цензор.НЕТ 7441
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Особенно "гендерное равество" хорошо было видно в СыСыСэРе на примере женщин-шпалоукладчиц!
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Я очень далёк был от советской железнодорожной индустрии.
В ВПК, в НИИ, в КБ - женщины составляли очень существенный процент научно-технического и инженерного персонала.
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потому что там мало платили за непільную работу..
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А может потому до Луны и до Венеры долетали ?
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долетали..где же эти гиганты мысли сейчас..если рогозин на батут перешел..
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Из пост-СССР, как только были открыты границы, с дробным топотом отбыли около 200 тысяч специалистов.
Так что статус 3-го мира у пост-СССР теперь навсегда.
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ага..из 200 тыс. только 1% работает по специальности..
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Из моих знакомых - все кто приехал с советским научным или инженерным дипломом, работают (или работали) по специальности. В крайнем случае, программер перешёл в сисадмины, а инженер-электрик стал электромонтажником.
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No Google translate app would produce a series of slang expressions that I used. В рейтинге гендерного равенства Украина поднялась на 6 позиций, - исследование - Цензор.НЕТ 4232
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да многие заканчили вуз и работали в другом месте..см. служебній роман
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Я тебе показал: кем работали женщины в СССР, если было желание работать по специальности.
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Обсуждаемая тема: гендерное равенство в Украине, а не в Габоне.
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Как женщины достигают равенства с мужчинами... В рейтинге гендерного равенства Украина поднялась на 6 позиций, - исследование - Цензор.НЕТ 5051

В рейтинге гендерного равенства Украина поднялась на 6 позиций, - исследование - Цензор.НЕТ 1496
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Теперь дело за малым: написать записку с обьяснением, где "лево", а где "право".😂
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