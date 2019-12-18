 В рейтинге гендерного равенства Украина поднялась на 6 позиций, - исследование

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом говорится в нынешнем исследовании, проведенном Всемирным экономическим форумом.

Отмечается, что эксперты проанализировали 153 государства, учитывая национальные статистические данные, уровень достижений и возможностей мужчин и женщин по экономическому участию, карьерным перспективам, политическим правам, здоровью и продолжительности жизни и образованию.

Украина имеет хорошую ситуацию равенства возможностей статей в сфере образования: 26 место, как и в 2018 году.

В сфере здравоохранения гендерное равенство страны повысилось в рейтинге на 4 позиции до 52 места.

В то же время Украина все еще занимает низкие позиции в рейтинге политического расширение прав и возможностей - 83 место.

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В более узком рейтинге по гендерному равенству среди 26 государств Восточной Европы и Средней Азии Украина оказалась на 12 месте, обогнав, в частности, Российскую Федерацию, Словакию, Чехию и Азербайджан.

Напомним, в 2018 году Украина заняла шестьдесят пятое место среди 149 стран в мировом рейтинге соблюдения гендерного равенства.

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