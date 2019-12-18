 Тернопольский облсовет проведет выездное заседание под стенами Верховной Рады из-за закона о рынке земли

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении, которое 17 декабря подписал глава областного совета Виктор Овчарук, информирует пресс-служба облсовета.
Согласно сообщению, на рассмотрение выездного заседания областного совета вынесен вопрос о категорическом несогласии с проектом закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.
На выездное заседание приглашены народные депутаты Украины от Тернопольской области, председателей районных советов, мэры городов областного значения.
Напомним, 17 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.
Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.
Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.
Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.
1-ая проблема - миллионы бабок-рантье, которые готовы продать землю за любые деньги. Легко пришло - легко ушло.
2-ая проблема - очень мало фермеров. За 28 лет государство им ничем не помогло. У нас всего лишь 40,000 фермеров, а должно быть 1 миллион.
Что должно сделать государство: сначала выкупить землю у бабок, а потом отдать его в долгосрочную аренду существующим и новым фермерам, чтобы те смогли наростить свои участки до 200 га. Вот и вся земельная реформа на ближайшие 10 лет, пока крупнейшими землеобработчиками в Украине не станут кооперативы, вместо сегодняшних латифундий.
В иуропе их миллионы и они дотационны
У штатников в сельском хозяйстве вообще работает 3 процента от числа работающих В основном сельхозпродукцию выпускают агрохолдинги. Они - на самоокупаемости. И не дотационны
А фермеры занимаются тем,куда агрохолжинги не заходят - экологически чистые продукты,магазинчики шаговой доступности,цветы... Но они - также не дотационны.
Вот и надо подумать: а есть у нас деньги на дотации?
ПыСы У нас в сельском хозяйстве работает 30 процентов от числа работающих...
В ивропе фермеры - дотационны
В США - нет
Так понятнее?
Форма собственности это уже другой вопрос
Но ты в состоянии понять,что американский налогоплательщик за это не платит.
А европейский - платит
Это понятно?
А теперь,внимание! Вопрос:
какую модель выберут в Украине?
Может ли она дотировать 30 процентов теперишних сельхозработников?
О нацбезопасности с слугами урода просто смешно слушать.
The federal government spends more than $20 billion a year on subsidies for farm businesses. About 39 percent of the nation's 2.1 million farms receive subsidies, with the lion's share of the handouts going to the largest producers of corn, soybeans, wheat, cotton, and rice.1
The government protects farmers against fluctuations in prices, revenues, and yields. It subsidizes their conservation efforts, insurance coverage, marketing, export sales, research, and other activities. Federal aid for crop farmers is deep and comprehensive.https://www.downsizinggovernment.org/agriculture/subsidies
И останетесь вы с Кернесом и ошметками двух областей.
А там глядишь и образуется такая мининарасия.
Потом их поддержали области восточнее и Киев.
Тогда Янык сбег.
Подрывай разработанную жопу и в кацапстан!
Там тебя встретят как родного и даже выделят разрешение собирать валежник!
И главное никаких бендер
А ягель какой! Колосится по пояс...
На ходу забывают
От ты в савецкой школе учился?
там четко учили,основное - закладывали в череп лозунги и напрочь отучали думать
Ибо думающий человек - лютый враг всякого авторитаризма.
Не,ну если нравиццо жисть - продолжайте.
А мне вот надоело
И никому я теперь делать за них хорошо не буду.
Да, я учился в савецкай школе и прошел 90-е, которые меня научили не верить абсолютно ничему с того, что говорят по телевайзеру.
Не,я понимаю,что научится тяжело,но если ж не старатся - то и не выйдет
А тиливизар я уже лет 10 не смотрю.
Даже футбол только в интернете.Ну нету и меня дебилизатора
Это надо дорввться до корыта и начать так гадить,что за полгода уже все на пределе.
biz.censor.net.ua/resonance/3087198/prodaja_mrii_chto_izvestno_o_pokupatelyah_iz_saudovskoyi_aravii
blogs.pravda.com.ua/authors/petrenko/55223b1daf0f4/
agropolit.com/spetsproekty/175-prodati-za-beztsin