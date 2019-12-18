 Тернопольский облсовет проведет выездное заседание под стенами Верховной Рады из-за закона о рынке земли

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении, которое 17 декабря подписал глава областного совета Виктор Овчарук, информирует пресс-служба облсовета.

Согласно сообщению, на рассмотрение выездного заседания областного совета вынесен вопрос о категорическом несогласии с проектом закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

На выездное заседание приглашены народные депутаты Украины от Тернопольской области, председателей районных советов, мэры городов областного значения.

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Напомним, 17 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.