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 Тернопольский облсовет проведет выездное заседание под стенами Верховной Рады из-за закона о рынке земли

Выездное шестое пленарное заседание двенадцатой сессии Тернопольского областного совета состоится 18 декабря в 10:00 под стенами Верховной Рады Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении, которое 17 декабря подписал глава областного совета Виктор Овчарук, информирует пресс-служба облсовета.

Согласно сообщению, на рассмотрение выездного заседания областного совета вынесен вопрос о категорическом несогласии с проектом закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

На выездное заседание приглашены народные депутаты Украины от Тернопольской области, председателей районных советов, мэры городов областного значения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Под Радой пострадало 17 правоохранителей, одному из них, ветерану АТО подполковнику Кулинко планируют делать трепанацию черепа, - Нацполиция

Напомним, 17 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3165935
 
   
 Топ комментарии
 
Тада. Отдал команду своим прыхильныкам собираться в командировку. Сегодня увидев происходящее - весь день координировал, собирал воинствующих порохоботов, а завтра как проведут выездное заседание!
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Т. е. и Пэтро с ПЭСом подключается к Юлькиному цирку. Тернопольский облсовет проведет выездное заседание под стенами Верховной Рады из-за закона о рынке земли - Цензор.НЕТ 5985
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2 нерешенных проблемы села

1-ая проблема - миллионы бабок-рантье, которые готовы продать землю за любые деньги. Легко пришло - легко ушло.

2-ая проблема - очень мало фермеров. За 28 лет государство им ничем не помогло. У нас всего лишь 40,000 фермеров, а должно быть 1 миллион.

Что должно сделать государство: сначала выкупить землю у бабок, а потом отдать его в долгосрочную аренду существующим и новым фермерам, чтобы те смогли наростить свои участки до 200 га. Вот и вся земельная реформа на ближайшие 10 лет, пока крупнейшими землеобработчиками в Украине не станут кооперативы, вместо сегодняшних латифундий.
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Про один миллион - вопрос очень спорный
В иуропе их миллионы и они дотационны
У штатников в сельском хозяйстве вообще работает 3 процента от числа работающих В основном сельхозпродукцию выпускают агрохолдинги. Они - на самоокупаемости. И не дотационны
А фермеры занимаются тем,куда агрохолжинги не заходят - экологически чистые продукты,магазинчики шаговой доступности,цветы... Но они - также не дотационны.
Вот и надо подумать: а есть у нас деньги на дотации?
ПыСы У нас в сельском хозяйстве работает 30 процентов от числа работающих...
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Вы явно не в теме. В Европе кооперативы обрабатывают 80% сельхозземли. Есть кооперативы обрабатывающие по 2-3 млн гектар. В Америке самый большой кооператив CHS имеет оборот в 50 млрд долларов.
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Пляць,смотрю в книги... дальше по тексту
В ивропе фермеры - дотационны
В США - нет
Так понятнее?
Форма собственности это уже другой вопрос
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Дотации фермерам это не вопрос их убыточности а вопрос национальной безопасности, такое же как и содержание армии
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Дааа....
Но ты в состоянии понять,что американский налогоплательщик за это не платит.
А европейский - платит
Это понятно?
А теперь,внимание! Вопрос:
какую модель выберут в Украине?
Может ли она дотировать 30 процентов теперишних сельхозработников?
О нацбезопасности с слугами урода просто смешно слушать.
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Что Вы там читаете, где Вы там читаете???? Забил в гугле agriculture subsidies in US и сразу получил

The federal government spends more than $20 billion a year on subsidies for farm businesses. About 39 percent of the nation's 2.1 million farms receive subsidies, with the lion's share of the handouts going to the largest producers of corn, soybeans, wheat, cotton, and rice.1
The government protects farmers against fluctuations in prices, revenues, and yields. It subsidizes their conservation efforts, insurance coverage, marketing, export sales, research, and other activities. Federal aid for crop farmers is deep and comprehensive.https://www.downsizinggovernment.org/agriculture/subsidies
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Ты вообще читаеш то,что копипастишь? Тернопольский облсовет проведет выездное заседание под стенами Верховной Рады из-за закона о рынке земли - Цензор.НЕТ 3059
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Т. е. и Пэтро с ПЭСом подключается к Юлькиному цирку.
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Тада. Отдал команду своим прыхильныкам собираться в командировку. Сегодня увидев происходящее - весь день координировал, собирал воинствующих порохоботов, а завтра как проведут выездное заседание!
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Смотри буде как в 13 - 14 году.
И останетесь вы с Кернесом и ошметками двух областей.
А там глядишь и образуется такая мининарасия.
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Да-да. В 14 году я был сторонником того, чтобы Донбасс оградили колючей проволокой. Спустя почти 6 лет мои приоритеты изменились. Колючей проволокой нужно огораживать Тернопольскую область. Как-то так.
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В 13 - 14 году если ты припамятовал чуть не отделились от вас три западные области,когда собирались не подчиняться президенту.
Потом их поддержали области восточнее и Киев.
Тогда Янык сбег.
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Тада. Весь этот гемор из-за рагулей. И из-за рагулей пришедших к власти.
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Че ты мучаешся?
Подрывай разработанную жопу и в кацапстан!
Там тебя встретят как родного и даже выделят разрешение собирать валежник!
И главное никаких бендер
А ягель какой! Колосится по пояс...
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То шо ты сепарская винторогая чушка тут уже давно поняли, чучело мокшанское - Кацманавт
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Ведь Тернопольский облсовет состоит на 90% из ПЭСа и то, что в Киев с представлением они едут без команды "Фас! " от Пэти, можно даже не сомневаться.😂
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Федерализация - самое то, чтобы разрешить этот спор. Вот хотят, например, в какой-то области продавать и покупать землю - принимают соответствующий закон. Не хотят в Тернопольской области рынка земли - накладывают мораторий на продажу. И вуаля. Нах здесь в Киеве выездное заседание тернопольского облсовета? ****** этот бардак по разнарядке. Хай разрушают свой Тернополь.
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Что ты жрать будешь в своем Киеве если он не будет столицей?
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А что собираются перенести столицу в другой город?
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Странные люди зебилы.
На ходу забывают Тернопольский облсовет проведет выездное заседание под стенами Верховной Рады из-за закона о рынке земли - Цензор.НЕТ 7588
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Ну,а если горсовет допустим Николаева во главе с Мультиком, примет решение хоронить у себя ядерные отходы?Разве это не станет вредом,не только Николаеву,а и для всей Украины? Тернопольский облсовет проведет выездное заседание под стенами Верховной Рады из-за закона о рынке земли - Цензор.НЕТ 7838
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А если Херсонский совет,начнёт продавать воду в Крым,заручившись единогласным голосованием горсовета,станет проблемой для всей Украины? Тернопольский облсовет проведет выездное заседание под стенами Верховной Рады из-за закона о рынке земли - Цензор.НЕТ 5600
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Тогда сдадим Херсонскую область в Херсовет и пошлем в/на ХЕР)))
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Проблемой не будет, еще денег немалвх на этом заработает
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Если тебе не повылазило - то слуги урода сейчас как раз и хотят под шумок принять закон о федерализации. Канешна они это называют типи " о децентрализации",но почитай,если умееш
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Я хоть и вижу, что ты не штатная балаболка, а человек со своим мнением, но... Уж больно много за этот год я тут почитал и таких страшилок, что аж жуть брала. Теперь никому не верю.
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Пральна! Верь тока ивреям и тиливизору! Он любого в кацапии спроси и любой тебе правду скажіт:тиливизар ни врьот!
От ты в савецкой школе учился?
там четко учили,основное - закладывали в череп лозунги и напрочь отучали думать
Ибо думающий человек - лютый враг всякого авторитаризма.
Не,ну если нравиццо жисть - продолжайте.
А мне вот надоело
И никому я теперь делать за них хорошо не буду.
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Подостынь.
Да, я учился в савецкай школе и прошел 90-е, которые меня научили не верить абсолютно ничему с того, что говорят по телевайзеру.
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А вот думать так и не получилось?
Не,я понимаю,что научится тяжело,но если ж не старатся - то и не выйдет
А тиливизар я уже лет 10 не смотрю.
Даже футбол только в интернете.Ну нету и меня дебилизатора
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"Думать" о зраде на каждом шагу, как твердит великий вождь и учитель сывочолый гэтьман Пятро Ляксеевич с того самого телевизора?
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сепарок мокшанский уже поняли шо вы ЗЕбилы хотите..народ просёк вас Зесепаров потому и вышли на протесты, и дальше больше
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Он когда в товарняке поедеш солнечній магадан - то узнаеш
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Провідні фермери просять захисту,от рагулі і припрутся

Тернопольский облсовет проведет выездное заседание под стенами Верховной Рады из-за закона о рынке земли - Цензор.НЕТ 6212
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А к многим идиотам не доходит, что это цирк от крупныъ агрохолдингов под ВР, а не "глас народа".
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А пятилетнее кривляние зеботов от мелких холдингов?
Это надо дорввться до корыта и начать так гадить,что за полгода уже все на пределе.
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Как банкротят местных латифундистов.
biz.censor.net.ua/resonance/3087198/prodaja_mrii_chto_izvestno_o_pokupatelyah_iz_saudovskoyi_aravii
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Как захватываются ресурсы банановых республик.
blogs.pravda.com.ua/authors/petrenko/55223b1daf0f4/
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в 1990-х Сорос был собственником большого количества недвижимости в Аргентине, в том числе и в Буэнос-Айресе через компанию IRSA. В этот список входили 13 самых важных офисных зданий, а также более миллиона гектаров сельскохозяйственных земель.
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Бразилія та Аргентина, ставши жертвами неоліберальних експериментів, таки схаменулись, коли зрозуміли, що більше 7% їх земельного національного багатства перебуває в руках іноземного капіталу, причому, капіталу спекулятивного (в Аргентині цей показник в деяких провінціях досяг 14%). Уряд Аргентини обмежив іноземцям право володіння землею на рівні тисячі гектарів та встановив загальний ліміт 15% від площі кожної провінції. Проте це не відшкодувало попередніх економічних втрат. В Бразилії ж спекуляції Сороса загострили соціальні протиріччя, що вилилось в потужний Рух безземельних селян, одним із головних методів якого є самозахоплення земельних ділянок.
agropolit.com/spetsproekty/175-prodati-za-beztsin
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Сидел три дня в бане из-за доносов воинствующих сиповок. Сегодня их не видно. Неужели?!
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И ещё в баню пойдёшь мокшан винторогая сепарская... вот за это 18.12.2019 01:53
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рынок земли нужен только как то слуги подозрительноего быстро его пропихивают. так нельзя пусть проведут анализ рынка земли , обсуждение закона,референдум и т.д. а то как на срачку "натыснить кнопку и все "
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