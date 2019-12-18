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 Политика Украины, Происшествия
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 Посольство США осудило насилие у Рады в Киеве в день голосования за введение рынка земли

Посольство США в Украине осудило насилие, вспыхнувшее во время акций протеста 17 декабря у Верховной Рады.

Как передае Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный твиттер посольства.

"Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной Рады ", - говорится в сообщении 

По данным полиции Киева, 17 правоохранителей и двое гражданских пострадали в результате столкновения между правоохранителями и участниками акции протеста против введения рынка земли.

Напомним, 17 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.

Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3165934
 
 
 Топ комментарии
 
В 2014 США поддерживала майдан, а сейчас нет. Как так? Ведь и тогда и теперь это выражение воли народа. Или теперешняя воля им не выгодна?
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Фигня это ваше насилие.
Вот настоящая история.

33 круга ада.
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Люблю дивитися,як мародери за 122-і тис. га прихватизованої та переписаної синкам української землі риють ями під Парламентом,але не люблю,коли український народ дає їм рити та не встромить в рило поросенкам дрота.Вже скоро Різдво-час свиноту колоти,а зашморги не готові.Ганьба!
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Теж дивлятся ганапольського та мертветчука.
Ніхто сьогодні не збирався навіть голосувати за землю,голосування намічалось про зняття недоторканності,
юля із союзниками вирішили стрельнути з двох стволів,зірвати голосування по недоторканості і попіарится на землі.Але не все сталось як гадалось.Після сутичок біля ради , юля в медіапросторі просто зникла,самозастрелившись,буває й таке
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В 2014 США поддерживала майдан, а сейчас нет. Как так? Ведь и тогда и теперь это выражение воли народа. Или теперешняя воля им не выгодна?
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Людина завжди цікавилася трьома речами. По-перше -своїм калом, по-друге - питками та казнями, і уродами. Дайте їй все це, і вона буде відчувать, шо живе не напрасно. Ми - вчені, питки та казні - то не наше діло, але кал, але уроди… Давно пройшли, шановні, ті часи, коли цар Петро імпортував уродів за шалену валюту. Тепер маємо своїх і розробляєм все нові і нові моделі. По-перше, ми тепер незалежні віл Заходу, і економія, а ви лізете тут з своєю красотою, ви нікому не потрібні
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Один американец засунул в попу палец
И вытащил оттуда коричневое чудо
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Ви помітили,що коли людина посре вона обов'язково повернеться щоб подивитися: скільки вона насрала, якої якості кал, якої консистенції, якого кольору. Людині цікаво, а цікавість це шлях у майбутнє!
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Люблю дивитися,як мародери за 122-і тис. га прихватизованої та переписаної синкам української землі риють ями під Парламентом,але не люблю,коли український народ дає їм рити та не встромить в рило поросенкам дрота.Вже скоро Різдво-час свиноту колоти,а зашморги не готові.Ганьба!
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А чого це піндоси цим так переймаютьсмя? Чи рудий свин жерти їм не дає?
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Пентагон Департмент оф Секюріті скор.пендос(англ.е це і) має таку джоб-бо не алкаш за пляшку на мітинг свинопоросенка,щоб там здохнути.
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Ну так отам і сиди,чого сюди своє рило пхаєш?
Чи ти кацапстан дуже *********?
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Конечно осудило. Ведь закон о рынке земли в пожарном порядке им интересен. Закон нужен, несомненно. Но его нужно толково написать, пройти все поправки и чтения. Не в пожарном порядке. А вот в 14-м году США, как бы, насилие не очень осуждало. Активно консультировало и поддерживало пламенных революционеров рвущихся к власти. Тогда это было не понятно и люди искренне вышли на борьбу за светлое будущее Украины. Но у пламенных революционеров рвущихся к власти были несколько иные цели и приоритеты. Теперь, со временем, это очевидно. А США - те ещё США...
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С США все было ясно еще когда зеленая плесень усиралась за ***** с коррупционером Сытником и антикоррупционным Судом ( кстати что то про еего давно ничего не слыхать,так же как и про ужасающую коррупцию).
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ЕСЛИ ЗАВТРА НЕПРОГОЛОСУЮТ ПРО НЕДОТОРКАННИСТЬ......ТО ЭТО ПРИЧИНА УЖ ОЧЕНЬ
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2 нерешенных проблемы села

1-ая проблема - миллионы бабок-рантье, которые готовы продать землю за любые деньги. Легко пришло - легко ушло.

2-ая проблема - очень мало фермеров. За 28 лет государство им ничем не помогло. У нас всего лишь 40,000 фермеров, а должно быть 1 миллион.

Что должно сделать государство: сначала выкупить землю у бабок, а потом отдать его в долгосрочную аренду существующим и новым фермерам, чтобы те смогли наростить свои участки до 200 га. Вот и вся земельная реформа на ближайшие 10 лет, пока крупнейшими землеобработчиками в Украине не станут кооперативы, вместо сегодняшних латифундий.
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США осудило? И что теперь будет? Будапештский меморандум уже будут выполнять?
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А кого именно осудили - аваковцев или аваковцев?
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