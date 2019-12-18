 Мужчина и мальчик скончались, беременная женщина попала в реанимацию после отравления угарным газом в Харькове,- ГСЧС

Как пердает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

В понедельник в 22:18 поступила информация о том, что в доме по ул.Крымская, 6-а, в квартире на 2-м этаже предположительно находятся люди и нуждаются в помощи.

"По прибытию к месту вызова, спасатели с помощью трехколенной лестницы через окно осуществили осмотр квартиры: в кухне на полу был обнаружен пострадавший мужчина без сознания. В другой комнате находились беременная женщина и ребенок также без сознания. Всех жильцов квартиры вынесли на свежий воздух, им предоставлялась первичная медицинская помощь до прибытия автомобилей скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Мужчину и ребенка спасти не удалось. Женщина госпитализирована в токсикологическое отделение Харьковской городской больницы №2 с предварительным диагнозом отравление угарным газом.

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