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Все про:Нацполиция (10576) экспертиза (242) Шеремет (348)

 Информация в СМИ о том, что экспертизы в деле убийства Шеремета не совпадают, не соответствует действительности, - Нацполиция

Сведения о вероятной противоречивости результатов некоторых экспертиз появились накануне в СМИ. В свою очередь следствие отмечает недопущение искажения и распространение недостоверных данных в информпространстве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Управлении комунцикации Национальной полиции Украины

В сообщении отмечается: "Эксперт из Великобритании Иван Бирч еще до назначения экспертизы определял, пригодно ли для исследования видео, изъятое из камер наблюдения на месте взрыва авто Павла Шеремета. Для проведения этого анализа ему предоставили ограниченный фрагмент видео. Просмотрев его, Бирч предварительно предположил, что все изображенные женщины на видео могут быть одним и тем же лицом.

Однако, когда следователи получили достаточное количество видеозаписей с нескольких камер, на которых были зафиксированы возможные организаторы и исполнители преступления, были назначены необходимые экспертизы. Проводили их специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые официально привлекли к исследованиям Ивана Бирча. В официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины. Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выводы специалистов, делавших экспертизы в деле убийства Шеремета, противоречат друг другу, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Следователи Нацполиции предоставили стороне защиты разрешение на ознакомление с материалами уголовного производства в части, которая не повредит досудебному расследованию.

Национальная полиция Украина призывает стороны уголовного процесса, журналистов и общественность не искажать озвученную ранее официальную информацию о расследовании этого резонансного убийства.

Справка: в ст. 85 Уголовно-процессуального кодекса Украины определен исчерпывающий перечень процессуальных источников доказательств, а именно: показания, вещественные доказательства, документы, заключения экспертов. А, согласно ст.10 Закона Украины "О судебной экспертизе", к проведению судебных экспертиз могут привлекаться также судебные эксперты при условии, что они имеют соответствующее высшее образование, образовательно-квалификационный уровень не ниже специалиста, прошли соответствующую подготовку в государственных специализированных учреждениях Министерства юстиции Украины, аттестованные и получили квалификацию судебного эксперта по определенной специальности в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

При этом, согласно ст. 23 этого Закона определено, что руководители государственных специализированных учреждений, которые проводят судебные экспертизы, в необходимых случаях имеют право включать в состав экспертных комиссий ведущих специалистов других государств".

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также читайте: Министр по делам ветеранов Коляда о деле об убийстве Шеремета: Чем бы оно ни закончилось - проигрывает государство

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165932
 
   
 Топ комментарии
 
Интересно получается: Порошенко "барыга,мародер, зарабатывает на войне"-спокойно ходит среди толпы людей,и ему жмут руки, благодарят.А Зеленский с "73% поддержкой народа"-окружен толпой охраны,прячется от людей,ему кричат "ганьба".Ну как бы реал и фантазии зелупофанов отличаются.
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Да!
Верьте Авакяну!
Он и рюкзаков с сынком никогда не продавал!
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. Вот если говорить о Нормандском формате, то, что мог мальчишка, то и сделал. Обсуждать его невозможно. Да, он договорился, что стрельбы не будет только в трех зонах, а там остается. А тот сидит... Зачем война? Можно же прекратить по всей территории огонь, а потом решать по границам. Можно или нет? Так Путин не дал. А желание у Вовы было большое. Более того, он еще полчаса там сидел договаривался хотя бы за эти зоны... Кто это понимает? Выходят и бе-бе-бе. Пусть эта сволочь идет стреляет в АТО. Пусть эта мразь, которая выступает, идет в АТО. Молодежь вот эта возле Офиса президента, купленная. Идите воевать, гады, а не там стреляйте. А вы говорите: "Демократия, развод…" Идите, защищайте страну, а вы воняете...
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т.е. отец моники зе!лоха фактически называет защитников Украины - "тупыми мразями"
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ибо среди тех кто "выступает" - немалая часть были в АТО, многие были ранены или травмированы... и теперь эта хнида, отец четырежды уклониста, называет их "тупыми мразями"
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А вот этот фрагмент вырезан на украинских ресурсах,за то есть на российских:
"Вы говорите, откуда толпа? Это же их рук дело, - считает он. - Будь я там, я бы ему сказал: руки твои в крови "майдана". Есть все доказательства. Ты создал "майдан", ты убивал людей. Теперь снова хочешь?"
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Історія іде по колу. Информация в СМИ о том, что экспертизы в деле убийства Шеремета не совпадают, не соответствует действительности, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7788
Був у нас проФФесор, а тепер син проФФесора.
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Раньше "казлы" мешали жить даюонецким, а теперь "мрази" мешают жить криворожским?
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Мрази ,хотят впихнуть невпихуемое , шапито членограя совсем тронулось
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https://voi.com.ua/news/1302128

Може вона, може ні: в МВС зробили нову заяву про вбивство Шеремета

Артем Шевченко, спікер МВС " заявив, що оголошена підозра Юлії Кузьменко не є остаточним висновком слідства.
"Все, що оголошено в підозрі... є припущеннями. Може вони підтвердяться в слідстві, а може ні. Можливо, це була ця жінка, а може ні..." - заявив Шевченко.

Журналісти "Слідство Інфо" ознайомилися також з висновками британського експерта. Він заявив, що жінка, яка робила фото і відео напередодні вбивства (розвідниця, якою назвали Яну Дугарь), жінка, що закладала вибуховий пристрій, і та, що активувала бомбу, з великою ймовірністю одна і та ж людина. Такі висновки могли поставити під сумнів версію слідства, тому їх не оприлюднили.


т.е. даже британец не уверен, но "следствие" - чтобы не портить "версию" - решило не обращать на это вниманиеИнформация в СМИ о том, что экспертизы в деле убийства Шеремета не совпадают, не соответствует действительности, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2597
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Яка бл.дь свої припущення виказала перед рішенням суду?
Ще питання є?
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п.с. еще раз: британський експерт Иван Бирч заявив, що жінка, яка робила фото і відео напередодні вбивства (розвідниця, якою назвали Яну Дугарь), та жінка (Юлия Кузменко), що закладала вибуховий пристрій, і та, що активувала бомбу, з великою ймовірністю одна і та ж людина. Информация в СМИ о том, что экспертизы в деле убийства Шеремета не совпадают, не соответствует действительности, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9078


Такі висновки могли поставити під сумнів версію слідства, тому їх не оприлюднили. Информация в СМИ о том, что экспертизы в деле убийства Шеремета не совпадают, не соответствует действительности, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6642
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"Да, Вова виноват. Поставим ему 4 с минусом. Зачем цепляться? Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова - честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, выпросил три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства", - заявил отец Зеленского.

Тут картина полнее!!!
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Это вообще поток сознания.
Я прозрел какой оказывается Вова честный человек,хочет всем добра и все не о себе заботиться,а о народе думает.
В отличии от всех этих гавнюков.
Похоже на старческий маразм,если бы это не было государственной политикой.
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"парень он так - неплохой,
только ссытся и тупой.." Информация в СМИ о том, что экспертизы в деле убийства Шеремета не совпадают, не соответствует действительности, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1001
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Только ссытся и ОЧЕНЬ тупой
Маленькая поправка
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Интересно получается: Порошенко "барыга,мародер, зарабатывает на войне"-спокойно ходит среди толпы людей,и ему жмут руки, благодарят.А Зеленский с "73% поддержкой народа"-окружен толпой охраны,прячется от людей,ему кричат "ганьба".Ну как бы реал и фантазии зелупофанов отличаются.
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петя серед людей спокійно..
тільки "гражданских отсеч" і можна іти
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Пусть пэтя проедется в общ.транспорте без охраны.Посмотрим какое блюдо из него получится.
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Кстати,а в Днепре он ехал в тролейбусе с обычными людьми.И ничо,живой.
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Для нужного видосика и с "биомассой" можно прокатится...
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Для нужного видосика,биомассу пэтя с собой возил по Украине перед выборами.
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Варто тіко зачепити зеленого папужку, - зефілітики починають волати про злачинного пэтю...😀😀😀
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Ну как бы если следующая версия не логически вытекает из предыдущих, то они противоречат друг другу.
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Журналисты узнали про спецшоссе из Киева к дому Зеленского: опубликовано видеоВторник, 17 декабря 2019, 23:19

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Под Киевом, в селах Рославичи и Иванковичи, просто в поле появилась асфальтированная дорога с современным освещением, говорят шоссе построили специально для Владимира Зеленского.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "5 канал" .
Президент и его охрана используют дорогу как еще один заезд в коттеджный городок "Имение. Жемчужина Италии", где живет новый глава государства.
В сельсовете Рославичей от комментариев отказались, но не на камеру ответили: дорогу построили в рекордно короткий срок, еще и непосредственно на паях земли. У владельцев паев якобы разрешения никто не спрашивал.
"После того, как Зеленский начал ездить на кортеже, используя машины, купленные еще во времена Петра Порошенко для обслуживания иностранных делегаций, на которых сам Петр Порошенко не ездил, я уже могу ожидать чего угодно. Чего угодно, кроме президента на велосипеде - этого я не жду абсолютно", - говорит блогер и писатель Дмитрий Вовнянк.
Сообщается, что нововыстроенной дорогой, кроме президента и его команды, никто не ездит - там стоит шлагбаум.
"Они идут по пути Януковича. Но значительно быстрее. Чтобы Януковичу дойти до той грани отстранения от людей, нужно было где-то 25 лет. А этот за пол года выстраивает вокруг себя суперкортежи, суперохрану, супермаркеты, суперотдельные подъезды. Он прошел путь Януковича со скоростью в 25 раз быстрее", - отмечает политический эксперт Тарас Чорновил.
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Пятый канал...
Охотно верю...
Эт, наверное, алиенсы построили дорогу Информация в СМИ о том, что экспертизы в деле убийства Шеремета не совпадают, не соответствует действительности, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5246
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Нет такого закона который удовлетворял бы всех
Катон Старший Марк Порций (234-149гг..до н. э )
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Да!
Верьте Авакяну!
Он и рюкзаков с сынком никогда не продавал!
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Вообще меня доставляет эта тактика. Написать, мы обосрались, но на самом деле это не говно, а сладкий хлеб. Кушайте дорогие.
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Бирч предварительно предположил, что все изображенные женщины на видео могут быть женщинами.
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Ну да...Давайте засудим без суда и следствия. Так это по Зе?
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Аваков, лучше выпусти сейчас людей, - потом будет хуже!
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"Тупа біомаса" - батько Зеленського про українців, які розчарувалися у президенті (с)

Тут трудно не согласиться.
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зі справою Шеремета аваків придумав відволікаючий
маньовр.. щоб ветерани і волонтери були чимсь зайняті,
і в іншому місці не заважали..

тільки де це інше місце ?
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Суди в справах Коломойського, їх на цьому тижні, здається, п'ять чи шість.
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После того , Аваков обкакался на рюкзаках , не особо ему верил , но то , что он сказал у Шустера в программе , верю ему на 100%.
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Убедил тебя? "я не обкакался, я не обкакался"?
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Мусорня решила себя показать!!! Вы, твари, за Майдан еще не ответили, суки!!!!
По поводу дела Шеремета...
Никто и не думал, что мусорня скажет по иному.
Нет ни одного правильного доказательства, но у мусоров свой закон: люди - это быдло.
Мрази вы мусорня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Вбросы нац. полиции напоминают запудривание мозга ватными инфо. по поводу MH17.
Адвокатов к ознакомлению по сути обвинений не допускают. Идём всё ближе к полицейской державе.
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Хорошого англійця Ванькою не назвуть...
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как же такое может быть? это же нова рюкзачная мусарня - очьень важьно.
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