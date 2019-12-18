 Информация в СМИ о том, что экспертизы в деле убийства Шеремета не совпадают, не соответствует действительности, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Управлении комунцикации Национальной полиции Украины
В сообщении отмечается: "Эксперт из Великобритании Иван Бирч еще до назначения экспертизы определял, пригодно ли для исследования видео, изъятое из камер наблюдения на месте взрыва авто Павла Шеремета. Для проведения этого анализа ему предоставили ограниченный фрагмент видео. Просмотрев его, Бирч предварительно предположил, что все изображенные женщины на видео могут быть одним и тем же лицом.
Однако, когда следователи получили достаточное количество видеозаписей с нескольких камер, на которых были зафиксированы возможные организаторы и исполнители преступления, были назначены необходимые экспертизы. Проводили их специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые официально привлекли к исследованиям Ивана Бирча. В официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины. Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы.
Следователи Нацполиции предоставили стороне защиты разрешение на ознакомление с материалами уголовного производства в части, которая не повредит досудебному расследованию.
Национальная полиция Украина призывает стороны уголовного процесса, журналистов и общественность не искажать озвученную ранее официальную информацию о расследовании этого резонансного убийства.
Справка: в ст. 85 Уголовно-процессуального кодекса Украины определен исчерпывающий перечень процессуальных источников доказательств, а именно: показания, вещественные доказательства, документы, заключения экспертов. А, согласно ст.10 Закона Украины "О судебной экспертизе", к проведению судебных экспертиз могут привлекаться также судебные эксперты при условии, что они имеют соответствующее высшее образование, образовательно-квалификационный уровень не ниже специалиста, прошли соответствующую подготовку в государственных специализированных учреждениях Министерства юстиции Украины, аттестованные и получили квалификацию судебного эксперта по определенной специальности в порядке, предусмотренном настоящим Законом.
При этом, согласно ст. 23 этого Закона определено, что руководители государственных специализированных учреждений, которые проводят судебные экспертизы, в необходимых случаях имеют право включать в состав экспертных комиссий ведущих специалистов других государств".
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
"Вы говорите, откуда толпа? Это же их рук дело, - считает он. - Будь я там, я бы ему сказал: руки твои в крови "майдана". Есть все доказательства. Ты создал "майдан", ты убивал людей. Теперь снова хочешь?"
почти полный текст...
Був у нас проФФесор, а тепер син проФФесора.
Може вона, може ні: в МВС зробили нову заяву про вбивство Шеремета
Артем Шевченко, спікер МВС " заявив, що оголошена підозра Юлії Кузьменко не є остаточним висновком слідства.
"Все, що оголошено в підозрі... є припущеннями. Може вони підтвердяться в слідстві, а може ні. Можливо, це була ця жінка, а може ні..." - заявив Шевченко.
Журналісти "Слідство Інфо" ознайомилися також з висновками британського експерта. Він заявив, що жінка, яка робила фото і відео напередодні вбивства (розвідниця, якою назвали Яну Дугарь), жінка, що закладала вибуховий пристрій, і та, що активувала бомбу, з великою ймовірністю одна і та ж людина. Такі висновки могли поставити під сумнів версію слідства, тому їх не оприлюднили.
т.е. даже британец не уверен, но "следствие" - чтобы не портить "версию" - решило не обращать на это внимание
Ще питання є?
Такі висновки могли поставити під сумнів версію слідства, тому їх не оприлюднили.
Тут картина полнее!!!
Я прозрел какой оказывается Вова честный человек,хочет всем добра и все не о себе заботиться,а о народе думает.
В отличии от всех этих гавнюков.
Похоже на старческий маразм,если бы это не было государственной политикой.
только ссытся и тупой.."
Маленькая поправка
тільки "гражданских отсеч" і можна іти
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Под Киевом, в селах Рославичи и Иванковичи, просто в поле появилась асфальтированная дорога с современным освещением, говорят шоссе построили специально для Владимира Зеленского.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "5 канал" .
Президент и его охрана используют дорогу как еще один заезд в коттеджный городок "Имение. Жемчужина Италии", где живет новый глава государства.
В сельсовете Рославичей от комментариев отказались, но не на камеру ответили: дорогу построили в рекордно короткий срок, еще и непосредственно на паях земли. У владельцев паев якобы разрешения никто не спрашивал.
"После того, как Зеленский начал ездить на кортеже, используя машины, купленные еще во времена Петра Порошенко для обслуживания иностранных делегаций, на которых сам Петр Порошенко не ездил, я уже могу ожидать чего угодно. Чего угодно, кроме президента на велосипеде - этого я не жду абсолютно", - говорит блогер и писатель Дмитрий Вовнянк.
Сообщается, что нововыстроенной дорогой, кроме президента и его команды, никто не ездит - там стоит шлагбаум.
"Они идут по пути Януковича. Но значительно быстрее. Чтобы Януковичу дойти до той грани отстранения от людей, нужно было где-то 25 лет. А этот за пол года выстраивает вокруг себя суперкортежи, суперохрану, супермаркеты, суперотдельные подъезды. Он прошел путь Януковича со скоростью в 25 раз быстрее", - отмечает политический эксперт Тарас Чорновил.
Охотно верю...
Эт, наверное, алиенсы построили дорогу
Катон Старший Марк Порций (234-149гг..до н. э )
Верьте Авакяну!
Он и рюкзаков с сынком никогда не продавал!
Зе' - второй Сталин!
Тут трудно не согласиться.
маньовр.. щоб ветерани і волонтери були чимсь зайняті,
і в іншому місці не заважали..
тільки де це інше місце ?
По поводу дела Шеремета...
Никто и не думал, что мусорня скажет по иному.
Нет ни одного правильного доказательства, но у мусоров свой закон: люди - это быдло.
Мрази вы мусорня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Адвокатов к ознакомлению по сути обвинений не допускают. Идём всё ближе к полицейской державе.