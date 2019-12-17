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 В следующем году 8-12 батальонно-тактических групп пройдут обучение по программе "Подготовка для действий в урбанизированной местности", - Минобороны

Подразделения, восстанавливающие боеспособность, будут проходить обучение по ведению боя в условиях городской застройки.

Об этом на брифинге заявил начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск - заместитель начальника управления боевой подготовки Главного управления подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

По его словам, комплекс на Львовщине, где украинских военных будут учить ведению боя в городе, в минимальном объеме уже построен.

"В этом году две батальонно-тактические группы прошли обучение по программе "Подготовка для действий в урбанизированной местности". Срок обучения одного подразделения - 2 недели. Есть решение начальника Генерального штаба, чтобы каждая бригада, которая прибывает на восстановление боеспособности, после бригадных или командно-штабных учений еще две недели проходила подготовку по указанной программе", - рассказал Пономарев.

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Начальник Генштаба согласовал продолжения финансирования учебного комплекса "Действия в урбанизированной местности". На сегодня он представляет собой поселок городского типа, а в будущем это будет полноценный город со всеми объектами: шахтой, торговым центром, гостиницей, СТО, банком и тому подобное.

"В следующем году по этой программе спланировано подготовить от 8 до 12 батальонных тактических групп", - отметил офицер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165931
 
 
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Опыт -самый лучший наставник
Вергилий Марон Публий (70-19гг.до н.э)
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У Львівській області вони є, наприклад.
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У Львівській області вони є, наприклад.
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Мабуть готуються до гідної ротації миротворців десь у Ліберії, ...
Де ж вони тут таку мсцевість знайдуть для тренувань?
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Опыт -самый лучший наставник
Вергилий Марон Публий (70-19гг.до н.э)
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где ракетные стрельбы на 1200км. по надводным и наземным целям?
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Де ти збираєшся проводити такі стрільби по надводним цілям на 1200 км? Ширина Чорного моря 580 км, довжина 1150 км.
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...для этого 5 лет было, уже можна было и медведей научить или (и) роботами запастись за такие бабки, что конторе аваки выделяются.......
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