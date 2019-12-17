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 Путин и Макрон по телефону обсудили итоги нормандского саммита и транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон по телефону обсудили итоги нормандского саммита и транзит газа через территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Владимир Путин выразил признательность Эммануэлю Макрону за хорошую организацию 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате". Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского "Комплекса мер. Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами", - говорится в сообщении.

Читайте: Путин и Меркель по телефону обсудили транзит газа через Украину и итоги нормандского саммита

Кроме того, президенты РФ и Франции была затронута проблематика транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3165930
 
 
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Возможно, но к кому то из них придется прибиваться.
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Т.е. сдачу Украины Моникой Ху*ло и жабоедский подху*ловник полностью одобрили. Чего и следовало ожидать. Путин и Макрон по телефону обсудили итоги нормандского саммита и транзит газа через Украину - Цензор.НЕТ 5902
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ну,все...сливай воду,суши весла и суши сухари.скоро тебя депортируют
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Шановні порохоботи! А тепер підняли жопки і сходили в Рошен купили тортик, щоб відсвяткувати визволення генерала Дмитра Марченка
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Тут один уже постил, что после выплаты 19 млн. залога пошёл и купил несколько коробок конфет Рошен - что бы компенсировать Пороху траты его непомерные. Вот она любовь народная.
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Никуда ходить не надо, зебозрада уже давно раздаёт торты и конфеты Рошен... Если они не врут...
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Попліткували, мерзотники! Уявляю, як вам було весело згадувати нашого наполеончика, який через дві доби допер, що йому треба було відповісти на фразу: А у нас в квартире газ! А у вас? - А у нас - газопровод, ****!
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