 И.о. посла США в Киеве Тейлор до конца года покинет Украину, - New York Times

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники в руководстве США.

Издание отмечает, что Тейлор является одним из ключевых свидетелей в деле об импичменте президента США Дональда Трампа.

По данным источников, Тейлор уезжает, потому что его временное назначение в Украину в июне истекает. В соответствии с Законом о вакансиях политические лица, назначаемые на действующую должность, могут занимать ее только в течение примерно 200 дней.

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