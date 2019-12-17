 И.о. посла США в Киеве Тейлор до конца года покинет Украину, - New York Times

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники в руководстве США.
Издание отмечает, что Тейлор является одним из ключевых свидетелей в деле об импичменте президента США Дональда Трампа.
По данным источников, Тейлор уезжает, потому что его временное назначение в Украину в июне истекает. В соответствии с Законом о вакансиях политические лица, назначаемые на действующую должность, могут занимать ее только в течение примерно 200 дней.
Парень без комплексов
Там все хороши но я за тех при ком растёт 401к и защищена вторая поправка
жаль что вскрылось...
Трамп агент Московии.., - это же очивидно...
Отмечается, что кандидатура Дейтона нравится Трампу, а бывший генерал "готов взять на себя работу".
Дейтон говорит по-русски. У него есть опыт работы в Киеве. В ноябре 2018 министр обороны США Джеймс Мэттис назначил его старшим советником США по обороне в Украине. Дейтон знаком с проблемами, связанными с обучением и экипировкой иностранных вооруженных сил. Согласно его биографии, его последним местом работы во время службы в армии было координирование безопасности США для Израиля и Палестинской автономии.
Другим вероятным кандидатом на замену Йованович является исполняющий обязанности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филипп Рикер.
Рикер давал показания в деле об импичменте Трампа в октябре. Ранее он упоминал, что с ним велись переговоры о назначении на пост посла вместо Мари Йованович после ее отзыва в 2018 году, однако в конечном итоге он провалился, и вместо этого был выбран Тейлор на временной основе.
Ничего хорошего это не сулит.